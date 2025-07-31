Тихие и спрятанные: невероятной красоты водопады Украины, о которых мало кто знает

В Украине сотни водопадов, но большинство туристов едет только к Шипоту или Пробою. На самом деле в разных уголках страны спрятаны тихие и не менее красивые водопады, где можно побыть наедине с природой.
О водопадах, которые еще остаются "в тени" мейнстримовых маршрутов, - в подборке РБК-Украина.
Водопад считается одним из самых известных в Карпатах, но большинство направляется к нему через Буковель, что превращает маршрут в "туристическое шоссе".
Однако есть альтернативный путь - со стороны села Микуличин. Здесь значительно меньше людей, а дорога проходит через настоящие дикие Карпаты. Идеально, если хотите почувствовать место по-другому.
Гук Женецкий водопад (фото: Википедия)
Этот водопад найдут только те, кто ищет - буквально. Он расположен возле села Долгое в Дрогобычском районе и спрятан среди лесов.
Каменные глыбы, влажный мох, полное отсутствие инфраструктуры - место выглядит, как сцена из фильма "Властелин колец". Только вы, природа и вода.
Водопад Лазный, возле с. Долгое Дрогобычского района Львовской области (фото: Википедия)
Каменец-Подольский славится своей крепостью, но мало кто знает, что совсем рядом есть водопад. Река Смотрич образует каньон с каскадами - тихая локация, куда редко заходят туристы. Если хотите увидеть другой Каменец - вам сюда.
Водопад в Смотрицком каньоне (фото: Википедия)
Это не один водопад, а серия из шести (!) в Путильском районе. Здесь нет точных указателей, никаких кафе и платных входов. Сюда идут только те, кто действительно хочет увидеть "дикие Карпаты" - и они точно не разочаровываются. Одна из самых атмосферных локаций региона.
Средний Гук (фото: Википедия)
Небольшой, но очень живописный Пистынский (или Ардан) водопад прячется среди леса возле села Пистынь. Добраться до него легко - но о нем почти не знают. Уютное место для тех, кто хочет убежать от людей, но не тратить полдня на дорогу.
Водопад Ардан (фото: Википедия)
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Жемчужины украинских Карпат, Discover, Ecoplatform, Википедия, Hiking in Ukraine.