Жесткие меры на пике сезона: туристов просят воздержаться от поездок в популярную курортную страну

Из-за всплеска COVID в Грузии вернули штрафы за нарушение карантина

В популярной туристической стране - Грузии - вернули масочный режим на улице. Строгое правило распространяется на всех без исключения граждан. За отказ носить маску в многолюдном месте с 10 августа предусмотрен штраф в 20 лари, сообщают местные СМИ.

Грузинские власти вернули требование носить маски после полуторамесячного перерыва – с 22 июня на улицах можно было находиться без защитных средств. Отметим, теперь необходимо носить маску и в помещениях, и на открытом воздухе среди людей.

"Ношение масок обязательно везде, где собирается более 5 человек", – сообщил на брифинге глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

По его словам, новые правила распространяются абсолютно на всех граждан, в том числе тех, кто прошел полный курс вакцинации.

Штраф нарушителям составит 20 лари (около 170 гривен), за повторное появление без маски в общественном месте сумма удваивается.

Турагенты: "Воздержитесь от поездки"

Ужесточение карантинных мер в Грузии – вынужденная мера в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Каждый десятый тест на COVID в последнее время показывает позитивный результат.

Фото: Туристическая Грузия (unsplash.com/marina abrosimova)

По состоянию на 12 августа, за минувшие сутки в стране выявили 5128 новых случаев COVID. Умерли 49 пациентов.

По данным Минздрава страны, общее количество заражений от начала пандемии в стране - 466 326. При этом кампания вакцинации в стране идет довольно медленными темпами – обе дозы получили всего около 5% населения Грузии.

О сложной ситуации с уровнем заражений предупреждают также иностранных туристов.

"Внимание туристам. Печальные новости из Грузии. По последним данным, в стране – за вчерашний день погибло от ковида 55 человек. Зарегистрировано 5 650 новых случая заражения. Особенно высокая степень заражения в городах Батуми и Тбилиси", — написал на своей странице в Facebook представитель грузинского туристического бизнеса Омари Джолия.

По его словам, медицинские учреждения - "на грани хаоса". При этом он отмечает, что идет массовая вакцинация препаратами Pfizer, AstaZeneca и Sinopharm, но для полного эффекта нужно время.

"Дорогие туристы, мне очень трудно писать такое, но советую воздержаться от поездки. Ваше здоровье для меня превыше денег, которые вы потратите в Грузии. Никакая прибыль не сопоставима с вашим здоровьем", — обратился к потенциальным путешественникам Джолия.

Фото: Туристические достопримечательности в Тбилиси (unsplash.com/mike swigunski)

Какие карантинные ограничения действуют в Грузии

В Грузии действует запрет на работу ночных клубов – в связи с ростом заболеваемости власти усилят контроль касательно таких заведений. Также запрещены массовые застолья – юбилеи, свадьбы и поминки (рестораны-нарушители платят около 3 тыс. долларов штрафа).

С 10 августа запрещена работа ресторанов и кафе ночью – с полуночи до 5 утра. Работу общепита по выходным на открытых площадках разрешили 22 мая, ночной комендантский час был отменен с 1 июля.

Для поездки в Грузию невакцинированным лицам необходимо получить негативный результат ПЦР-теста в течение 72 часов до въезда, а также сдать его повторно на 3 день пребывания в стране. От тестов освобождены дети до 10 лет.

Фото: Море в Батуми (unsplash.com/max slch)

Турпоток из Украины вернулся на уровень 2019 года

В июле Грузия переживала туристический бум – количество туристов выросло почти в пять раз в сравнении с июлем 2020 года. Такую статистику приводит sputnik-georgia.ru со ссылкой на Национальную администрацию туризма. Это важные показатели, поскольку доля туризма в экономике Грузии составляет около 10%.

В июле в Грузию прибыли 259,6 тысяч иностранных путешественников (в 2020 году – 48,5 тысяч человек, в 2019 – почти 1,1 млн гостей) – из них 176,3 тысяч с туристической целью. Большинство из них прилетали самолетами - через Тбилисский и Батумский международные аэропорты.

Воздушные границы страны открылись с 1 февраля, уже в мае число полетов восстановилось на 65% по сравнению с периодом до пандемии.

С 1 июня Грузия открыла сухопутные границы. Больше всего наземным транспортом в страну приезжали через КПП с Турцией и Россией.

Фото: Ресторан в Тбилиси в мае 2021 года (unsplash.com/daniel newman)

На первом месте по количеству туристов в Грузии оказались граждане соседней Турции – 35 тысяч гостей (на 91% больше, чем июле в 2020 года). Из России приехали 25 тыс. туристов (рост – 495%).

Из Украины прилетели 24,5 тыс. туристов – при этом рост турпотока составил 1932% по сравнению с 1205 туристов в июле 2020 года. Количество украинских туристов в июле 2021 года почти сравнилось с турпотоком из Украины июле 2019 года, когда Грузию посетили 25,2 тысячи наших сограждан.

Из Армении в этом году приехали 19 тыс. туристов, из Израиля - 17,5 тыс. человек.

Напомним, ранее мы писали о малоизвестных локациях Грузии, о которых редко пишут в путеводителях.

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