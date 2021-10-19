Жара и ветер до конца октября: какой погоды ждать на курортах Египта, Турции и других популярных стран

Когда в Украине уже холодная осень, есть немало вариантов, куда можно "сбежать в лето" и отправиться на отдых к теплому морю и яркому солнцу.

Например, в Египте на курортах Красного моря сохраняется жаркая погода, хотя в других регионах страны уже ощущается осень. Синоптики на этой неделе прогнозируют на юге страны жару, ветер и высокие волны, сообщают местные СМИ.

Середина осени в Египте ощущается как похолодание ночью и утренние туманы. Но в курортных регионах Шарм-эль-Шейх и Хургада, куда продолжают отправляться тысячи туристов из Украины, изменения погоды не будут ощутимыми и можно смело планировать отпуск на теплом морском побережье.

Где еще тепло и комфортно отдыхать туристам во второй половине октября – в материале РБК-Украина.

Какой будет погода на курортах Египта

На этой неделе у берегов Шарм-эль-Шейха и Хургады будет ветрено с переменным затишьем, возможны волны до 3 метров, предупреждают египетские синоптики.

Фото: Отдых в Египте (booking.com)

По данным сайта windy.com, погода в море у берегов Шарм-эль-Шейха 18 октября составляет +28 градусов, у пляжей Хургады – +27 градусов, в Марса-Аламе – 28 градусов тепла. Ветер у берегов популярных курортов – 10-12 м/с.

До конца октября погода в Египте будет солнечной и ясной. В Хургаде днем максимально будет 32 градуса, ночью минимально +21. В Шарм-эль-Шейхе днем будет до +31, ночью – 22-26 градусов тепла. В Марса Аламе будет прохладнее всего: днем до конца месяца – +29-31, ночью – +16-22.

По записям веб-камер на побережье Красного моря в Египте видно, что ветер в последние дни достаточный для активных занятий водными видами спорта. Например, кайт-серфинга.

Какая погода на море в Турции в октябре

В октябре в Турции на побережье Средиземного моря еще продолжается настоящий бархатный сезон, который выбирают для отдыха немало туристов, любящих уединение. В связи с теплой погодой этой осенью турецкие отельеры решили продлить туристический сезон в этом году как минимум до 10 ноября.

Фото: Отдых в Турции (booking.com)

Покупаться и позагорать можно как на Анталийском побережье, так и отправиться на курорты Эгейского моря, которое немного прохладнее.

Например, у берегов одного из самых теплых курортов в регионе – Алании – море 18 октября остается прогретым до +26 градусов, в Анталии – до +25, в Мармарисе – до+ 24, в Бодруме – до +23 градусов, в Фетхие (Олюдениз) – +24 градусов.

Температура воздуха в Анталии до конца месяца будет постепенно снижаться с +29 до +23 днем и +11 ночью. Большинство дней будет солнечно. Осадки возможны в последние дни октября.

Какая погода будет на Кипре, Мальдивах и в ОАЭ

Украинские туристы имеют на выбор еще минимум десяток направлений для пляжного отдыха в октябре – на любой вкус и кошелек.

Например, можно полететь на Кипр, где немного теплее, чем в Турции (вода в море 25 градусов, воздух – 28-29 градусов).

Или в ОАЭ, где вода в море – 32 градуса, в воздух 33-36 градусов до конца месяца.

Или - на остров Мадейра (Поргугалия) в Атлантическом океане, где вода у побережья прогрелась до 24 градусов, а днем уже не жарко – 24-26 градусов.

Впрочем, если хочется настоящего тропического лета, то стоит выбирать из экзотических направлений. К слову, в большинстве жарких курортных стран к октябрю устанавливается максимально комфортная погода – заканчивается сезон дождей, снижается влажность и успокаивается море (океан).

Фото: Отдых на пляже в Доминикане (unsplash.com/joel-casilla)

Например, на Мальдивах температура воды 28-29 градусов, воздух днем 30-31 градус.

В Танзании – остров Занзибар – вода у пляжей – 26-27 градусов. Погода на курортах - 28-30 градусов днем, преимущественно ясно, дожди изредка.

В Доминикане – вода у берегов – 29-30 градусов, температура воздуха до конца месяца будет держаться на отметках 30-32 градуса, с периодическими осадками.

В Мексике, на курорте Канкун, вода возле побережья – 29 градусов, погода в октябре 29-31 градус, можно застать периодические тропические ливни.

Напомним, мы писали, что в Египте изменились правила для туристов.

Также мы рассказывали про самые популярные страны, которые украинцы выбирали для отдыха в 2021 году.