Сколько стоит путешествие по Украине и что всегда брать в рюкзак, - интервью с тревел-парой Узол и Манько

– Какое место в Украине вас до сих пор поражает, хотя были там много раз?

Оля: У меня есть одно правило: в любой непонятной ситуации поезжай в Карпаты. Горы для меня - это такой большой павербанк, и когда я понимаю, что вообще нет сил, это то место, которое меня восстанавливает, причем в любое время года.

Особенно я люблю Карпаты осенью, когда мало людей, как раз межсезонье, и можно с природой побыть наедине. Вообще для меня горы - это такая невероятная энергия: ты приезжаешь туда уставший и через 15 минут ты как новая копейка.

Часто местные говорят: "Приезжайте к нам приобрести", что означает - наполниться этой природой, надышаться карпатским воздухом, поесть вкусной еды, пообщаться с невероятно гостеприимными, добрыми людьми. Поэтому езжу в Карпаты приобретаться. Мое любимое место - Верховина. Недаром говорят, что это край, где сердце екает.

Макс: Киевское море - это место, которое поражает меня каждый раз, когда я там бываю. Дважды в год мы с друзьями выбираемся туда в разное время. В 2020 году даже встречали там Новый год.

Первое наше с Олей путешествие с палаткой было тоже туда. Мы провели несколько дней вместе на берегу этого прекрасного моря, катались на кораблике. Путешествие было на самом деле романтическим и очень классным.

Также мы занимались виндсерфингом, просто плавали, отдыхали с друзьями. Это место, которое на самом деле удивляет, потому что есть пологие зеленые берега, а есть обрывистые высокие глинистые. Поэтому Киевское море для меня - это топ в любое время года.

– Когда лучше всего отправляться в путешествие по Украине? Есть ли "секретные" периоды?

Макс: На самом деле, мало кто осознает, но Украина имеет уникальный климат и выраженную сезонность: осень, зиму, весну, лето. Например, многие страны, расположенные возле экватора, или тропические страны не имеют этого.

И благодаря этому, мне кажется, лучшие времена года, чтобы увидеть и насладиться нашей природой, - это вторая половина апреля и май. Тогда все цветет, все начинает зеленеть. Во-первых, в это время самый полезный воздух. Во-вторых, он самый "вкусный" именно в этот период. В-третьих, самая красивая Украина именно в период цветения.

Макс Узол: Путешествовать по Украине стоит в любой период, ведь у нас выраженная сезонность (фото: личный архив)

– Вы часто показываете "неклассическую" Украину. Как вы ищете эти места? Есть собственная карта или принцип?

Оля: Подготовка к поездке - один из важнейших процессов, ведь мы определяем, какой будет серия и что зрители в итоге увидят. Это очень скрупулезный процесс, особенно, если речь идет о малоисследованном регионе.

Недавно мы снимали Черновицкую область, а именно регион Северной Бессарабии. Он малоисследованный, поэтому в таких ситуациях мы обращаемся именно к местным, спрашиваем, что же посмотреть. Но, как показывает практика, очень часто сами местные не знают, что у них под боком, потому что они заняты жизнью, какими-то бытовыми вещами.

В поездке в Северную Бессарабию нам помогли люди, которые развивают туризм в этом регионе. Во многих городках, городах, областях у нас есть туристические центры, обладающие исчерпывающей информацией о количестве и расположении туристических мест. Именно они нам часто помогают.

Также сейчас мы работаем с городскими и областными властями, которые часто нас лично приглашают, чтобы мы приехали, отсняли какой-то город или область для развития туризма. Конечно, никто не отменял поиска информации в интернете, тщательного изучения и раскопок. Поэтому здесь совокупность различных методов: мы по сути собираем информацию по крупицам, из всех доступных возможных источников.

– Сколько стоит ваше среднестатистическое путешествие на двоих в пределах Украины? На чем стараетесь экономить?

Макс: Мой ответ не будет полезен для всех, ведь мы снимаем тревел-блог. Если человек ездит просто отдыхать, у него будут совсем другие расходы. Конечно, больше всего расходов идет на проживание, еду и транспортировку.

Нет какой-то средней цифры, потому что можно снять серию и за 10 тысяч, а можно и за 100. В этом плане сумма зависит от того набора локаций, которые мы составили, от мест, которые нашли.

Например, если снимаем город Черновцы, то можно самостоятельно обойти центр и отснять эту серию. А можно взять, скажем, Одесскую область, где до каждого места добираться час. Поэтому какой-то конкретной, одной цифры нет.

Трудно экономить, когда снимаешь места, особенно те, о которых нет информации или к которым нет доступа к информации. Все очень часто снимается на ходу. Если раньше мы планировали бюджет, то сейчас все очень спонтанно.

– Что всегда берете с собой в поездку, даже в короткую?

Оля: Половина вещей, которые мы берем в путешествие, - это техника для съемок, другая - моя косметика и платья (смеется).

Никогда не едем в поездку без аптечки, ведь каждое путешествие - это стресс для организма, и всегда есть риск, что ты где-то подхватишь ангину, будет болеть горло или ты где-то можешь отравиться.

В Тернопольской области мы попили воды из источника, которую хвалили местные как целебную, и слегли с Максимом на три дня. Нам так было плохо, что именно аптечка пригодилась, чтобы привести себя в порядок после этого.

Поскольку мы едем на съемки, то, конечно, берем штативы, микрофоны, павербанки - полный набор техники. Берем с собой батончики, злаки, сухофрукты, потому что часто бывает, что мы заезжаем в место, где нет кафе, а надо перекусить. Поэтому уже не раз батончики нас выручали.

Стоит иметь в поездке перекус на случай, если не будет где перекусить (фото: личный архив)

– Представим: приехали друзья из-за границы на неделю. Какие три места в Украине вы бы показали им первыми и почему именно их?

Макс: Иностранцы в восторге от Одессы, обожают Львов и любят Киев.

Если говорить об Одессе, я бы показал им Куяльницкий лиман, который летом розовый, чтобы они сказали: "Вау, какие крутые озера у вас есть!" Из Львова я бы поехал в Карпаты и повез своего иностранного друга в сыроварню на полонине, чтобы он увидел, как по-настоящему делают сыр, где настоящие гуцулы живут и делают будз и вурду.

Я бы прогулялся по улочкам Киева на Золотых Воротах и завел бы на Пейзажную аллею, чтобы наши гости почувствовали вкус свободного Киева.

– Какая история из ваших съемок вам больше всего запомнилась? Курьезная, забавная, грустная, милая, любая.

Оля: На самом деле, на каждой съемке у нас случаются какие-то курьезы. Если брать крайнюю съемку в Карпатах, то на горе, в высокой траве, мы потеряли микрофон. Сложность ситуации заключалась в том, что это был наш единственный микрофон, а впереди мы должны были отснять еще полторы серии.

Мы очень долго его искали, попросили целую команду людей с экскурсии, кричали свои имена в траву, распределились по секторам, чтобы его найти. Где-то через полчаса мы таки его нашли.

В Северной Македонии в 2021 году нас задержала служба безопасности, потому что подумали, будто мы снимаем здание суда и являемся провокаторами или шпионами. Нас допрашивали примерно два часа, но эта ситуация хорошо закончилась.

Еще одна ситуация случилась, когда мы поехали по полю искать красивую реку со скалой, но так и не нашли ее. Когда возвращались, пробили аж два колеса. В багажнике была только одна запаска, и мы оказались посреди поля.

Хорошо, что это было в Закарпатской области, где у нас есть хороший друг, который примчался из Ужгорода и привез колеса. Каждая съемка у нас с приключениями. Главное, чтобы эти приключения хорошо заканчивались!

– Что сильнее всего изменилось во внутреннем туризме за последние 5 лет к лучшему и к худшему?

Макс: Когда пять лет назад начался карантин, все подумали, что это конец света и поехать никуда нельзя. Однако эта ситуация дала мощный толчок для развития внутреннего туризма в Украине. Именно тогда появились мы, начав исследовать и рассказывать людям об интересных туристических местах, и туда начали массово ехать люди.

Помню, в прошлом году мы сняли лавандовое поле в селе Терновка, и уже через неделю мне позвонил хозяин поля, шутя, что мы "наделали" в селе такие пробки, что проехать стало невозможно.

За эти пять лет, даже несмотря на войну, туризм на западе Украины вышел на достаточно высокий уровень. Появились костюмированные гиды, театрализованные и интерактивные экскурсии. Создались топовые отели с чрезвычайно качественным сервисом, которому нет равных в других странах. Наконец-то мы поняли, что туризм - это тот двигатель, который делает место благополучным.

Макс Узол: За эти пять лет, даже несмотря на войну, туризм на западе Украины вышел на достаточно высокий уровень (фото: личный архив)

– В ноябре прошлого года, Макс, ты получил повестку и публиковал фото с ВЛК. Чем завершилась история?

Макс: Ситуация на самом деле довольно обыденная и прозаическая. Осенью прошлого года мне пришла повестка, я появился в ТЦК, по мне обновили информацию и выдали повестку на прохождение ВВК. Пару дней я ходил по кабинетам врачей. А по результатам комиссии меня еще несколько раз отправляли на дообследование. Поэтому это растянулось во времени.

Сейчас все медицинские и документальные процедуры я прошел, поэтому жду решения комиссии. А это, как оказалось, достаточно длительный процесс. У меня есть определенные вопросы, касающиеся моего здоровья, но никогда об этом публично не рассказывал и пока не хотел бы, поскольку это достаточно личная и травматическая тема.

– Сейчас в Украине развивается много тревел-блогов. Как вы думаете, ниша еще не занята, в нее можно заходить? Если да, то с чего стоит начать?

Оля: Пять лет назад мы были единственной украиноязычной тревел-парой на всем YouTube. Тогда нас убеждали вести блог на русском, чтобы иметь больше охвата, больше рекламы. Но мы четко решили создавать украиноязычный контент, чтобы показать и задать планку, что в украинском YouTube тоже есть качественные видео.

В то время нам было трудно развиваться, ведь большинство пользователей гуглили запросы на русском. Сейчас мы видим, что появилось много украиноязычного контента, и это огромный плюс! Мы очень рады, что выросло количество именно украиноязычных тревел-блогов.

Однако меня расстраивает, когда подписчики часто пишут сообщения: "Узол и Манько, появились клоны вашего YouTube!". Они присылают тревел-проекты, где пары путешествуют, причем полностью копируют наш формат, одеваются как мы, используют наши фразочки. Поэтому нам постоянно нужно придумывать что-то новое, чтобы отличаться среди "клонов".

Поэтому у меня есть совет для тех, кто хочет начать свой канал: прежде всего, у вас должна быть уникальность - то, что будет отличать вас от других. Когда вы ведете канал, оставайтесь собой, а не пытайтесь быть похожими на кого-то, потому что именно это ценится на YouTube. Делать то, что ты любишь, и любить свое дело - это приносит больше всего плодов.

Если вы хотите начать собственный тревел-блог, найдите то, чем будете отличаться от всех остальных (фото: личный архив)

– У вас вышла книга. Расскажите, какая она: путеводитель, истории с дороги, что-то другое?

Оля: Идея создать книгу о самых красивых уголках Украины появилась у нас еще несколько лет назад, но всегда не хватало на это времени. Мы решили, что наш небольшой юбилей, пятилетие YouTube-канала, станет отличным стимулом воплотить эту мечту в жизнь.

Эта книга - фотопутеводитель по Украине. В ней мы собрали 50 самых красивых, по нашему мнению, уголков Украины, которые больше всего поразили нас за эти пять лет. Мы стремились, чтобы, открыв эту книгу, вы пролистали ее страницы, почувствовали и поняли, какая наша Украина разнообразна, богата, сколько у нас есть невероятно классных мест.

Для нас это большое личное событие. Мы очень волновались по этому поводу, ведь это совершенно новая ниша для нас. Все делали самостоятельно, издавали книгу самостоятельно, не обращались за помощью ни к каким издательствам. Единственное, нам помогала дизайнер верстать эту книгу. А в целом писали, подбирали фото, придумывали идею мы сами. Это был новый и интересный опыт, который, конечно, набил нам шишки, но без этого никак.

Это такой кайф, когда держишь в руках собственную книгу! Совсем другие ощущения, чем когда выкладываешь видео на YouTube. Потому что видео в руках не подержишь.

На обложку мы поместили розовое Геническое озеро в Херсонской области. Мы его снимали еще в 2020 году, в начале нашего YouTube-канала, а сейчас это временно оккупированная территория. Поэтому для нас обложка книги - это напоминание о тех местах, которые сейчас под оккупацией.

Знаем, что у нас есть много подписчиков в Херсонской области, в Крыму. И мы для них - это связь с Украиной. Поэтому наша обложка - это месседж для людей в оккупации: "Мы с вами, мы о вас помним, мы одна страна".

– Чем книга отличается от ваших видео? Что в ней найдут те, кто смотрел все ваши выпуски?

Оля: Эта книга, по сути, является продолжением наших видео. Возле мест, которые мы собрали в книге, есть QR-коды, ведущие на видео этих локаций. Если кто-то заинтересовался конкретным местом, он может перейти на видео и посмотреть.

Я, например, не разделяю книгу и YouTube как отдельные проекты. Это все один большой проект "Узел и Манько", просто теперь мы вышли за рамки нашего YouTube-канала и создали еще и книгу. В планах - перевести ее на английский, чтобы презентовать иностранной аудитории.

Книга наполнена красивыми, яркими фотографиями Украины - такой Украины, которую в иностранной прессе точно не увидишь. Поэтому очень надеемся, что нам удастся ее издать на английском.

Узол и Манько выпустили собственную книгу о путешествиях (фото: личный архив)

– О чем мечтаете как путешественники? Есть какая-то украинская точка, куда еще не добрались, но очень хотите?

Оля: Мы очень легкие на подъем: если захотели что-то отснять, сразу едем и снимаем. Поскольку снимаем только вдвоем, у нас все решается быстро. Недавно, когда увидели, что в Одессе в этом сезоне открывают много пляжей, мы за два дня собрались и поехали на съемку.

Конечно, мы всегда находим новые места, новые направления в Украине, куда хотим поехать и отснять. К сожалению, не все сейчас доступны.

Например, весной 2022 года мы планировали снимать Харьков, уже разрабатывали план, прописывали места, но началось полномасштабное вторжение, и мы не смогли это сделать. И до сих пор этого не сделали, потому что снимаем только те направления, которые являются относительно безопасными.

Макс: Очень надеемся, что снимем выпуски в Харькове в ближайшее время, когда ситуация с безопасностью улучшится. Ведь с Харьковом у нас многое связано, мы с Олей были там не раз. Я вообще поступал в Харьков и собирался там учиться, поэтому с друзьями достаточно активно туда ездили погулять. Харьков - очень красивый и, пожалуй, один из самых патриотичных городов Украины.

Оля: Еще одной нашей мечтой было снять тревел-блог в Антарктиде. Надеемся, когда-нибудь сможем это осуществить.