Знаменитый курортный остров открывается для туристов: условия въезда

На Пхукет могут ехать вакцинированные туристы

Все больше стран открываются для путешественников этим летом. Тайланд - не исключение. Там тоже решили восстанавливать турпоток, но с определенными условиями и пока только на один курортный остров.

На днях в Управлении по туризму Таиланда (TAT) объявили, что вакцинированные путешественники из стран с низким уровнем риска COVID смогут посещать курортный остров Пхукет, начиная с 1 июля. На момент написания этой статьи TAT не опубликовала список стран, которые считаются безопасными.

В процессе борьбы с пандемией

В данный момент Таиланд борется с третьей волной заболеваемости COVID-19.

10 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более чем 2300 новых случаях заболеваемости в стране. Кроме того, почти 47 000 тайцев по-прежнему госпитализированы с COVID, а еще около 47 000 находятся на самоизоляции или проходят лечение. Несмотря на недавний прирост заболевших, в TAT настаивают, что остров откроется для туристов "в соответствии с графиком".

Иностранным туристам необходимо будет доказать, что они прошли полную вакцинацию. Дети до шести лет могут ехать без вакцинации.

Фото: Отпуск в Таиланде будет доступен вакцинированным туристам (unsplash.com/valeriy-ryasnyanskiy)

Все туристы могут свободно путешествовать по острову Пхукет, но должны остаться там минимум семь дней, прежде чем отправиться в какое-либо другое место в Таиланде.

Как пострадал туризм страны из-за карантинных ограничений

Остановка туризма оказалась для Таиланда разрушительной, пишет издание Nasdag.com.

Настолько, что правительство решило разрешить жителям приоритетного для туризма острова Пхукет пройти вакцинацию раньше, чем остальная часть населения страны.

Пока вакцинировано только 4% тайцев, но правительство планирует увеличить темпы кампании и вакцинировать от 70% до 80% жителей острова до 1 июля.

Основная причина ускоренной вакцинации жителей острова заключается в том, что Пхукет является самым популярным туристическим направлением в стране, а сама страна остро нуждается в доходах от туризма, пишет издание. До пандемии средства, которые тратили в стране туристы, составляли от 11% до 12% валового внутреннего продукта (ВВП) Таиланда.

Фото: Правительство планирует вакцинировать от 70% до 80% жителей курортного острова Пхукет (unsplash.com/artur-wayne)

В 2020 году Таиланд посетили только 6,7 миллиона туристов. Для сравнения, страна обычно принимает около 40 миллионов иностранных граждан ежегодно. По разным данным, в Таиланде потеряли работу около 1,45 миллиона людей, которые были заняты в сфере туризма.

Разрешен ли въезд в Таиланд украинцам

По состоянию на сегодня правила таковы, что попасть в Таиланд довольно проблематично. Сейчас все без исключения путешественники, которые планируют приехать в Таиланд, должны предварительно получить Сертификат на въезд (Certificate of Entry) и по прибытии пройти за свой счет карантин в одной из определенных правительством гостиниц.

Но главная сложность в том, что срок пребывания на самоизоляции составляет 14 дней. Впрочем, украинские туристы уже ждут, когда в Таиланде объявят список стран, путешественники из которых вскоре смогут посещать страну.

Общие правила въезда в Таиланд по категориям лиц и перечень необходимых документов доступен по ссылке. Кроме того, сегодня между Украиной и Королевством Таиланд сохраняется визовый режим.

Напомним, ранее в Таиланде объявили о планах запустить бонусы для туристов.

Также сообщалось, что курортный остров Таиланда уже готов принимать туристов.