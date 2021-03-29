Значительно дешевле: цены на отдых за рубежом резко снизились в конце марта

Отдых за рубежом для украинских туристов в марте неожиданно стал существенно доступнее: цены на многие предложения пакетных туров буквально "обвалились".

Дело в том, что после принятия новых правил пересечения границы Украины с обязательным результатом ПЦР-теста или самоизоляцией у туристических компаний спрос на заграничный отдых резко снизился, говорят специалисты по туризму. Чтобы сохранить лояльность клиентов, туркомпании снижают цены на путевки.

С введением новых правил туристов ждут дополнительные траты. Так, ПЦР-тесты для въезда в Украину из курортной страны на семью из трех человек будут составлять минимум 3 тысячи гривен в дополнение к цене путевок. Из-за этого многие украинцы отказываются от запланированного отпуска. Но в туркомпаниях надеются, что спрос восстановится уже в течении ближайших недель, а цены вернутся на прежний уровень.

Пока некоторые туристы поставили отпуска "на паузу", другие используют период скидок для яркого отдыха в период строгого карантина в Украине. Сколько стоит отдых на курортах Египта и Турции в начале апреля?

"Продажи путевок резко снизились"

После принятие постановления Кабмина о том, что все без исключения въезжающие в Украину должны отправиться на двухнедельную самоизоляцию или предъявить негативный результат ПЦР-теста, остановило многих от планирования отдыха на ближайшие недели.

Фото: Цены на туры "обвалились" из-за новых правил въезда в Украину (booking.com)

Снижение спроса на туры повлекло за собой и удешевление туров. По информации профильного издания "Турпрофи", электронные системы поиска предлагают туры в Египет от 145 долларов за 6 дней и путевки в Турцию от 159 евро за 7 дней.

"Произошло резкое снижение продаж. Ощутимое. Связано это с неопределенностью по тестам при возврате в Украину. По моим ощущениям, продажи просели на 30%. Думаю, испуг продлится в ближайшие пару недель. А потом сработает отложенный спрос", - рассказал изданию директор сети турагентств "ХО" Александр Довгопол.

Если интерес туристов не вернется к былому уровню, а цены не будут снижаться, то туроператоры будут сокращать полетные программы, отметил он.

Впрочем, многие турагенты отмечают: туры "горят " с такой скоростью, как не "горели" зимой. Особенно ощутимое падение цен наблюдают в Египте, куда летает отдыхать в марте и апреле большая часть украинских туристов.

В некоторых отелях цены снизились почти вдвое

Например, в конце марта туры в 5-звездочных отелях с авиаперелетом предлагались по цене 10-12 тысяч гривен на двоих, в то время как в 4* в Шарм-эль-Шейхе "горящий" тур можно было найти по цене от 8770 гривен за двоих. По некоторым отелям отдых подешевел чуть ли не в два раза, сообщают на портале для турагентов.

Фото: Пятизвездочный отель в Хургаде (booking.com)

"Prima Life Makadi 5* раньше стоил в районе 20-22 тысяч гривен, а сейчас его можно забронировать за 14 тысяч гривен на двоих с перелетом и питанием "все включено". Вылет из Киева на шесть ночей", - привела один из примеров изданию "Мастер тура" директор турагентства "Sun Dali" Мария Степаненко.

По ее данным, снижение цен отмечается в предложениях многих туроператоров, отправляющих в Египет чартеры с туристами.

К слову, туроператоры уже предлагают компенсировать стоимость ПЦР-тестов для туристов по возвращении домой, как это было при введении Минздравом деления стран на "красную" и "зеленую" зону. Ранее туристы уже сталкивались с тем, что во время их пребывания за границей страна отдыха "краснела" и при возвращении в Украину требовался тест.

Сколько стоят "горящие туры"

Мы проверили стоимость отдыха в Египте и Турции на 6-7 ночей на двоих с авиаперелетом у ведущих туристических компаний на даты с 1 апреля и выбрали самые низкие цены.

Египет

У сети туристических агентств "Поехали с нами" отдых в 3* отеле в Шарм-эль-Шейхе с питанием "все включено" обойдется в 8749 гривен за двоих, с вылетом 1 апреля, в 4* - 8822 гривен (скидка 15%) с вылетом 2 апреля, в 5* в Хургаде – в 111930 гривен (скидка 10%) с вылетом 1 апреля. В Марса-Аламе можно провести неделю в 4* по цене от 15140 гривен с вылетом 1 апреля.

У сети турагенств "HappyRest" неделя в 3* отеле в Шарм-эль-Шейхе обойдется в 8597 гривен с вылетом 31 марта, в 4* в Шарм-эль-Шейхе – в 8381 гривну с вылетом 2 апреля, в 4* в Хургаде – 9979 гривен с вылетом 31 марта, в 5* в Хургаде – 10981 гривну на 8 ночей с вылетом 31 марта, в 4* в Марса-Аламе – 15383 гривен с вылетом 1 апреля, в 5* на этом же курорте – 17010 с вылетом 1 апреля.

Фото: Отель в Алании (booking.com)

Турция

У сети туристических агентств "Поехали с нами" неделя в 3* отеле с питанием "все включено" в Сиде обойдется в 10018 гривен с вылетом 4 апреля, в 4* с питанием "все включено" в Кемере – 10972 гривен, в 5* в Алании – 12914 гривен (скидка 15%) с вылетом на ту же дату.

У компании "Farvater" – неделя в 3* с питанием "все включено" в Аланье ободейтся в 9530 гривен с вылетом 1 апреля, в 4* в Кемере – в 11220 гривен с вылетом на ту же дату, в 5* в Алании - 12946 гривен с вылетом 1 апреля.

Ранее мы писали, сколько стоит отдых в Северной Македонии на майские праздники.

Также сообщалось, что из-за новых правил въезда в Украину в аэропорту возникли очереди туристов.