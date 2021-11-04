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Земля сокровищ Турции. Уникальные древние "места силы", которые открывают для туристов со всего мира

Новина українською →
Четверг 04 ноября 2021 07:55
Земля сокровищ Турции. Уникальные древние "места силы", которые открывают для туристов со всего мира Фото: Достопримечательности Шанлыурфы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Путеводитель по ключевой локации Месопотамии – городу Шанлыурфа

Месопотамия – исторический регион, который нередко называют землей сокровищ Турции: сюда лучше ехать осенью или весной. Туры в Юго-Восточную Анатолию страны все чаще стали предлагать украинским путешественникам, которые стремятся открывать уникальные "места силы" на карте мира.

Это регион, где можно почувствовать другую, нетуристическую Турцию и ее аутентичную атмосферу. В этом месте между Тигром и Евфратом нашли древнейшие артефакты, которые относят к "нулевой точке" истории, там рождались и сменялись цивилизации, правили римляне и проходил шелковый путь.

Одна из самых важных локаций в путешествии в Месопотамию – древнейший город Шанлыурфа. С ним связывают имена библейских пророков, и он помнит еще шумеров, ассирийцев, византийцев и Тамерлана.

Какие самые интересные локации стоит увидеть во время путешествия в Шанлыурфу – в материале РБК-Украина.

Уникальные раскопки и центры для туристов

Попасть в Шанлыурфу туристы могут самолетом – с пересадкой в Стамбуле или Анкаре. Вдоль дороги из аэропорта в город – хлопковые поля и фисташковые сады. Есть также местность с каменистыми холмами, на которых почти ничего не растет, но местные селяне пытаются обрабатывать и такую почву.

Земля сокровищ Турции. Уникальные древние &quot;места силы&quot;, которые открывают для туристов со всего мираФото: Каменистые холмы, в которых археологи нахолят уникальные артефакты (РБК-Украина)

Именно во время такого земледелия и были обнаружены уникальные археологические артефакты, которые датируются тысячелетиями до нашей эры. Эти находки продолжают удивлять археологов уже несколько десятилетий.

Рядом с одним из курганов в 12 километрах от города Шанлыурфа уже год как открыт современный музейный комплекс Гебекли-тепе: музей под открытым небом и здание с интерактивными зонами. Туда только в пандемийный 2021 год приехали пол миллиона туристов со всего мира.

Земля сокровищ Турции. Уникальные древние &quot;места силы&quot;, которые открывают для туристов со всего мираФото: Работы на месте раскопок Гебекли-тепе (РБК-Украина)

Самый нижний слой раскопок датируется 10 тысячелетием до нашей эры. Там обнаружили самый древний храмовый комплекс в мире. Под слоем земли нашли врытые по кругу каменные Т-образные столбы, на которых были изображены фигуры животных и символические черты человека.

Предполагается, что колонны олицетворяли богов. Поскольку рядом не нашли следов жилья, ученые пришли к выводу, что постройки носили культовый характер и были местом паломничества. К слову, многотонные колоны из камня вытесывали люди, еще не знавшие металла, а для перемещения многотонных глыб требовалась сила 500 человек.

Другой похожий археологический комплекс - Карахан-тепе - открыли в 70 километрах от Шанлыурфы. Туристический центр там собираются сделать только в 2022 году. Артефакты на месте этих раскопок моложе всего на 600 лет.

Земля сокровищ Турции. Уникальные древние &quot;места силы&quot;, которые открывают для туристов со всего мираФото: Раскопки Карахан-тепе (РБК-Украина)

Курганы со следами деятельности древних людей показывают уровень развития общин в период, когда люди стали переходить от собирательства и охоты к производству – земледелию, ремесленничеству. Поэтому туристам объясняют – находки в курганах относятся к "нулевой точке" истории человеческой цивилизации.

В масштабный туристический проект "Tas Tepeler" включены подобных 12 курганов на площади 200 квадратных километров - объекты, которые могут привлечь миллионы туристов со всего мира.

Самый большой археологический музей страны

Для туристов, которым не удастся своими глазами увидеть каменные фигуры в месте раскопок Гебекли-тепе и Карахан-тепе, их копии, а также сотни оригинальных артефактов можно рассмотреть вблизи в новом археологическом музее Шанлыурфы. Также там находится статуя "человека из Урфы", найденная неподалеку от Гебекли-тепе – самое древнее изображение человека в натуральный рост, которому около 11 тысяч лет.

Земля сокровищ Турции. Уникальные древние &quot;места силы&quot;, которые открывают для туристов со всего мираФото: Фигура мужчины с животным на плечах из Карахан-тепе (РБК-Украина)

Сам музейный комплекс был построен в 2015 году. Там насчитывается 14 экспозиционных залов и около 30 интерактивных зон. Кроме залов, посвященных раскопкам в курганах, можно проследить последующие периоды истории, вплоть до исламских времен. В этом музее собрано самое большое количество артефактов.

Одна из важных экспозиций расположена в другом корпусе – музее мозаик Халеплибахче. Это сохранившиеся до наших дней декораций из вилл римлян, которые правили на этих землях две тысячи лет назад.

Земля сокровищ Турции. Уникальные древние &quot;места силы&quot;, которые открывают для туристов со всего мираФото: Музей мозаик в Шанлыурфе (РБК-Украина)

На сохранившихся фрагментах – сюжеты римской мифологии. На самых знаменитых изображен Орфей и четыре амазонки.

Религиозные достопримечательности и парк

Сейчас Шанлыурфа – город с 2 миллионами жителей. Несмотря на современность мегаполиса, он остается "городом пророков" и религиозным центром.

С Урфой связывают имена пяти библейских пророков, среди которых Авраам и Иов. Также одну из первых христианских церквей в мире – сирийскую – основал в этом городе апостол Фома. Тут же были погребены его мощи.

Земля сокровищ Турции. Уникальные древние &quot;места силы&quot;, которые открывают для туристов со всего мираФото: Пещера, где родился Авраам (РБК-Украина)

Впрочем, главная религиозная достопримечательность города - мечеть Халиль-Раман с прудом Авраама, в котором плавают священные карпы. Это главное место паломничества местных людей. По легенде, в определенный год царь Нимрод убивал всех младенцев, чтобы уничтожить будущего соперника. Из-за этого матери пророка Авраама (Ибрагима в исламе) пришлось прятаться во время родов в пещере. Это место и сейчас открыто для паломников и туристов.

Когда Аврааму исполнилось 7 лет, его все равно схватили и сбросили с башни в огромный костер. Но в этот момент огонь превратился в пруд, а поленья – в карпов, и пророк спасся.

Земля сокровищ Турции. Уникальные древние &quot;места силы&quot;, которые открывают для туристов со всего мираФото: Парк с озерами - популярное место отдыха (РБК-Украина)

Сейчас на этом месте – красивый парк со священными озерами, в котором плавает множество карпов. Вокруг разбит ухоженные аллеи с пальмами и розами, чайными заведениями. К вечеру в парке собирается немало горожан, чтобы провести время в городском оазисе.

Напомним, ранее египетские археологи пролили свет на древние обычаи в историческом регионе страны.

Также мы рассказывали, что в Турции открыли масштабный подводный парк на месте боев за Дарданеллы.

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