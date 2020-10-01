Жесткие условия: популярная страна готовится снова принимать туристов

Фото: Гора Аннапурна в Непале (pixabay.com)

Непал вводит 7-дневную самоизоляцию для любителей гор

Популярная у туристов страна в Азии готовится открыть границы с 17 октября для тех, кто собирается в поход в Гималаи. При этом въезд обычным туристам остается под запретом, сообщают в местном издании The Kathmandu Post.

Самое лучшее время для восхождений в Непальских Гималаях - октябрь-ноябрь и март-апрель. В эти месяцы здесь сравнительно сухо и тепло. Летом в Непале - сезон дождей, а зимой перевалы завалены.

Новость о том, что уже в октябре можно будет совершить восхождение на Эверест и другие вершины Гималаев, активно обсуждают в соцсетях. Ведь весенние походы (с выкупленными билетами на самолеты) были ранее отложены из-за карантинных ограничений.

Небо Непала остается закрытым для международных перелетов с 20 марта. До сих пор в стране не восстановилось внутреннее авиа и транспортное сообщение, страна остается закрытой в том числе и для Украины.

Фото: На трекинговом маршруте в Непале (Sangam Prasain/kathmandupost.com)

Виза через трекинговое агенство

Министерство туризма Непала решило спасать отрасль и пустить в страну альпинистов и трекеров, но при довольно жестких условиях. Требования проанализировали в паблике "Новости Непала" в Facebook.

Так, с 17 октября въезд в Непал разрешен только тем туристам, которые намерены отправится в горы для трекинга или восхождений. Туристам, желающим посетить Непал с другими целями, въезд запрещен.

Визы по прибытию выдавать не будут. Туристы, которые не смогут получить визу через непальские дипломатические представительства в своей стране, должны сделать предварительный запрос через свои трекинговые или туристические агентства в Непале.

Заявление туриста будет проходить через департамент туризма, выдающий разрешения на альпинизм, и/или Nepal Tourism Board, выдающий разрешения на трекинг. Они будут рекомендовать департаменту иммиграции выдавать визы этим заявителям. Тогда визу оформят или в стране заявителя, или при въезде в Непал.

Фото: Гора Аннапурна – популярное место для восхождений (pixabay.com)

Карантин и страховка

Туристу нужно будет при въезде иметь с собой:

- отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часов до въезда;

- документы департамента иммиграции для получения визы;

- документы, подтверждающие бронирование отеля не менее чем на 7 дней;

- страховку с покрытием расходов, связанных с Covid-19, с покрытием 5000 долларов на человека.

После получения визы путешественники должны будут провести не менее 7 дней в гостиничном номере. После этого необходимо сделать ПЦР-тест за свой счет. Если результат придет отрицательный, иностранцу разрешат отправиться в поход. Если положительный – самоизоляция в номере продолжится до тех пор, пока тесты не подтвердят отсутствие COVID-19.

При этом путешественники должны застраховать своих гидов с суммой страхового покрытия в 850 долларов. Согласно правительственному правилу, гиды обязательны для всех трекеров и альпинистов.

Фото: Долина Катманду (pixabay.com)

На фоне того, что в самом густонаселенном месте Непала – долине Катманду – за сутки выявляют до тысячи новых случаев коронавируса, а уровень местной медицины оставляет желать лучшего, строгие карантинные правила для иностранцев могут заставить трекеров отложить восхождение до весны или начала вакцинации от COVID-19.

Местный туристический бизнес уже раскритиковал такие предписания правительства как слишком жесткие, и надеется на их ослабление до 17 октября.

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