Зимняя Каппадокия. Туристы массово едут в знаменитый регион Турции в канун Нового года

В популярной провинции заполняемость номеров приблизилась к 100%

В популярной туристической локации Турции, - Каппадокии, - готовятся к Новому году и прибытию большого числа иностранных и местных туристов. Об этом сообщает Dailysabah.

В 2021 году в регионе все еще наблюдался некоторый не достаток туристов, однако в этом году заполняемость местных отелей приближается к 100% еще несколько месяцев назад, пишет издание.

"Номера на Новый год раскупили еще в октябре"

В канун Нового года в Каппадокии будут проводиться специальные праздничные программы, а также традиционные для региона полеты на воздушном шаре. Эксперт в области туризма региона Абдулла Инал сказал агентству Anadolu (AA), что на этой неделе ожидается огромный ажиотаж среди туристов.

"В прошлом году из-за пандемии мы отменили все наши праздничные программы. Однако в канун Нового года на номера в Каппадокии был большой спрос: он начал расти в октябре, и мы достигли 100% загруженности еще три месяца назад", - сказал он.

Видео: Каппадокия зимой (youtube.com/Blue Moon Universe)

"Мы очень волнуемся. Продаем наши последние комнаты. С радостью встретим Новый год. Каппадокия - очень важное место для мирового туризма", - сказал Музаффер Бююкбаш, управляющий отелем и туристическим агентством в Ургюпе, одном из крупнейших городов Каппадокии. Он отметил, что фотографии воздушных шаров в Каппадокии, которые массово публиковали в соцсетях, значительно повысили популярность региона.

Каппадокия - один из регионов Турции, где туристическая активность наблюдается круглый год.

Халил Атай, который занимается организацией различных туристических мероприятий, заявил, что во время новогодних праздников будут проводить туры на воздушном шаре и другие мероприятия, если позволят погодные условия.

Чем интересна Каппадокия туристам

Каппадокия с ее историческими, культурными и природными чудесами занесена в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Регион привлекает туристов необычными геологическими образованиями - "сотами" холмов, сказочными пейзажами, пещерными жилищами, скальными образованиями из вулканического пепла, и сотнями воздушных шаров, парящих в небе на восходе солнца.

Фото: Каппадокия зимой (unsplash.comrehina-sultanova)

Геологи утверждают, что регион образовался 60 миллионов лет назад в результате эрозии мягких слоев лавы и пепла с горы Эрджиес, горы Хасан и горы Гюллю. Река Кызылырмак протекает через регион на севере, Таврские горы расположены на юге, равнину Кайсери на востоке и солончаки озера Туз на западе.

Туристам здесь советуют провести на экскурсии хотя бы два дня – чтобы рассмотреть скальные жилища и храмы, а также причудливые природные образования из вулканических пород. Также даже зимой в хорошую погоду над долинами можно полетать на воздушном шаре.

Регион известен и как ремесленная столица Турции, где местные мастера ткут ковры, создают керамические изделия и вырезают продукцию из камня оникса.

Стамбул и Анталия. Куда едут туристы в Турции чаще всего

Официальные данные страны показывают, что число иностранных туристов в Турции увеличилось девять месяцев подряд и в ноябре составило 1,8 миллиона человек. Об этом сообщает Hurriyetdailynews.

Число иностранцев, посещающих Турцию, подскочило на 111,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, когда ограничения из-за COVID сильно ударили по мировому туризму.

Фото: Архитектура региона (wikipedia.org)

По данным Министерства культуры и туризма страны, ноябрьский показатель все еще был на 19,5 процента ниже, чем до пандемии в ноябре 2019 года.

Стамбул оказался самым популярным среди иностранных туристов с долей в 57% (997 621 иностранных туристов за ноябрь). На втором и третьем месте по популярности - средиземноморская провинция Анталия и северо-западная провинция Эдирне возле Болгарии и Греции.

По данным министерства, в ноябре страну посетили 2,6 миллиона человек.

Напомним, ранее мы писали, знаменитый античный город в Турции соединили с морем каналом для яхт.

Также сообщалось, как туристам обезопасить себя от мошенников при покупке туров.