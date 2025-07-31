Тихие и спрятанные: невероятной красоты водопады Украины, о которых мало кто знает

Водопад Женецкий Гук (Ивано-Франковская область)

Водопад считается одним из самых известных в Карпатах, но большинство направляется к нему через Буковель, что превращает маршрут в "туристическое шоссе".

Однако есть альтернативный путь - со стороны села Микуличин. Здесь значительно меньше людей, а дорога проходит через настоящие дикие Карпаты. Идеально, если хотите почувствовать место по-другому.

Гук Женецкий водопад (фото: Википедия)

Водопад Лазный, Львовская область

Этот водопад найдут только те, кто ищет - буквально. Он расположен возле села Долгое в Дрогобычском районе и спрятан среди лесов.

Каменные глыбы, влажный мох, полное отсутствие инфраструктуры - место выглядит, как сцена из фильма "Властелин колец". Только вы, природа и вода.

Водопад Лазный, возле с. Долгое Дрогобычского района Львовской области (фото: Википедия)

Смотрицкий водопад, Каменец-Подольский район

Каменец-Подольский славится своей крепостью, но мало кто знает, что совсем рядом есть водопад. Река Смотрич образует каньон с каскадами - тихая локация, куда редко заходят туристы. Если хотите увидеть другой Каменец - вам сюда.

Водопад в Смотрицком каньоне (фото: Википедия)

Буковинский водопад, Черновицкая область

Это не один водопад, а серия из шести (!) в Путильском районе. Здесь нет точных указателей, никаких кафе и платных входов. Сюда идут только те, кто действительно хочет увидеть "дикие Карпаты" - и они точно не разочаровываются. Одна из самых атмосферных локаций региона.

Средний Гук (фото: Википедия)

Водопад Ардан, Ивано-Франковская область

Небольшой, но очень живописный Пистынский (или Ардан) водопад прячется среди леса возле села Пистынь. Добраться до него легко - но о нем почти не знают. Уютное место для тех, кто хочет убежать от людей, но не тратить полдня на дорогу.

Водопад Ардан (фото: Википедия)