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Жесткий карантин возвращается: когда Израиль может открыться для туристов

Автор: Катерина Гончарова

Какие условия для въезда иностранцев страна выдвигает во время пандемии

Вскоре в Израиле снова существенно ужесточат карантин. В пятницу, 18 сентября, в стране вступят в силу новые ограничения.

Как минимум на 14 дней в государстве введут запрет гражданам отходить от дома на более чем 500 метров. Запретят также собираться на открытом пространстве в группы более 20 человек, а в закрытом пространстве нельзя будет собираться в группы более 10 человек.

На рабочих местах должно находиться не более 30% сотрудников. Кафе и рестораны обязаны работать только на вынос. Образовательные учреждения в стране закроют. В правительстве Израиля заявляют, что жесткий карантин возвращают в связи с тем, что ситуация с коронавирусом ухудшилась.

Тем не менее в Израиле на время карантина решили не закрывать международный аэропорт имени Бен Гуриона.

Звучат мнения о том, что в таких условиях полноценного восстановления туризма в Израиле не ждать еще долго. РБК-Украина решило узнать у экспертов сферы, сложно ли въехать в страну сегодня, и есть ли в Израиле туризм во время пандемии.

Почему туризм в Израиле пока "на паузе"

В Израиле сегодня - высокий показатель заболеваемости COVID-19, напоминает РБК-Украина эксперт в сфере туризма Игорь Короленко. По его мнению, это главная причина, по которой полноценного туризма в стране пока ждать не стоит.

"Население Израиля составляет неполных 9 миллионов граждан. И при этом уровень заболеваемости в стране даже выше, чем в Украине (за одну неделю в Израиле было подтверждено более 24 тысяч новых случаев COVID-19, а всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболели более 150 тысяч людей - ред.) Сфера туризма для Израиля крайне важная, но не системообразующая. В центр внимания страна ставит заботу о здоровье граждан, и поэтому все силы брошены на борьбу с пандемией", - говорит Игорь Короленко.

Фото: Когда стоит ждать возобновления туризма в Израиле? (pixabay.com)

Въездного туризма в Израиле пока нет по той причине, что страна выдвигает требование 14-дневной самоизоляции абсолютно ко всем, кто въезжает в страну, говорит РБК-Украина Анна Формакидова, директор турфирмы Statours, специализирующейся на туризме в Израиле.

По состоянию на сегодня все прибывающие в Израиль граждане обязаны пройти двухнедельный карантин. В стране не предусмотрена опция досрочного прекращения самоизоляции, как в Украине (завершить самоизоляцию досрочно в Украине можно, сдав тест на COVID-19 - ред.).

"Самоизоляцию по прибытию в Израиль иностранец может пройти в одной из гостиниц, которую он выбирает самостоятельно. Выбор гостиниц для самоизоляции в Израиле сейчас не такой широкий, ведь некоторые отели из-за пандемии полностью закрыты. С другой стороны, работающие гостиницы могут предоставлять и премиум-апартаменты, и эконом-номера. Все зависит от пожеланий иностранца. Пребывание в отеле иностранец оплачивает личными средствами", - объясняет Анна Формакидова.

Четкого списка отелей, рекомендованных для прохождения самоизоляции, в Израиле нет. Поэтому перед поездкой в Израиль иностранцам надо самим прозванивать каждый отдельный отель и спрашивать, готовы ли там принять их на самоизоляцию, говорит Анна.

Фото: Внутренний туризм в Израиле все же продолжает работать: местные жители путешествуют по стране в условиях карантина (pixabay.com)

"Непосредственно во время самоизоляции никто из персонала не заходит в номер к человеку. Принося еду, оставляют ее на определенной дистанции".

Ввиду таких факторов, въездного туризма в Израиле нет. Но туризм выездной в стране есть, добавляет она.

"Израильтяне выезжают из страны на отдых, но когда они возвращаются, то тоже должны пройти в Израиле 14-дневный карантин, как и иностранцы. Их пребывание на самоизоляции отслеживается очень строго. Местные жители должны находиться на самоизоляции в своем постоянном месте проживания. Например, в квартире", - объясняет специалист.

Также в Израиле продолжает развиваться внутренний туризм, отмечает Анна Формакидова. Местные жители и дальше ездят на отдых и экскурсии внутри страны.

Когда Израиль может полноценно открыться для туристов?

Пока ситуация во всем мире с пандемией коронавируса неопределенная, строить какие-либо прогнозы крайне сложно, считает Игорь Короленко. По его словам, в условиях, когда все меняется очень быстро, создавать догадки не стоит. К примеру, сейчас о возвращении коронавируса заговорили и в странах Европы.

"По моему мнению, о полноценном туризме на докарантинном уровне не только в Израиле, но в других странах, можно говорить не ранее весны 2021 года", - говорит он.

Фото: Туризм в Израиле возобновится не ранее 2021 года, говорят в туркомпаниях (pixabay.com)

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По словам Анны Формакидовой, о полноценном развитии туризма в Израиле вряд ли стоит говорить до того, как будет разработана и внедрена вакцина от COVID-19.

"Тот туризм, который был летом (некоторые курортные страны открыли свои границы - ред.) - это совсем не тот полноценный туризм, что был раньше. Это скорее "глоток воздуха" для тех, кто хотел бы хоть немного отдохнуть за рубежом", - говорит эксперт.

Полноценные туристические поездки, по ее мнению, не возобновятся до распространения вакцины среди населения.

"Или - до момента, пока не будет внедрено быстрое и достоверное тестирование в аэропортах, о чем сейчас часто говорят туроператоры. Сделав такой тест, турист будет иметь доказательство, что не представляет угрозы распространения инфекции. Это касается не только Израиля, а и всех остальных стран", - высказывает мнение Анна Формакидова.

Напомним, ранее мы писали, что еще одна курортная страна может открыться раньше срока.

Также мы сообщали, когда для украинских туристов может открыться курортный Гоа.

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