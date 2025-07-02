Хто скільки заробляє в Європі: де шукати роботу українцям у 2025 році

Плануєте працювати за кордоном? Тоді варто знати, яка зарплата чекає на вас у різних куточках Європи.

РБК-Україна надає огляд країн з найвищими, середніми та найнижчими рівнями оплати праці, а також коротке порівняння з українськими реаліями.

Високі зарплати

У цих країнах заробітна плата дозволяє не лише комфортно жити, а й відкладати, подорожувати та інвестувати в освіту. Проте варто враховувати високі податки й витрати на проживання.

Країни з високою оплатою праці:

Люксембург - 55,2 євро

Норвегія - 53,7 євро (не ЄС, але популярна)

Данія - 50,1 євро

Бельгія - 48,2 євро

Нідерланди - 45,2 євро

Австрія - 44,5 євро

Франція - 43,7 євро

Німеччина - 43,4 євро

Ірландія - 42,5 євро

Швеція - 40,3 євро

Фінляндія - 37,7 євро

Італія - 30,9 євро

У цих країнах найвигідніше працювати у сфері ІТ, інженерії, фінансів та медицини.

Середні зарплати

Цей діапазон найбільш реалістичний для працівників з України. Він дозволяє стабільно жити, орендувати житло, утримувати родину та мати певні заощадження.

Країни з середнім рівнем оплати праці:

Словенія - 27,1 євро

Іспанія - 25,5 євро

Естонія - 19,6 євро

Словаччина - 18,5 євро

Португалія - 18,2 євро

Чехія - 18,2 євро

Польща - 17,3 євро

Латвія - 15,1 євро

Ці країни часто обирають українці, які шукають стабільну роботу з прийнятною оплатою і комфортними умовами життя.

Європа залишається привабливим місцем для роботи для українців (фото: Freepik)

Низькі зарплати

Найнижчі ставки не завжди означають погані умови - у таких країнах нижчі податки, дешевше житло та харчування. Це непоганий старт для тих, хто хоче спробувати сили в Європі.

Країни з низькою оплатою праці:

Угорщина - 14,1 євро

Румунія - 12,5 євро

Болгарія - 10,6 євро

Для деяких галузей (будівництво, агросектор, виробництво) ці країни пропонують легкий вхід на ринок праці.

А що в Україні?

У 2025 році середня годинна зарплата в Україні становить близько 2-3 євро. Це майже втричі менше, ніж у Болгарії. Тому робота в Європі навіть у "дешевших" країнах залишається привабливою можливістю покращити фінансове становище.

Якщо хочете більше заробляти - звертайте увагу не лише на цифри, а й на витрати в країні, податкову систему, мовні вимоги та наявність легального працевлаштування.