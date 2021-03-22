Затока по цене Кемера: сравниваем цены и сервис на море в Турции и Украине

Сколько стоит отдых у моря летом 2021 года

Отдых на море летом многие планируют еще весной. Традиционно немало туристов решают поехать на родное побережье Черного моря, а не за рубеж. Одна из причин такого выбора – бюджетность – в этом году может не оправдаться. Судя по данным, которые публикуют отели еще весной, отдых на некоторых украинских курортах может быть дороже, чем на иностранных.

Туристические компании уже в марте предлагают пакетные туры на курорты Средиземного и Эгейского морей в Турции на лето. Но опубликованные цены на такие туры могут пошатнуть уверенность украинцев в том, что отдохнуть рядом с Одессой - дешевле и проще.

"Сравните качество сервиса и чистоту моря"

Накануне летнего сезона турагенты сравнивают цены на туры на летний отдых в Украине и самой популярной среди украинцев в 2020 году туристической стране – Турции. Например, турагент из компании "Emotion Tour" решила сравнить стоимость туров и сервис в отеле в Затоке рядом с Одессой и в Кемере в Турции.

Фото: Море в Кемере (pixabay.com)

"Для сравнения указала одинаковые параметры на 15 июня на 8 дней/7 ночей для двоих. Вот что имеем", - написала турагент.

Вариант 1. Пансионат "Сказка" в Затоке. Номер "стандарт" 2-х местный - 20316 грн за двоих.

Питание: завтрак + обед + ужин (порционно по меню), "все включено" не предоставляется в отеле. Алкогольные и безалкогольные напитки не включены.

"Соответственно, еще нужно добавить стоимость проезда, а также напитки и вкусности. Страхование включено. До пляжа - 100 метров, шезлонги и зонтики - платные. Инфраструктура в отеле, мягко говоря, не очень", - отмечает специалист.

Вариант 2. Magic Sun Hotel 4 * в Кемере в Турции. Номер "стандарт" - 22571 грн за двоих.

Питание: все включено (шведский стол), где включены алкогольные и безалкогольные напитки, вкусности и снэки. Также в стоимость входит авиаперелет Киев-Анталия-Киев, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, и также страхование.

"При отеле есть анимация, и детям и взрослым скучно точно не будет. До пляжа в Кемере - 100 м, зонтики и шезлонги - бесплатно. Выводы делайте сами, но сравните качество сервиса и чистоту моря", - подытоживает агент.

Фото: Отель на курорте Затока (booking.com)

Сколько стоит отдых на Черном море в Украине

Мы решили проверить, сколько стоит отдых на Черноморском побережье рядом с Одессой и на популярных турецких курортах на те же даты с 15 по 22 июня в отелях подобного уровня.

У туристической компании "Farvater" недельный отдых в отеле "Vital Park" 4* в Коблево в номере стандарт с трехразовым питанием "шведский стол" (завтрак+обед+ужин) - 24022 гривен за двоих. В стоимость тура включен проезд автобусом.

К услугам гостей - сезонный бассейн с подогревом, спа-центр, ресторан и бар, сад, детская и площадка. Также свой пляж с шезлонгами и навесами. На территории – 69 коттеджей. Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, душем, феном и шкафом для одежды.

Фото: Отель в Коблево (booking.com)

У сети турагенств "Поехали с нами" можно отдохнуть в Коблево в отеле "De La Vita" 5* 6 ночей в номере twin с трехразовым питанием за 20284 гривен без проезда. В отеле ресторан, сезонный открытый бассейн, бар и общий лаундж. В распоряжении гостей сад, частный пляж и терраса. В номерах - кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф.

На сайте booking.com в отеле "Черное Море Отель Бугаз" 5* в поселке Грибовка рядом с Затокой 7 ночей на двоих в стандартном номере с завтраками обойдутся в 16800 гривен плюс 252 гривны налогов и сборов. Такой номер с видом на горы располагает кондиционером, телевизором и ванной комнатой. Улучшенный номер с видом на море обойдется в 21000 гривен. В отеле есть свой пляж с шезлонгами, фитнес-центр и бесплатный открытый бассейн.

Фото: Отдых в Коблево (booking.com)

Сколько стоит отдых в Турции

У туристической компании "Farvater" недельный отдых в отеле "Pineta club" 4* в Мармарисе с питанием "все включено", авиаперелетом, медицинской страховкой и групповым трансфером по условиям раннего бронирования обойдется в 16802 гривны с вылетом 15 июня.

В отеле есть крытый и открытый плавательные бассейны, спа-центр, ресторан, бар, сад, детская игровая площадка, теннисный корт, салон красоты.

В "Bodrum Sky Star Hotel" 4* в Бодруме такой же отпуск можно провести за 17477 гривен в номере "комфорт" также с питанием "все включено".

К услугам гостей открытый бассейн, сад, общий лаундж, бар, ресторан. Развлекать будет команда аниматоров.

Фото: Отель в Мармарисе (otelleri.net)

У туристической компании "Piligrim" – 7 ночей в отеле "Armir Palace" 4*в Кемере в номере "стандарт" с питанием "все включено" обойдется в 17929 гривен. В отеле есть два бассейна для взрослых и один для детей, спа, детская площадка и клуб, анимация, собственный пляж с шезлонгами.

Напомним, ранее мы писали, будут ли летом украинские курорты дороже, чем зарубежные.

Также сообщалось, бывает ли бюджетным отдых в Доминикане.