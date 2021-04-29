Солнечный берег и аквапарки: какой курорт Болгарии выбрать для отдыха летом

Пять пляжей курортной страны с наградой "Голубой флаг"

Болгария – одна из самых популярных среди украинцев курортных стран. Ее пляжи ценятся за чистоту, пологий заход и мягкий песок, а курорты – за развитую инфраструктуру.

Пляжи Болгарии – муниципальные, а значит, отдыхать в любом месте могут все желающие. За чистотой у берега следят как отели, так и власти. Поэтому "Голубой флаг" – международную награду за чистоту и безопасность пляжей, ежегодно получают немало курортов этой страны. Проверить текущий "статус" пляжа можно на сайте организации.

В Болгарии пляжей с "Голубым флагом" - 15, а в Украине на море – всего четыре (в Одесской области). Какой пляж и курорт Болгарии выбрать для отдыха летом?

Золотые Пески: от бюджетного до премиального отдыха

Пляж на курорте длинный и широкий, наиболее удобный в центральной части. Песчаная полоса имеет ширину 50-100 метров, а общая ее протяженность – до 3,5 километра.

Этот пляж больше подходит для молодежного отдыха – кроме того, что курорт считается самым "тусовочным" в Болгарии благодаря концентрации клубов, так и заход в море не везде достаточно пологий для маленьких детей.

Фото: Отдых в Золотых Песках (booking.com)

Зато зона отдыха очень комфортная – песок мелкозернистый, без камней. Хотя пляж в целом и бесплатный, там указаны зоны, где можно без дополнительных трат загорать на своем полотенце. Для тех, кто хочет отдыхать в платных зонах поближе к кромке воды, шезлонг с зонтом придется оплачивать (примерно 140 гривен).

На первой линии у пляжа Золотых Песков можно остановиться в отелях на любой кошелек – и в бюджетных, и в фешенебельных с питанием "все включено", но по ночам на берегу устраивают шумные дискотеки.

Из развлечений в Золотых песках есть аквапарк, катамараны, водные лыжи, бананы, виндесерфы, экскурсии на яхтах, колесо обозрения.

Солнечный берег: пляжи с песчаными холмами

Пляжная линия на курорте протянулась до 10 километров, при этом ширина песчаной зоны – от 30 до 100 метров. У этого пляжа есть свои дюны – песчаные холмы, напоминающие о бывшей раньше в этой местности "пустыне". Песок на пляже мелкий и золотистый, а заход в воду пологий. Поэтому курорт считается одним из самых комфортных для отдыха с детьми. Для малышей даже есть специальные огражденные зоны в воде.

Фото: Курорт Солнечный берег (booking.com)

Платные и бесплатные зоны на этом пляже также присутствуют. Ближе к воде располагается сектор с платными шезлонгами, а свое покрывало и свой зонт можно расположить в бесплатной зоне чуть дальше от моря.

Из развлечений на пляже можно найти едва ли не все виды – от водных мотоциклов до парасейлинга и дайвинга. На курорте работают аквапарки, экскурсии на яхтах, есть множество ресторанов, кафе и клубов. Стоит учесть, что у курорта есть недостаток – многолюдность, густота отельной застройки и завышенные цены. Остановиться в Солнечном берегу можно как в дорогом отеле, так и в бюджетных апартаментах с кухней.

Созополь: недорогой курорт для спокойного отдыха

Это древний портовый городок в Болгарии, который обычно включают в списки must visit среди лучших европейский направлений.

Уже ради экскурсий по историческим местам стоит отправиться на этот курорт, который находится всего в 30 километрах от Бургаса с аэропортом. Этот курорт еще остается в категории недорогих и тихих для спокойного отдыха.

Фото: Курорт Созополь (booking.com)

Пляжей в Созополе несколько. Самый популярный Центральный со всей необходимой инфраструктурой – в закрытой бухте, из-за чего там редко бывают большие волны. Пляж в этом районе с белым песком, заход в воду пологий.

На крупном пляже Харманите в южной части города также есть все удобства и сервис, но там намного меньше людей из-за глубокого захода в море.

На курорте также отдыхают на песчаной косе Каваците - как в отелях, так и в кемпингах. Как и в других местах Болгарии, за вход на пляж в Созополе платить не нужно, а лежаки и зонты входят в перечень платных услуг.

Святой Влас: дискотеки и водные аттракционы

На этот курорт ежегодно заводят тонны чистого песка, чтобы обновить искусственные пляжи. Прогуляться вдоль всего берега у кромки воды на этом курорте вряд ли получится. В городе обустроены пять отдельных пляжей. Их длина – от 200 до 600 метров. А ширина песчаной зоны – до 100 метров.

У курорта есть небольшое преимущество перед популярными пляжными локациями – на пляжах значительно меньше людей, а значит, шансов на спокойный отдых больше.

Фото: Отель в Свети-Влас (booking.com)

Заход в море на пляжах пологий, есть безветренные места, что привлекает туристов с детьми. Развлечения на курорте также можно найти на любой вкус – от привычных водных аттракционов до дискотек и прогулок на яхте и в горы. Инфраструктура – достаточная для отдыха, ресторанов и кафе хватает на любой вкус. А вот в торговые центры нужно будет ехать на соседние курорты.

Поморие: чистая вода и полезный черный песок

Это отличный курорт для бюджетного семейного отдыха. Как и в Созополе, в этом городке стоит уделить время экскурсиям по местам греческого наследия.

Пляжи в Поморие песчаные, иногда с мелким ракушечником, с пологим заходом в воду. Особенность курорта – серый и почти черный песок, который считается экологически чистым и лечебным. Вона на курорте – кристально чистая.

Фото: Пляж в Поморие (booking.com)

На берегу есть и участки с бетонными площадки со спуском по лесенкам. Пляжи в Поморие небольшие – от 200 до 1000 метров в длину.

Особенность курорта – наличие грязей в Поморийском озере и оздоровительного центра. Из инфраструктуры в Поморие – рестораны и отели, а вот особых развлечений ни для детей, ни для взрослых там нет.

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