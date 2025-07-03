Розовый фламинго или ананас: какие знаки выдают свингеров на отдыхе

Круизные лайнеры становятся все более популярными для отдыха. Некоторые путешественники превращают их в постоянный дом, другие - ищут необычные развлечения. Оказывается, что на борту этих гигантов существуют свои, скрытые коды, которые могут удивить даже бывалых туристов. Один из таких знаков - розовый фламинго.

О чем может говорить розовый фламинго или ананас, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Что такое свингерские круизы

Помимо традиционного отдыха, некоторые круизные лайнеры превратились в своеобразные "качели" для тех, кто практикует обмен партнерами.

Существуют даже специализированные круизы, полностью посвященные этому. Хотя для многих это может показаться странным, популярность такого образа жизни растет, о чем свидетельствуют многочисленные телевизионные шоу и реалии.

Какие тайные знаки используют свингеры

Оказывается, есть четкие признаки, по которым можно идентифицировать людей, открытых к "качелям". До недавнего времени самым известным символом был перевернутый ананас.

Его изображение на дверях каюты или на одежде четко указывало на принадлежность к свинг-сообществу. Это даже привело к курьезным ситуациям, когда кто-то ненароком выбирал такую рубашку.

Однако, согласно словам Коди Канди, гендиректора Bounce.com, поскольку перевернутый ананас стал слишком известным, круизные компании начали запрещать его использование на дверях кают. В ответ, сообщество свингеров нашло новые, более незаметные символы.

Именно здесь появляется розовый фламинго (часто надувной). По словам Канди, его используют пассажиры таких крупных круизных линий, как Royal Caribbean, Disney, Norwegian и Carnival, как еще один признак потенциального обмена партнерами.

Синий браслет или кольцо

Даже если у вас нет доступа к ананасу или фламинго, существуют еще менее очевидные знаки. Коди Канди отмечает, что даже что-то такое невинное, как синее кольцо, может также указывать на готовность к новому романтическому партнеру.

"Поэтому, если вы не ищете любви в своем путешествии, возможно, вам стоит пересмотреть выбор аксессуаров",- советует Канди.