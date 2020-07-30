"Жемчужина" Украины: древний замок на Закарпатье привлекает тысячи туристов

Фото: Замок в Чинадиево на Закарпатье (Олег Божко)

Как интересно провести уикенд на Закарпатье

Лето – не только пора поездок на море, но и прекрасная возможность исследовать другие интересные уголки нашей страны. К примеру, отправиться на Закарпатье.

Это единственная в Украине область, граничащая сразу с четырьмя странами Европейского союза: это Польша, Словакия, Венгрия и Румыния. Конечно, на Закарпатье - множество интересных мест, где можно провести уикенд. Рассказываем об одной локации, на посещение которой стоит уделить один день из вашей поездки.

Замок – "жемчужина" Закарпатья

Если вы уже не раз бывали на Закарпатье, но не видели замка в поселке Чинадиево, сюда непременно стоит поехать.

Чинадиевскую крепость возвели в далеком XIV веке. Создать ее распорядился барон Перени. Крепость была построена из камня, в ней есть две угловые башни и стены метровой толщины.

В разное время крепостью владела княгиня Илона Зрини, затем - ее сын Ференц II Ракоци, графы Шенборны, которым принадлежал также замок неподалеку.

Фото: В 2001 году замок был отдан в концессию художнику Иосифу Бартошу (Олег Божко)

В 17 веке крепость была сильно повреждена польскими войсками графа Любомирского. Вскоре замок снова отстроили, но как оборонное сооружение он постепенно стал терять свое значение.

Как выглядит замок сегодня

Современная история замка – не менее интересна. Около двадцати лет назад художник и композитор Иосиф Бартош приехал сюда и влюбился в это место.

Он поставил себе амбициозную цель – постепенно восстановить замок.

Фото: В период СССР в замке находились сельсовет, военная часть и даже автобаза (Олег Божко)

Денег на эти цели у него не было, но он стал собирать средства среди тех, кто хотел помочь. Он начал сначала убирать заросли вокруг сооружения, а затем инициировал реконструкцию, не имея поддержки от крупных спонсоров.

Когда Иосиф только начинал заниматься восстановлением замка, многие не верили, что это удастся. Но сейчас это место – чистое и ухоженное. Реставрационные работы постепенно проходят в замке и сегодня. Теперь замок называют не иначе как "жемчужиной" Украины и Закарпатья, а самого художника приводят в пример, когда говорят о том, как силой упорства и большого желания спасти замок можно кардинально сменить вектор развития этого уникального места.

Фото: Чинадиевский замок сегодня (wikipedia.org)

Сегодня нынешний владелец замка вместе со своей супругой-художницей гостеприимно встречают туристов и сами проводят экскурсии.

Кстати, цену за визит замка определяет сам гость: взнос на развитие памятника архитектуры – совершенно добровольный.

Фото: Отреставрированный интерьер первого этажа (wikipedia.org)

Ежегодно замок посещают тысячи туристов. До карантина здесь проводили самые разные фестивали, собирались на пленеры художники, а на экскурсии в замок приезжали из разных регионов и стран.

Впрочем, и сейчас здесь немало посетителей, правда среди них практически нет иностранцев. Надеемся – временно.

Как сюда доехать?

Поездом из Киева можно доехать в Мукачево. Отсюда к поселку Чинадиево – всего около десяти километров. В этом направлении регулярно курсируют маршрутки, поэтому проблем с транспортом быть не должно. Сам замок расположен вдоль дороги, пролегающей параллельно автодороге M06.

Кроме того, можно заказать и экскурсионный тур из Ужгорода и Мукачево. Тогда вы увидите и другие интересные места региона. Например, озеро Синевир или дворец графов Шенборнов, где много лет подряд находится санаторий.

Если вы добираетесь сюда со Львова, то на своем авто можно проехать по кольцевой до поворота на дорогу E471/М06.

Напомним, ранее мы писали о живописных бирюзовых озерах в Черниговской области. Эти места можно посетить на выходных.