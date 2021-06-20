Знаменитий курортний острів відкривається для туристів: умови в'їзду

На Пхукет можуть їхати вакциновані туристи

Все більше країн відкриваються для мандрівників цього літа. Таїланд - не виняток. Там теж вирішили відновлювати турпотік, але з певними умовами й поки тільки на один курортний острів.

Днями в Управлінні з туризму Таїланду (TAT) оголосили, що вакциновані мандрівники з країн з низьким рівнем ризику зможуть відвідувати курортний острів Пхукет, починаючи з 1 липня. На момент написання цієї статті TAT не опублікувала список країн, які вважаються безпечними.

У процесі боротьби з пандемією

В цей момент Таїланд бореться з третьою хвилею захворюваності COVID-19.

10 червня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про більш ніж 2300 нових випадків захворюваності в країні. Крім того, майже 47 000 тайців все ще госпіталізовані з COVID, а ще близько 47 000 перебувають на самоізоляції або проходять лікування. Попри недавній приріст хворих, у TAT наполягають, що острів відкриється для туристів "відповідно до графіку".

Іноземним туристам необхідно буде довести, що вони пройшли повну вакцинацію. Діти до шести років можуть їхати без вакцинації.

Фото: Відпустка в Таїланді буде доступна вакцинованим туристам (unsplash.com/valeriy-ryasnyanskiy)

Всі туристи можуть вільно подорожувати островом Пхукет, але мають залишитися там мінімум сім днів, перш ніж вирушити у будь-яке інше місце в Таїланді.

Як постраждав туризм країни через карантинні обмеження

Зупинка туризму виявилася для Таїланду руйнівною, пише видання Nasdag.com.

Настільки, що уряд вирішив дозволити жителям пріоритетного для туризму острова Пхукет пройти вакцинацію раніше, ніж інша частина населення країни.

Поки вакциновано тільки 4% тайців, але уряд планує збільшити темпи кампанії й вакцинувати від 70% до 80% жителів острова до 1 липня.

Основна причина прискореної вакцинації жителів острова полягає в тому, що Пхукет є найпопулярнішим туристичним напрямком в країні, а сама країна гостро потребує доходів від туризму, пише видання. До пандемії кошти, які витрачали в країні туристи, становили від 11% до 12% валового внутрішнього продукту (ВВП) Таїланду.

Фото: Уряд планує вакцинувати від 70% до 80% жителів курортного острова Пхукет (unsplash.com/artur-wayne)

У 2020 році Таїланд відвідали тільки 6,7 мільйона туристів. Для порівняння, країна зазвичай приймає близько 40 мільйонів іноземних громадян щорічно. За різними даними, в Таїланді втратили роботу близько 1,45 мільйона людей, які були зайняті у сфері туризму.

Чи дозволено в'їзд до Таїланду українцям

Станом на сьогодні правила такі, що потрапити до Таїланду досить проблематично. Зараз всі без винятку мандрівники, які планують приїхати в Таїланд, повинні попередньо отримати Сертифікат на в'їзд (Certificate of Entry) і після прибуття пройти своїм коштом карантин в одному з визначених урядом готелів.

Але головна складність в тому, що термін перебування на самоізоляції становить 14 днів. Втім, українські туристи вже чекають, коли в Таїланді оголосять список країн, мандрівники з яких незабаром зможуть відвідувати країну.

Загальні правила в'їзду до Таїланду за категоріями осіб і перелік необхідних документів доступний за посиланням. Крім того, сьогодні між Україною та Королівством Таїланд зберігається візовий режим.

Нагадаємо, раніше у Таїланді оголосили про плани запустити бонуси для туристів.

Також повідомлялося, що курортний острів Таїланду вже готовий приймати туристів.