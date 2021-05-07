Строгие правила и карантин. Когда Швейцария может разрешить въезд украинцам

В стране возлагают надежды на "паспорта вакцинации"

Туризм в Швейцарии для украинцев сегодня строго ограничен. Страна не входит в Шенгенскую зону, но соблюдает общие ее правила касаемо правил въезда. Какие требования действуют для тех, кто хочет попасть в страну – объясняет издание The Local.

Разобраться в постоянно меняющихся правилах того, кто и когда может въезжать в Швейцарию, непросто, говорится в публикации. Даже если у вас в Швейцарии семья, а вы живете в другой стране, то поехать к родным можно, соблюдая разные условия в зависимости от того, из какой страны вы едете.

Кто может ехать в Швейцарию сегодня

Сегодня в стране нет никаких ограничений на въезд для граждан, прибывающих из стран Шенгена и ЕС или из небольших европейских государств, таких как Андорра, Ватикан, Монако и Сан-Марино, а также из некоторых третьих стран.

Это так называемые "безопасные страны" с достаточно низким уровнем инфицирования COVID, откуда разрешается въезд по "незначительным причинам". Все страны и регионы, не вошедшие в этот список, считаются "подверженными высокому риску": действует запрет на въезд из этих регионов. (Украина в этот список тоже не входит, то есть поездки с целью туризма украинцам в Швейцарию запрещены – ред.).

Фото: В Швейцарию могут ехать только определенные категории граждан (pixabay.com)

Запрет не распространяется на граждан и постоянных жителей Швейцарии, возвращающихся домой. Однако эти правила распространяются только на людей, которые прибывают прямо из безопасных мест. Если вы едете из страны с высоким уровнем риска, например из США, и транзитом через Германию, вам не разрешат въезд. Другими словами, имеет значение место отправления вашего рейса, а не транзитные пункты.

"Имейте в виду: здесь важно то, откуда вы, а не ваша национальность. Например, американцам, живущим в Германии, будет разрешен въезд в Швейцарию. А тем, кто приезжает из США – нет", – говорится в статье The Local.

К слову, это также не означает, что все жители Шенгенской зоны и еще нескольких стран могут легко въехать в страну. Есть еще некоторые ограничения, даже для туристов из "безопасных" мест: обязательный карантин.

Федеральное управление общественного здравоохранения (FOPH) периодически относит страны с высокой заболеваемостью COVID в карантинный список. В этом случае, даже если вы приехали из страны ЕС/Шенгенской зоны, вам придется пробыть на карантине 10 или 7 дней, если этот регион находится в списке FOPH. Ведомство обновляет его примерно каждые две недели, поэтому некоторые регионы могут отсутствовать, а затем – появиться в нем.

Фото: Даже не все родственники граждан Швейцарии могут попасть в страну оперативно. Все зависит от того, из какой страны они будут ехать (pixabay.com)

Однако некоторые все же освобождаются от карантина. Это путешествующие по важным причинам, которую нельзя отложить. Те люди, кто едет по важной медицинской причине. А также транзитные пассажиры, которые провели менее 24 часов в штате или районе с повышенным риском заражения, и которые перевозят пассажиров или товары через границу. Например, водители грузовиков и автобусов.

Какие перспективы для туризма на лето

В последнее время было много разговоров о том, что жизнь в стране возвращается к обычной (или максимально приближенной к ней), включая путешествия на летние каникулы.

По словам официальных лиц, в этом должна помочь вакцинация. А президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что Европейский Союз должен открыть границы для вакцинированных путешественников из стран, не входящих в ЕС.

"Комиссия предлагает разрешить въезд в ЕС по несущественным причинам не только всем лицам, прибывающим из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и всем людям, получившим последнюю рекомендованную дозу вакцины, разрешенную ЕС", - сказала она.

Откроет ли Швейцария границы вместе с ЕС

ЕС планирует начать принимать туристов летом - даже тех, кто не вакцинирован - из стран с низким уровнем инфицирования, таких как Великобритания.

Швейцария не входит в ЕС, но соблюдает правила путешествий блока, являясь частью Шенгенской зоны. Пока власти страны не заявляли, будут ли применять такой же подход. Но Федеральный совет намекает, что "можно подумать о дальнейшем ослаблении, если позволит эпидемиологическая ситуация".

Фото: В Швейцарии хотят ввести "паспорта вакцинации" уже в ближайшее время (pixabay.com)

"Строгие ограничения на поездки по-прежнему действуют во всем мире. Мы надеемся, что как только ограничения на поездки будут сняты, этим летом европейские туристы из соседних стран вернутся в Швейцарию", - сказала The Local Вероник Канель, представитель ведомства швейцарского туризма.

А как насчет туристов издалека?

"Здесь точных прогнозов строить практически невозможно", - сказала Канель. Однако добавила, что некоторые иностранные туристы, в том числе американцы, могут попасть на территорию страны "не раньше лета".

"Прогресс национальных кампаний вакцинации будет иметь большое влияние на возвращение иностранных гостей в Швейцарию. Чем раньше большая часть населения будет вакцинирована, тем скорее можно будет возобновить туризм", - отметила Канель.

Переломным моментом может стать введение паспортов вакцинации, которые ЕС и Швейцария хотят утвердить к лету. В Федеральном совете говорят, что сделают новое объявление об ослаблении текущих ограничений 12 мая. Однако неизвестно, коснется ли это заявление вопросов туризма.

Какие требования для въезда в страну сегодня

Все въезжающие в страну (старше 12 лет) должны предъявить отрицательный результат теста на COVID, сделанный не более чем за 72 часа до въезда. Это может быть ПЦР или тест на антиген. Путешественники также должны заполнить специальную электронную форму. Тем, кто прибывает из зон повышенного риска, придется пройти карантин.

Согласно данным украинского сайта tripadvisor, наши граждане ехать в Швейцарию на данный момент не могут. Но возможны исключения. В каждом случае вопрос решается индивидуально.

"Запрещен въезд гражданам третьих стран, в том числе – из Украины. Кроме граждан, у которых есть разрешение на проживание, оформленное в Швейцарии или Лихтенштейне. В отдельных случаях возможны исключения", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказали в посольстве, как правила въезда будет упрощать Италия.

Также сообщалось, когда для туристов может открыться Австрия.