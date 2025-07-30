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Эти невероятные озера могут заменить вам море: куда стоит поехать в августе

Среда 30 июля 2025 19:00
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Эти невероятные озера могут заменить вам море: куда стоит поехать в августе Лучшие озера Украины, которые легко заменят вам море (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Отдых у воды - это всегда отличная идея, особенно когда речь идет о жарком лете. В Украине есть множество живописных водоемов, манящих своей красотой и чистотой. И если у вас нет возможности попасть к морю, есть множество красивых озер для отдыха.

Где можно не просто любоваться пейзажами, но и безопасно покупаться, рассказывает РБК-Украина.

Озеро Свитязь (Волынская область)

Свитязь, входящий в Шацкие озера, является не просто самым глубоким, но и одним из самых чистых озер Украины. Его вода настолько прозрачна, что дно видно на несколько метров, а иногда даже на шесть метров.

Благодаря песчаным пляжам и пологому заходу в воду, Свитязь идеально подходит для семейного отдыха с детьми. Вода летом прекрасно прогревается.

Преимущества для купания:

  • Высокая прозрачность воды и песчаное дно.
  • Пологий заход в воду, что безопасно для малышей.
  • Развитая инфраструктура - есть обустроенные пляжи, спасательные станции, прокат водного снаряжения.
  • Официально разрешенные зоны для купания (например, урочище Гряда).

Эти невероятные озера могут заменить вам море: куда стоит поехать в августе

Озеро Свитязь (фото: Википедия)

Белое озеро (Ровенская область)

Это уникальное озеро славится не только своей чистотой, но и особыми свойствами воды, которая имеет повышенное содержание глицерина. Благодаря этому Белое озеро часто называют "озером молодости", и считается, что его вода положительно влияет на кожу. Озеро окружено сосновыми лесами, что создает прекрасные условия для дыхания и общего оздоровления.

Преимущества для купания:

  • Чистая и прозрачная вода с лечебными свойствами.
  • Песчаные берега и чистый воздух.
  • Наличие реабилитационно-оздоровительного комплекса "Белое озеро" и других баз отдыха, где мониторят качество воды.

Эти невероятные озера могут заменить вам море: куда стоит поехать в августе

Белое озеро (фото: Википедия)

Голубые озера (Черниговская область)

"Голубые озера" на Черниговщине это система живописных озер, образовавшихся на месте бывших песчаных карьеров. Они поражают своей бирюзовой водой и окружением хвойных лесов, что создает неповторимую атмосферу и целебный воздух.

Преимущества для купания:

  • Кристально чистая вода с красивым оттенком.
  • Песчаные пляжи и возможность отдыха среди леса.
  • Хотя некоторые места являются "дикими", есть и обустроенные зоны для отдыха и купания.

Эти невероятные озера могут заменить вам море: куда стоит поехать в августе

Голубые озера (фото: Википедия)

Озеро Молодости (Буковель, Ивано-Франковская область)

Это искусственно созданное, но чрезвычайно чистое озеро расположено на территории известного курорта Буковель. Оно считается самым большим искусственным озером Украины. Здесь позаботились о высоком уровне инфраструктуры, что делает отдых максимально комфортным и безопасным.

Преимущества для купания:

  • Очень чистая вода горного происхождения.
  • Современная инфраструктура: обустроенные пляжи, спасательные службы, прокат снаряжения, зоны отдыха.
  • Идеально для семейного отдыха, есть много развлечений для детей.

Эти невероятные озера могут заменить вам море: куда стоит поехать в августе

Озеро Молодости (фото: bukovel.com)

Озеро Задорожное (Львовская область)

Озеро Задорожное, известное как "Задорожное" или "Байкал", является одним из самых популярных мест для отдыха и купания на Львовщине. Оно расположено недалеко от Львова, что делает его легкодоступным для жителей и гостей города.

Преимущества для купания:

  • Чистая вода и обустроенные зоны отдыха.
  • Удобное расположение и легкий подъезд.
  • Есть базы отдыха и кемпинги, где мониторится качество воды.

Эти невероятные озера могут заменить вам море: куда стоит поехать в августе

Озеро Задорожное (фото: facebook.com/ozbaikal)

Перед поездкой к любому озеру всегда рекомендуется проверять актуальную информацию о состоянии воды и разрешений на купание от местных органов власти или санитарных служб.

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При написании материала были использованы источники: Ukraine Travel, EcoTravel, Shatskyi National Natural Park

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