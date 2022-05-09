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"Такого не было нигде". В Польше уже нашли работу рекордное число украинцев

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 13:10
"Такого не было нигде". В Польше уже нашли работу рекордное число украинцев Фото: Центр трудоустройства в Варшаве (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Легально трудоустроились уже 100 тысяч беженцев

Украинские беженцы в Польше стремятся выйти на работу – по данным правительства, официально трудоустроились уже 100 000 украинцев, которые зарегистрировались в статусе временной защиты.

TRAVEL РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на "Польское радио".

Работать легально начал каждый четвертый украинец трудоспособного возраста, который зарегистрировался в базе данных "PESEL" после 24 февраля.

"Явление мирового значения, когда речь идет о беженцах"

Регистрация в базе данных "PESEL" (аналог украинского идентификационного номера налогоплательщика) в Польше для украинских беженцев началась с 16 марта. С тех пор этот номер со статусом "Украина", дающий право на легальное трудоустройство, получили уже более 400 тысяч наших сограждан трудоспособного возраста. Многие из них уже устроились на работу.

Каждый четвертый трудоспособный беженец из этой базы данных уже стал независимым. Об этом заявил уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.

"Например, в Польше легально работает более 100 тысяч человек из приехавших в Польшу, а в базе данных PESEL есть более 400 тысяч человек трудоспособного возраста. То есть каждый четвертый беженец трудоспособного возраста начал работать. Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", - сказал чиновник.

&quot;Такого не было нигде&quot;. В Польше уже нашли работу рекордное число украинцевФото: Работа на предприятии (unsplash.com/petr-magera)

Украинцы стараются самостоятельно арендовать жилье

Многие беженцы стараются самостоятельно арендовать жилье, хотя в стране хватает вариантов бесплатного размещения – от мест в общих лагерях до жилья, которое предлагают сами поляки: в семьях или отдельных домах, квартирах.

По словам Павла Шефернакера, в разных типах центров государственных компаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест, где можно разместить беженцев.

К слову, в связи с массовым возвращением украинцев домой все больше освобождается мест и в частных домах поляков, а также в различных базах отдыха.

&quot;Такого не было нигде&quot;. В Польше уже нашли работу рекордное число украинцевФото: Пункт помощи с бесплатным жильем на вокзале в Кракове (РБК-Украина)

Между тем, Польша пока не получила от Европейского Союза никаких средств, которые можно было бы использовать для помощи беженцам из Украины, добавил уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины.

Напомним, мы писали, что по заявлению премьер-министра Матеуша Моравецкого, украинцы укрепляют экономику Польши.

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