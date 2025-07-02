Кто сколько зарабатывает в Европе: где искать работу украинцам в 2025 году
Планируете работать за границей? Тогда стоит знать, какая зарплата ждет вас в разных уголках Европы.
РБК-Украина предоставляет обзор стран с самыми высокими, средними и самыми низкими уровнями оплаты труда, а также краткое сравнение с украинскими реалиями.
Высокие зарплаты
В этих странах заработная плата позволяет не только комфортно жить, но и откладывать, путешествовать и инвестировать в образование. Однако стоит учитывать высокие налоги и расходы на проживание.
Страны с высокой оплатой труда:
- Люксембург - 55,2 евро
- Норвегия - 53,7 евро (не ЕС, но популярна)
- Дания - 50,1 евро
- Бельгия - 48,2 евро
- Нидерланды - 45,2 евро
- Австрия - 44,5 евро
- Франция - 43,7 евро
- Германия - 43,4 евро
- Ирландия - 42,5 евро
- Швеция - 40,3 евро
- Финляндия - 37,7 евро
- Италия - 30,9 евро
В этих странах выгоднее всего работать в сфере ИТ, инженерии, финансов и медицины.
Средние зарплаты
Этот диапазон наиболее реалистичный для работников из Украины. Он позволяет стабильно жить, арендовать жилье, содержать семью и иметь определенные сбережения.
Страны со средним уровнем оплаты труда:
- Словения - 27,1 евро
- Испания - 25,5 евро
- Эстония - 19,6 евро
- Словакия - 18,5 евро
- Португалия - 18,2 евро
- Чехия - 18,2 евро
- Польша - 17,3 евро
- Латвия - 15,1 евро
Эти страны часто выбирают украинцы, которые ищут стабильную работу с приемлемой оплатой и комфортными условиями жизни.
Европа остается привлекательным местом для работы для украинцев (фото: Freepik)
Низкие зарплаты
Самые низкие ставки не всегда означают плохие условия - в таких странах ниже налоги, дешевле жилье и питание. Это неплохой старт для тех, кто хочет попробовать силы в Европе.
Страны с низкой оплатой труда:
- Венгрия - 14,1 евро
- Румыния - 12,5 евро
- Болгария - 10,6 евро
Для некоторых отраслей (строительство, агросектор, производство) эти страны предлагают легкий вход на рынок труда.
А что в Украине?
В 2025 году средняя часовая зарплата в Украине составляет около 2-3 евро. Это почти втрое меньше, чем в Болгарии. Поэтому работа в Европе даже в "дешевых" странах остается привлекательной возможностью улучшить финансовое положение.
Если хотите больше зарабатывать - обращайте внимание не только на цифры, но и на расходы в стране, налоговую систему, языковые требования и наличие легального трудоустройства.
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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Visit Ukraine и Eurostat.