Жилье и бесплатный транспорт. Румыния просит ЕС возместить затраты на помощь украинцам

Румыния потратила 30,5 млн евро на решения, связанные с притоком украинцев в страну и просит Европу возместить часть средств.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Seenews.com.

Румыния на данный момент потратила около 30,5 млн евро (33,7 млн ​​долларов США) на решения вопросов, связанных с массовым притоком украинских беженцев, и на этой неделе обсудит с официальными лицами ЕС возмещение некоторых расходов, заявил глава правительства страны.

"Структура расходов сложная. Они включают не только расходы на проживание и питание. Как вы знаете, правительство решило предоставить бесплатный транспорт беженцам, въезжающим в Румынию, и многие из них предпочитают покидать нашу страну либо через Болгарию, либо через другие страны", — отметил представитель правительства Дэн Карбунару.

Он отметил, что на прошлой неделе Румыния направила в Брюссель первые запросы на возмещение средств, которые включают комплексные меры помощи украинцам в стране.

По последним данным пограничной полиции, с 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину, границу с Румынией пересекло 500 747 беженцев.

По словам Карбунару, более 4000 украинцев попросили убежища в Румынии с момента полномасштабного вторжения России. Лица, ищущие убежища, могут воспользоваться размещением в центрах Главной иммиграционной инспекции. Уровень их заполненяемости в настоящее время составляет 61,6%.

Румыния имеет границу с Украиной протяженностью 600 километров.

Напомним, в посольстве Украины рассказали, где искать работу в Польше.