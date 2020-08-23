"Живой музей": самобытный город Славутич - настоящее открытие для туристов

Пандемия заставила украинских туристов обратить внимание на внутренний туризм. А также посмотреть на знакомые или привычные места с новой стороны. Есть немало мест, куда можно было съездить на выходных и совершить загородную прогулку. Одно из таких – соседняя с Киевской Черниговская область.

Блогер Михаил Погарцев совершил небольшое путешествие и в фоторепортаже показал Чернигов – один из самых древних городов Украины, и Славутич – самый молодой город нашей страны.

Фото: Центральная площадь Славутича (Михаил Погарцев)

Славутич был основан в 1986 году. Новый город предназначался для сотрудников ЧАЭС. В настоящее время население Славутича составляет около 25 500 человек. Большая часть взрослого населения работает на Чернобыльской АЭС и далее.

Ранее около 85% городского бюджета финансировались именно атомной станцией. Позднее, чтобы привлечь в Славутич новых инвесторов, ему придали статус свободной экономической зоны. Также на данный момент здесь проводят программу переобучения тех, кто ранее работал на АЭС, но потерял работу из-за сокращений сотрудников.

Фото: В городе можно увидеть немало подобных мест (Михаил Погарцев)

Сегодня Славутич можно назвать живым "музеем" урбанистики, а архитектурные строения тех времен сохранились здесь в первозданном виде. Славутич очень аккуратен, и я считаю, что многим другим украинским городам следовало бы брать с него пример.

Городские кварталы связаны велоджорожками. Во дворах растут сосны, от чего воздух буквально наполнен их душистым ароматом.

Фото: Городские кварталы связаны велоджорожками (Михаил Погарцев)

Фото: Кварталы города (Михаил Погарцев)

Чтобы не вырубывать сосны, в некоторых кварталах города солдаты очищали верхний слой их стволов от радиоактивной пыли, которая осела после взрыва на ЧАЭС: от грунта и до уровня пятого этажа. Затем собрали в пакеты и захоронили. После этого уровень радиационного фона здесь снизился.

Фото: Лесные насаждения посреди жилых кварталов (Михаил Погарцев)

Интересно, что каждый квартал в городе построен в национальном духе каждой из восьми бывших республик советского союза, принимавших участие в строительстве города.

В строительстве Славутича принимали участие специалисты из Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Армении, Украины и России.

Так, прогуливаясь по городу можно не только оказаться в прошлом, но и "побывать" в каждой из этих стран.

Такой поход в строительстве с участием нескольких республик был использован исходя из опыта строительства Ташкента после землетресения 1966 года.

Изначально для работников ЧАЭС хотели построить новый микрорайон в Чернигове. Однако по техническому заданию расстояние от места поселения до атомной станции должно было быть в пределах 50 км. Это было необходимо для удобной организации рабочего процесса и доставки людей.

Кроме того, рассматривался вариант строительства города в месте, где в данный момент находится село Неданчичи. Но посчитали, что оптимальным вариантом оказалось строительство города вблизи станции Нерафа (сейчас - станция Славутич).

Фото: Так выглядит Таллинский квартал (Михаил Погарцев)

Вильнюсский квартал

Все "балтийские" кварталы строились быстрее остальных. Этому способствовала высокая заводская готовность плит, что облегчало и ускоряло их монтаж.

Фото: Вильнюсский квартал в Славутиче (Михаил Погарцев)

Белгородский квартал

У этого квартала есть достопримечательность – каскадный фонтан. Сейчас он не работет, и городские власти намерены его отреставрировать.

Однако жители, чьи дома находятся в непосредственной от него близости, не очень этого хотят. Как оказалось, онине хотят слышать постоянного шума воды под их окнами. С другой стороны, работающий фонтан стал бы рекреационной зоной и местом отдыха.

Фото: Белгородский квартал (Михаил Погарцев)

Тбилисский квартал

Строители говорят, что этот квартал из-за особенных архитекрутных замыслов строить было сложнее всего. Даже глину для отделки фасадов везли из Грузии.

Кроме этого, в домах квартала (в цокольных этажах) на всякий случай были спроектированы противорадиационные укрытия.

Фото: Так сегодня выглядит Тбилисский квартал (Михаил Погарцев)

Фото: А это - Бакинский квартал (Михаил Погарцев)

Ереванский и Киевский кварталы. Узнаете, где какой?

Ереванский квартал в строительстве также был трудоемким не меньше, чем предыдущие. Сегодня заметно, что дома квартала облицованы розовым туфом, а каждую плитку подгоняли друг под дружку, нумеровали и сопряжали в строгой последовательности.

Фото: Ереванский и Киевский кварталы (Михаил Погарцев)

Город, в котором несколько раз запускали транспорт

Во время становления Славутича городские власти дважды пытались запустить общественный траспорт. Первая попытка была, даже с бесплатным проездом. Но все попытки оказались тщетными, ведь у горожан не было на него спроса: город достаточно компактен, и его можно обойти за 15-20 минут.

Многим может показаться необычным, но здесь и сейчас действует только пригородный транспорт: маршрутки и автобусы, которыми можно доехать в другие города и села.

Фото: Одна из остановок в городе (Михаил Погарцев)

А это - центр города:

Железнодорожный вокзал:

Центральный парк:

Не все, что было изначально задумано, было в итоге построено в Славутиче. К примеру, планировалось строительсто причала в рекреационной зоне Днепра, гребного канала для школы олимпийского резерва, инженерно-лабораторного комплекса.

Также были планы по строительству нескольких четырехэтажных гаражей на окраинах города. Когда в город постепенно стали заселяться люди, им не понравилась идея с паркингами. Сделали по-другому - в каждом коттеджном доме был свой гараж под первым этажом.

Бонус: небольшой фоторепортаж из Чернигова – интересного туристического города, который тоже стоит посетить.

Фото: Чернигов летом (Михаил Погарцев)

Чернигов, где в свое время хотели построить микрорайон для работников ЧАЭС - ухоженный город с древними достопримечательностями.

Здесь интересно побродить по центральным улочкам, где сохранились старинные деревянные дома.

Фото: Еще немного фото летнего Чернигова (Михаил Погарцев)

Условия и события, из-за которых был построен Славутич, сделали его своеобразным городом, к которому в последнее время проявляется все больший туристический интерес.

Ведь это, пожалуй, единственный город в мире, в котором здания построены в национальном стиле нескольких стран. Кроме того, он имеет интересную планировку, что делает Славутич настоящим музеем градостроительства под открытым небом.

Напомним, недавно мы рассказывали об уникальном селе Карпат, которое удивляет роскошными австрийскими виллами.

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