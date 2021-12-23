ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Впервые за 2500 лет. Знаменитый античный город соединили с морем каналом для яхт

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 18:25
Впервые за 2500 лет. Знаменитый античный город соединили с морем каналом для яхт Фото: Туризм в Измире (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Набережную в Эфесе уже облицовывают мрамором

В античный город Эфес в Турции спустя 2500 лет снова поплывут корабли. Амбициозный проект по строительству канала к морю начали воплощать в жизнь. Первая стадия строительства будет завершена к концу 2022 года, сообщает Hurriyet.

Канал объединит древний город Эфес в Сельчукском районе Измира с морем спустя 2,5 тысячи лет.

Поскольку две трети работ по забивке свай уже завершены, пристань для яхт, где продолжалется облицовка мрамором, начала постепенно обретать форму.

Почему к Эфесу прорыли канал и чем он интересен для туристов – в материале РБК-Украина.

В Эфес туристы смогут приплывать на яхтах

Проект древнего канала Эфеса входит в число "35 измирских проектов" предыдущего премьер-министра и специалиста по морскому судоходству Бинали Йылдырыма, которые должны внести большой вклад в туризм страны.

Впервые за 2500 лет. Знаменитый античный город соединили с морем каналом для яхтФото: Две трети строительных работ на канале завершены (facebook.com/Mehmet Murat Durur)

Древний город Эфес и гавань находились в начале царской дороги неподалеку на побережье Эгейского моря, где на протяжении тысячелетий пересекались западная и восточная культуры.

Однако за 2500 лет в извилинах реки образовались наносы и древний город "отошел" от моря на 9 километров. После того, как будет реализован проект строительства канала, к знаменитому античному городу снова появится возможность плыть на лодках.

Цель проекта - ежегодно увеличивать количество туристов, приезжающих в Эфес, и сделать его одним из самых важных экскурсионных направлений в Турции.

Впервые за 2500 лет. Знаменитый античный город соединили с морем каналом для яхтФото: Канал "приблизит" Эфес к морю спустя 2,5 тысяч лет (facebook.com/İdil Demiray)

В рамках первого этапа планируется реконструировать вход в древний канал и вписать в исторический фон пристань для яхт.

Официальный представитель проекта Бирол Чынар сказал, что первая фаза проекта древнего Эфесского канала охватывает линию на шоссе Кушадасы-Измир от побережья.

Впервые за 2500 лет. Знаменитый античный город соединили с морем каналом для яхтФото: Как будет выглядеть причал для яхт в Эфесе (facebook.com/Guray Kubilay Gursoy)

"Мы строим канал длиной 600 метров и пристань для яхт шириной 100 метров и длиной 250 метров, которые обеспечат краткосрочное размещение судов в этом районе. В настоящее время мы облицовываем стены пристани и прилегающую территорию мрамором. Уже сделали покрытие на площади 2000 квадратных метров", - рассказал он.

На втором этапе участок от шоссе Измир-Кушадасы до порта Эфеса будет очищен и обустроен с учетом исторического места, а лодки будут заведены к древнему городу.

Впервые за 2500 лет. Знаменитый античный город соединили с морем каналом для яхтФото: Масштабное строительство вблизи античного города (facebook.com/Mehmet Murat Durur)

Чем привлекает античный город Эфес туристов

Знаменитый древний город Эфес в живописном Эгейском регионе Турции ежегодно привлекает миллионы туристов и любителей истории, отмечает издание. Он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году.

Эфес - бывший древнегреческий город, а затем крупное римское поселение недалеко от современного Сельчука в прибрежной провинции Измир. Первые люди на этой территории поселились в 6500 годах до нашей эры.

Кроме древнего города, археологические раскопки в Эфесе включают библиотеку Цельса, легендарный Дом Девы Марии, церковь Святого Иоанна Богослова и доисторический курган Чукуричи.

Впервые за 2500 лет. Знаменитый античный город соединили с морем каналом для яхт

Фото: Руины античного города привлекают миллионы туристов (pixabay.com)

Дом Девы Марии - католическая и мусульманская святыня, расположенная в Бюльбюльдаги, недалеко от Эфеса, в 7 км от Сельчука. Это считается одним из самых святых мест христианства. Согласно легенде, здесь она доживала свои земные годы. Дом Девы Марии трижды посещали папы: в 1967 году, в 1979 и 2006 годах.

Напомним, мы писали, сколько стоит новогодний отдых в Турции.

Также мы рассказывали, что в Египте возобновляют круизы к знаменитым локациям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Роман Кошмал
Пробки, мусор и религиозные церемонии: почему в столицу Непала невозможно влюбиться с первого взгляда
Роман Кошмал
специально для РБК-Украина
Марина Казакова
Бюджетных путевок не будет. Что на самом деле представляют собой горящие туры в высокий сезон
Марина Казакова
основатель турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савина
Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Валерия Микульская
Край мастеров, замков и вина. Впечатляющие локации Закарпатья для знакомства с регионом
Валерия Микульская
основатель туристического блога "Tour de Ukraine"
Все мнения