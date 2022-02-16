Жемчужина туризма: на популярном курорте гостям предлагают бустерные прививки

Специальная программа Resbakuna sa Botika была запущена на острове 11 февраля

На острове Боракай местным и иностранным туристам предлагают сделать дополнительные прививки от COVID-19.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Inquirer.net.

В рамках государственной программы Resbakuna sa Botika, которая предоставляет бустерные прививки в аптеках, туристам предлагают бесплатные бустерные прививки для полностью вакцинированных.

Программа была запущена на острове 11 февраля местными властями и министром по туризму Бернадетт Ромуло-Пуя, секретарями Национальной целевой группы по борьбе с COVID-19 Винсом Дизоном и Карлито Гальвесом-младшим.

Также была открыта вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет в рамках программы Resbakuna KIDS.

"Две программы вакцинации против COVID-19 "добавят еще один уровень защиты на фоне ослабления ограничений на поездки", — сказала министр по туризму.

Полностью вакцинированным иностранным туристам из безвизовых стран разрешено посещать страну с 10 февраля и въезжать на остров Боракай без прохождения ранее необходимого теста на COVID-19.

"Мы ожидаем, что остров Боракай, наша жемчужина туризма, снова будет заполнен путешественниками со всего мира. Программа Resbakuna sa Botika обеспечит дополнительный уровень защиты внутренних посетителей острова. Это повлияет на индустрию туризма и всех филиппинцев, чьи средства к существованию зависят от туризма", — говорится в заявлении Ромуло-Пуя.

Также она добавила, что благодаря программе для населения "становятся доступнее к жизненно важным вакцинам еще более удобным для населения острова, поможет приблизить усиленную вакцинацию к 100 процентам гораздо быстрее, чем раньше".

По данным Департамента туризма, по состоянию на 10 февраля 7910 человек, или 102,51 процента целевого населения туристических работников на острове, были полностью вакцинированы, а 2671 человек, или 15,29 процента, получили повторные прививки.

"Ожидается, что это число повысит доверие туристов к поездкам на Боракай, зная, что люди, которые делают их пребывание замечательным, защищены ", — сказала Ромуло-Пуят.

Фото: В рамках программы Resbakuna sa Botika на острове Боракай туристам предлагают бесплатные бустерные прививки от COVID-19 (unsplash.com/vicalcuaz)

Она сказала, что в общей сложности 12 956 номеров в 314 аккредитованных гостиницах на острове доступны для местных и иностранных гостей.

Мало туристов

Прибытие иностранных туристов было минимальным, поскольку ограничения на поездки были ослаблены.

Двадцать туристов из Бельгии, Германии, Южной Кореи, Великобритании и США прибыли на остров Боракай в период с 11 по 12 февраля, согласно данным туристического офиса малайского города.

Они стали первыми иностранными туристами на острове спустя почти два года после введения ограничений на поездки и карантина, начиная с марта 2020 года.

По сравнению с пандемическим максимумом в 113 596 туристов, прибывших в декабре прошлого года, число туристов, прибывающих на Боракай, упало до 35 799 из-за вновь введенных строгих ограничений на поездки после всплеска случаев, вызванных вариантом COVID-19 "Омикрон". За первые шесть дней февраля остров посетили 8 449 человек.

Напомним, ранее мы писали, в Турции начали платно вакцинировать туристов от COVID: во сколько обойдется прививка.