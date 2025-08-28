Дегустации, подвалы и ужины среди виноградников: топ-локации для винного туризма в Украине
Винный туризм в Украине уже перестал быть экзотикой и превращается в новый тренд для путешественников. От подвалов князя Трубецкого до современных винных центров Киевской области и романтических ужинов на берегу Ялпуга - каждый регион имеет свою винную историю.
Где вы можете не только попробовать украинское вино, но и увидеть виноградники, пообщаться с виноделами и почувствовать атмосферу праздников молодого вина, рассказывает РБК-Украина.
Закарпатская область
Chateau Chizay (Закарпатье) - одна из самых известных виноделен страны. Здесь можно пройти экскурсию по виноградникам, посетить музей винодела и дегустировать вина в подземных залах.
Ресторан "Малая Гора" среди виноградников создает идеальную атмосферу для ужина.
Офис винодельни вблизи Берегово (фото: Википедия)
Киевская область
Biologist (Киевская область) - современная винодельня недалеко от столицы. Предлагает экскурсии и дегустации в сочетании с обедом или ужином.
Туристические программы рассчитаны на группы и созданы для тех, кто хочет окунуться в мир вина без дальнего путешествия.
Оранжевое вино Biologist (фото: facebook-страница Biologist Wine Company)
Одесская область
Villa Tinta (Бессарабия, озеро Ялпуг) - винодельня с виноградниками на берегу самого большого природного озера Украины. Здесь организовывают дегустации с локальными блюдами и романтические ужины на природе.
Bolgrad Wine Fest (фото: официальный сайт Villa Tanta)
VINOMAN - современная инициатива с винными турами до 3 часов. Программы включают разговор с виноделом, дегустацию с закусками и знакомство с культурой украинского вина.
(фото: Facebook-страница Vinoman Winery)
Сезонность тоже имеет значение. Наиболее яркие впечатления оставляет лето, когда виноградники сияют зеленью, а также осень - время сбора урожая и праздников молодого вина. Именно в это время можно попробовать молодого вина и посетить интересный тематический фестиваль.
