Впервые за 2500 лет. Знаменитый античный город соединили с морем каналом для яхт

Набережную в Эфесе уже облицовывают мрамором

В античный город Эфес в Турции спустя 2500 лет снова поплывут корабли. Амбициозный проект по строительству канала к морю начали воплощать в жизнь. Первая стадия строительства будет завершена к концу 2022 года, сообщает Hurriyet.

Канал объединит древний город Эфес в Сельчукском районе Измира с морем спустя 2,5 тысячи лет.

Поскольку две трети работ по забивке свай уже завершены, пристань для яхт, где продолжалется облицовка мрамором, начала постепенно обретать форму.

Почему к Эфесу прорыли канал и чем он интересен для туристов – в материале РБК-Украина.

В Эфес туристы смогут приплывать на яхтах

Проект древнего канала Эфеса входит в число "35 измирских проектов" предыдущего премьер-министра и специалиста по морскому судоходству Бинали Йылдырыма, которые должны внести большой вклад в туризм страны.

Фото: Две трети строительных работ на канале завершены (facebook.com/Mehmet Murat Durur)

Древний город Эфес и гавань находились в начале царской дороги неподалеку на побережье Эгейского моря, где на протяжении тысячелетий пересекались западная и восточная культуры.

Однако за 2500 лет в извилинах реки образовались наносы и древний город "отошел" от моря на 9 километров. После того, как будет реализован проект строительства канала, к знаменитому античному городу снова появится возможность плыть на лодках.

Цель проекта - ежегодно увеличивать количество туристов, приезжающих в Эфес, и сделать его одним из самых важных экскурсионных направлений в Турции.

Фото: Канал "приблизит" Эфес к морю спустя 2,5 тысяч лет (facebook.com/İdil Demiray)

В рамках первого этапа планируется реконструировать вход в древний канал и вписать в исторический фон пристань для яхт.

Официальный представитель проекта Бирол Чынар сказал, что первая фаза проекта древнего Эфесского канала охватывает линию на шоссе Кушадасы-Измир от побережья.

Фото: Как будет выглядеть причал для яхт в Эфесе (facebook.com/Guray Kubilay Gursoy)

"Мы строим канал длиной 600 метров и пристань для яхт шириной 100 метров и длиной 250 метров, которые обеспечат краткосрочное размещение судов в этом районе. В настоящее время мы облицовываем стены пристани и прилегающую территорию мрамором. Уже сделали покрытие на площади 2000 квадратных метров", - рассказал он.

На втором этапе участок от шоссе Измир-Кушадасы до порта Эфеса будет очищен и обустроен с учетом исторического места, а лодки будут заведены к древнему городу.

Фото: Масштабное строительство вблизи античного города (facebook.com/Mehmet Murat Durur)

Чем привлекает античный город Эфес туристов

Знаменитый древний город Эфес в живописном Эгейском регионе Турции ежегодно привлекает миллионы туристов и любителей истории, отмечает издание. Он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году.

Эфес - бывший древнегреческий город, а затем крупное римское поселение недалеко от современного Сельчука в прибрежной провинции Измир. Первые люди на этой территории поселились в 6500 годах до нашей эры.

Кроме древнего города, археологические раскопки в Эфесе включают библиотеку Цельса, легендарный Дом Девы Марии, церковь Святого Иоанна Богослова и доисторический курган Чукуричи.

Фото: Руины античного города привлекают миллионы туристов (pixabay.com)

Дом Девы Марии - католическая и мусульманская святыня, расположенная в Бюльбюльдаги, недалеко от Эфеса, в 7 км от Сельчука. Это считается одним из самых святых мест христианства. Согласно легенде, здесь она доживала свои земные годы. Дом Девы Марии трижды посещали папы: в 1967 году, в 1979 и 2006 годах.

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