В Украине есть настоящее чудо - самое большое подземное озеро. Где оно находится и как выглядит?

Что известно о самом большом озере

Украинский спелеолог из Луцка Игорь Троцюк сделал открытие, которое может изменить представление о самой большой пещере Европы. В Тернопольской области, недалеко от села Королевка, он нашел совершенно новый ход к самому большому подземному озеру Украины. Площадь этого водоема более 500 квадратных метров и температура +7 градусов круглый год.

Дорога к озеру - два часа на коленях

Чтобы добраться до уникального водоема, надо иметь большую выдержку. По словам Троцюка, путь к залу с озером занимает почти два часа ползания узкими ходами на коленях.

Но пугаться не стоит, потому что исследователи говорят, что ползти на коленях придется не весь путь, а только местами. Сначала путь к озеру длился более 4 часов, но сейчас исследователи открыли новые пути, более короткие.

Огромный водоем под землей

Два часа в темноте и узких лестницах - и перед глазами предстает хрустальное озеро. Оно занимает площадь более 500 квадратных метров, а его глубина достигает 5-6 метров.

Температура воды стабильна круглый год - около 7 градусов тепла, и она настолько прозрачна, что создает впечатление нетронутой природы.

Озеро в пещере Оптимистическая (фото: gazeta-misto.te.ua)

Оптимистическая пещера - мировой рекордсмен

Оптимистическая - самая длинная пещера Европы и вторая в мире по протяженности лабиринтов. Сначала это было всего 2 километра, которые были забиты глиной и куча ходов.

Но впоследствии спелеоэкспедиции расширили ее и она достигла статуса самой длинной в Европе, а среди гипсовых - самой длинной в мире. Сейчас длина пещеры Оптимистической достигает более 260 километров.

Ее исследования продолжаются уже более 50 лет и ежегодно спелеологи открывают новые залы и подземные водоемы. Среди известных - озера Мрія, Частка Бога, П'ятикутна, Пермське, Фрік, Містик, Карман и последнее - Мікрон.

Именно оно считается самым большим среди других и может претендовать на звание самого большого подземного озера Украины.

Исследования в стиле "экстрим"

Водоемы в пещере изучают специалисты очень редкой специальности - спелеодайверы. В гидрокостюмах и с баллонами кислорода они пытаются пройти подземное озеро под водой, чтобы раскрыть его тайны.

История открытия озера "Микрон"

Самое большое подземное озеро в пещере Оптимистической спелеолог Игорь Троцюк нашел еще в 2018 году.

Некоторое время озеро было закрыто для посетителей и продолжались исследовательские работы. Впоследствии к водоему открыли доступ для туристов, но из-за сложности пути желающих там побывать было немного.

Сейчас в водоеме разрешили даже купаться, но и это - развлечение для экстремалов, поскольку вода в хрустальном озере +7 градусов, а температура воздуха - около +9 +10 градусов.

Кстати, сначала исследователь не воспринял, что нашел что-то очень значимое, поэтому озеро и получило название "Микрон". Но исследования, которые проводились годами, доказали, что это - настоящая жемчужина Украины, а может и мира.

Озеро "Микрон" - самое большое подземное озеро в Украине (фото: gazeta-misto.te.ua)