Эти невероятные озера могут заменить вам море: куда стоит поехать в августе
Отдых у воды - это всегда отличная идея, особенно когда речь идет о жарком лете. В Украине есть множество живописных водоемов, манящих своей красотой и чистотой. И если у вас нет возможности попасть к морю, есть множество красивых озер для отдыха.
Где можно не просто любоваться пейзажами, но и безопасно покупаться, рассказывает РБК-Украина.
Озеро Свитязь (Волынская область)
Свитязь, входящий в Шацкие озера, является не просто самым глубоким, но и одним из самых чистых озер Украины. Его вода настолько прозрачна, что дно видно на несколько метров, а иногда даже на шесть метров.
Благодаря песчаным пляжам и пологому заходу в воду, Свитязь идеально подходит для семейного отдыха с детьми. Вода летом прекрасно прогревается.
Преимущества для купания:
- Высокая прозрачность воды и песчаное дно.
- Пологий заход в воду, что безопасно для малышей.
- Развитая инфраструктура - есть обустроенные пляжи, спасательные станции, прокат водного снаряжения.
- Официально разрешенные зоны для купания (например, урочище Гряда).
Озеро Свитязь (фото: Википедия)
Белое озеро (Ровенская область)
Это уникальное озеро славится не только своей чистотой, но и особыми свойствами воды, которая имеет повышенное содержание глицерина. Благодаря этому Белое озеро часто называют "озером молодости", и считается, что его вода положительно влияет на кожу. Озеро окружено сосновыми лесами, что создает прекрасные условия для дыхания и общего оздоровления.
Преимущества для купания:
- Чистая и прозрачная вода с лечебными свойствами.
- Песчаные берега и чистый воздух.
- Наличие реабилитационно-оздоровительного комплекса "Белое озеро" и других баз отдыха, где мониторят качество воды.
Белое озеро (фото: Википедия)
Голубые озера (Черниговская область)
"Голубые озера" на Черниговщине это система живописных озер, образовавшихся на месте бывших песчаных карьеров. Они поражают своей бирюзовой водой и окружением хвойных лесов, что создает неповторимую атмосферу и целебный воздух.
Преимущества для купания:
- Кристально чистая вода с красивым оттенком.
- Песчаные пляжи и возможность отдыха среди леса.
- Хотя некоторые места являются "дикими", есть и обустроенные зоны для отдыха и купания.
Голубые озера (фото: Википедия)
Озеро Молодости (Буковель, Ивано-Франковская область)
Это искусственно созданное, но чрезвычайно чистое озеро расположено на территории известного курорта Буковель. Оно считается самым большим искусственным озером Украины. Здесь позаботились о высоком уровне инфраструктуры, что делает отдых максимально комфортным и безопасным.
Преимущества для купания:
- Очень чистая вода горного происхождения.
- Современная инфраструктура: обустроенные пляжи, спасательные службы, прокат снаряжения, зоны отдыха.
- Идеально для семейного отдыха, есть много развлечений для детей.
Озеро Молодости (фото: bukovel.com)
Озеро Задорожное (Львовская область)
Озеро Задорожное, известное как "Задорожное" или "Байкал", является одним из самых популярных мест для отдыха и купания на Львовщине. Оно расположено недалеко от Львова, что делает его легкодоступным для жителей и гостей города.
Преимущества для купания:
- Чистая вода и обустроенные зоны отдыха.
- Удобное расположение и легкий подъезд.
- Есть базы отдыха и кемпинги, где мониторится качество воды.
Озеро Задорожное (фото: facebook.com/ozbaikal)
Перед поездкой к любому озеру всегда рекомендуется проверять актуальную информацию о состоянии воды и разрешений на купание от местных органов власти или санитарных служб.
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При написании материала были использованы источники: Ukraine Travel, EcoTravel, Shatskyi National Natural Park