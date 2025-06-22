Туристка побывала в 90 странах: без ответа на эти 8 вопросов она не отправляется в путь

Можно ли чистить зубы водой из-под крана?

Качество воды в разных странах существенно отличается, и не всегда вода из-под крана пригодна для питья или гигиенических процедур. Потребление неочищенной воды может вызвать проблемы со здоровьем и испортить впечатления от путешествия.

Перед поездкой рекомендуется проверить официальные источники по безопасности воды. В случае опасности лучше пользоваться бутылочной водой и избегать полоскания зубной щетки под краном.

Нужна ли виза для поездки?

Правила въезда в разные страны сильно отличаются: некоторые государства позволяют въезд без визы, другие требуют оформления заранее или электронного разрешения.

Часто для получения визы требуется личное обращение в консульство, хотя во многих случаях можно подать заявление онлайн. Отсутствие нужной визы может привести к отказу в посадке на самолет или на границе.

Какие условия в общественных туалетах?

Во многих странах нет гарантии, что в уборных будут туалетная бумага и мыло. В некоторых регионах может потребоваться оплатить туалетную бумагу или пользоваться биде или ведром с водой.

Есть страны, где туалетная бумага отсутствует полностью, поэтому рекомендуется брать с собой запасные салфетки и антисептик. Это поможет избежать неловких ситуаций.

К посещению иностранных туалетов надо быть готовым заранее (фото: Freepik)

Как обеспечить мобильную связь без больших затрат?

Международные роуминговые тарифы часто являются дорогими, поэтому лучше использовать местные операторы. Современные сервисы предлагают приобрести eSIM-карты, дающие доступ к локальной мобильной связи по умеренной цене.

Такой вариант позволяет оставаться на связи, не тратя лишних средств. При этом можно пользоваться основным номером через Wi-Fi.

Как заряжать электронные устройства?

В разных странах используют разные стандарты электрических розеток, и универсальные адаптеры не всегда подходят. Без нужного адаптера может возникнуть проблема с зарядкой устройств.

Поэтому перед поездкой стоит уточнить, какой именно адаптер необходим. Это поможет избежать лишних расходов и неприятностей во время путешествия.

Нужны ли дополнительные прививки или лекарства?

В некоторых странах распространены болезни, которые не являются типичными для родной страны. Поэтому перед поездкой рекомендуется ознакомиться с рекомендациями по вакцинации и профилактике.

Часто требуются дополнительные прививки или медикаменты, например, против желтой лихорадки или малярии. Также стоит взять с собой необходимые лекарства на случай ограниченного доступа к медицинским услугам.

Особенно дополнительные прививки или лекарства потребуются в южных странах (фото: Freepik)

Будут ли работать кредитные карты за рубежом?

Во многих странах основной валютой расчета остается наличные, поэтому полезно иметь банкоматную карту с достаточным балансом. Нужно также учитывать возможные дополнительные комиссии за иностранные транзакции.

Для путешествий желательно использовать кредитные карты с низкими или отсутствующими комиссиями за обслуживание за рубежом. Это позволит экономить средства и избежать финансовых трудностей.

Существуют ли необычные законы, которые стоит знать?

В разных странах могут действовать неожиданные или строгие правила, например, запрет на ношение камуфляжа или продажу поддельных товаров.

Некоторые государства ограничивают ввоз лекарств, даже при наличии рецепта. Перед поездкой рекомендуется ознакомиться с особенностями законодательства, чтобы избежать нарушений.