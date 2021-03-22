Затока за ціною Кемера: порівнюємо ціни і сервіс на морі в Туреччині та Україні

Скільки коштує відпочинок біля моря влітку 2021 року

Відпочинок на морі влітку багато людей планують ще навесні. Традиційно чимало туристів вирішують поїхати на рідне узбережжя Чорного моря, а не за кордон. Одна з причин такого вибору – бюджетність – в цьому році може не виправдатися. Судячи за даними, які публікують готелі ще навесні, відпочинок на деяких українських курортах може бути дорожчим, ніж на іноземних.

Туристичні компанії вже в березні пропонують пакетні тури на курорти Середземного і Егейського морів в Туреччині на літо. Але опубліковані ціни на такі тури можуть похитнути впевненість українців у тому, що відпочити поруч з Одесою - дешевший і простіший.

"Порівняйте якість сервісу і чистоту моря"

Напередодні літнього сезону турагенти порівнюють ціни на тури на відпочинок в Україні та найпопулярнішій серед українців у 2020 році туристичній країнй – Туреччинй. Наприклад, турагент з компанії "Emotion Tour" вирішила порівняти вартість турів і сервіс в готелі в Затоці поруч з Одесою і в Кемері в Туреччині.

Фото: Море в Кемері (pixabay.com)

"Для порівняння вказала однакові параметри на 15 червня на 8 днів/7 ночей для двох. Ось що маємо", - написала турагент.

Варіант 1. Пансіонат "Казка" в Затоці. Номер "стандарт" 2-місний - 20316 грн за двох.

Харчування: сніданок + обід + вечеря (порційно по меню), "все включено" не надається в готелі. Алкогольні і безалкогольні напої не включені.

"Відповідно, ще треба додати вартість проїзду, а також напої та смаколики. Страхування включено. До пляжу - 100 метрів, шезлонги і парасольки - платні. Інфраструктура у готелі, м'яко кажучи, не дуже", - відзначає фахівець.

Варіант 2. Magic Sun Hotel 4 * в Кемері в Туреччині. Номер "стандарт" - 22571 грн за двох.

Харчування: все включено (шведський стіл), де включені алкогольні та безалкогольні напої, наїдки і снеки. Також у вартість входить авіапереліт Київ-Анталія-Київ, трансфер аеропорт-готель-аеропорт, і також страхування.

"При готелі є анімація, і дітям і дорослим нудно точно не буде. До пляжу в Кемері - 100 м, парасольки і шезлонги - безкоштовно. Висновки робіть самі, але порівняйте якість сервісу і чистоту моря", - підсумовує агент.

Фото: Готель на курорті Затока (booking.com)

Скільки коштує відпочинок на Чорному морі в Україні

Ми вирішили перевірити, скільки коштує відпочинок на Чорноморському узбережжі поруч з Одесою і на популярних турецьких курортах на ті самі дати з 15 по 22 червня в готелях такого рівня.

У туристичної компанії "Farvater" тижневий відпочинок в готелі "Vital Park" 4* в Коблево в номері стандарт з триразовим харчуванням "шведський стіл" (сніданок+обід+вечеря) - 24022 гривень за двох. У вартість туру включено проїзд автобусом.

До послуг гостей - сезонний басейн з підігрівом, spa-центр, ресторан і бар, сад, дитячий і майданчик. Також свій пляж з шезлонгами та навісами. На території – 69 котеджів. Всі номери оснащені кондиціонером, телевізором з плоским екраном і кабельними каналами, холодильником, чайником, душем, феном і шафою для одягу.

Фото: Готель в Коблево (booking.com)

У мережі турагенств "Поїхали з нами" можна відпочити в Коблево в готелі "De La Vita" 5* 6 ночей в номері twin з триразовим харчуванням за 20284 гривень без проїзду. У готелі ресторан, сезонний відкритий басейн, бар і загальний лаундж. У розпорядженні гостей сад, приватний пляж та тераса. У номерах є кондиціонер, телевізор з плоским екраном і кабельними каналами, холодильник, чайник, душ, фен і шафа.

На сайті booking.com в готелі "Чорне Море Готель Бугаз" 5* в селищі Грибівка поруч із Затокою 7 ночей на двох в стандартному номері з сніданками обійдуться 16800 гривень плюс 252 гривні податків і зборів. Такий номер з видом на гори має кондиціонер, телевізор і ванну кімнатою. Покращений номер з видом на море обійдеться в 21000 гривень. У готелі є свій пляж з шезлонгами, фітнес-центр і безкоштовний відкритий басейн.

Фото: Відпочинок в Коблево (otelleri.net)

Скільки коштує відпочинок у Туреччині

У туристичної компанії "Farvater" тижневий відпочинок в готелі "Pineta club" 4* в Мармарісі з харчуванням "все включено", авіаперельотом, медичною страховкою і груповим трансфером за умов раннього бронювання обійдеться 16802 гривні з вильотом 15 червня.

У готелі є критий і відкритий плавальні басейни, спа-центр, ресторан, бар, сад, дитячий ігровий майданчик, тенісний корт, салон краси.

У "Bodrum Sky Star Hotel" 4* в Бодрумі таку же відпустку можна провести за 17477 гривень в номері "комфорт" також з харчуванням "все включено".

До послуг гостей відкритий басейн, сад, загальний лаундж, бар, ресторан. Розважати буде команда аніматорів.

Фото: Готель в Мармарисі (booking.com)

У туристичної компанії "Piligrim" – 7 ночей в готелі "Armir Palace" 4*в Кемері в номері "стандарт" з харчуванням "все включено" обійдеться 17929 гривень. В готелі є два басейни для дорослих та один для дітей, спа, дитячий майданчик і клуб, анімація, власний пляж з шезлонгами.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть влітку українські курорти дорожчі, ніж закордонні.

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