Застряли в горах, застала непогода: что делать туристам во время опасности

Недавно в Карпатах застряла группа туристов с детьми. Из-за непогоды прямо на горе Говерла осталась группа из 13 туристов. Среди них было шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет.

К туристам отправили четверых спасателей и две единицы техники, которые эвакуировали их и доставили в село Лазенщина. Часть туристов эвакуировали с Говерлы к урочищу Козьмещик. Еще шестеро туристов решили самостоятельно спуститься к урочищу, где они ранее оставили свой транспорт. Туристы не смогли самостоятельно спуститься с Говерлы из-за того, что внезапно начался сильный ливень.

К сожалению, подобные ситуации случаются с туристами довольно часто. Рассказываем, как избежать таких неприятных случаев и что делать, если вы вдруг застряли в горах из-за непогоды или других сложных обстоятельств.

Как обезопасить себя перед отдыхом в горах

О том, чтобы не попасть в непредвиденные ситуации в горах, надо позаботиться заблаговременно, говорят в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Перед тем, как отправиться в Карпаты или в походы в любых других регионах, там советуют мониторить официальные сообщения от ГСЧС о поднятии уровня воды в том или ином регионе. Также на сайте ведомства регулярно публикуют обновленную информацию об опасной метеорологической ситуации в разных областях Украины, об ухудшении погодных условий. Эту информацию тоже следует перечитать перед походом в горы.

На сайте ГСЧС также есть список контактов региональных подразделений службы. В экстренных ситуациях, если не имеете других контактов, надо звонить по номеру 101.

О механизмах спасения в непредвиденных ситуациях в горах следует позаботиться еще перед восхождением в такие места, комментирует Сергей Река, младший юрист юридической компании "Investment Service Ukraine".

"Во-первых, желательно зарегистрироваться в локальной спасательной службе для поддержания связи и мгновенного реагирования спасателей. При регистрации указываются контакты участников туристической группы, дата выхода и возврата, а также уточняется маршрут похода", - объясняет он.

Фото: Что нужно помнить перед походом в горы (pixabay.com)

К примеру, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Закарпатья в открытом доступе опубликовала форму для онлайн-регистрации туристов, которые планируют поход в горную местность соответствующего региона.

Это можно сделать и с помощью телефонного звонка или во время непосредственной регистрации в горных поисково-спасательных пунктах уже после приезда, говорит Сергей Река.

"В случае планирования поднятия в горы за рубежом рекомендуется еще перед указанным походом выписать себе контакты украинской консульской службы в стране, где вы планируете находиться. Весь актуальный список размещен на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины. Еще можно записать номера местных спасательных служб и выучить определенные фразы на иностранном языке для оповещения тамошних спасателей в случае возникновения проблем", - комментирует юрист.

Для бесперебойной связи не будет лишним брать с собой портативные зарядные устройства (повербанки) и, по возможности, иметь с собой больше одного мобильного телефона, добавляет он.

Проверять погоду и записать номера спасательных служб

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, в первую очередь перед походом в горы необходимо ознакомиться с прогнозом погоды. В горах погода часто меняется, и за этим надо постоянно следить, комментирует Сергей Прокоп – экскурсовод, который уже на протяжении многих лет водит туристов в горы.

"Например, есть программа Radar, которая показывает почти в точности, с какого часа начнется большая гроза или дождь. Если же вас застал дождь уже непосредственно в горах, не надо срываться с места и идти дальше от лагеря, не надо снимать палатки. Также надо иметь с собой медикаменты – мази от укусов насекомых, таблетки от аллергии, бинты, лейкопластырь, жгуты для накладывания шин, обезболивающие средства", - говорит гид.

Фото: Как подготовиться к походу, чтобы он прошел безопасно? (pixabay.com)

"Перед походом в горы таке нужно иметь номера телефонов спасательных служб. К примеру, номера телефонов отделений спасателей в Рахове, в Ворохте, Верховине. Также на почти всех туристических маршрутах в Карпатах есть таблички с номером спасателей и номера телефонов других служб. Их надо выписать себе уже непосредственно из табличек, если не записали до самого похода. Спасатели к туристам в горах обычно приезжают за несколько часов", - замечает он.

Но иногда бывает, что в походе на телефоне нет мобильной связи. В урочищах, в ущельях, связь обычно отсутствует, добавляет Сергей Прокоп:

"Однако в основном в Карпатах связь довольно хорошая. По своей практике я замечаю, что связь бывает плохой даже на самых хороших и на самых дорогих телефонах. Иногда даже проще дозвониться с обычного кнопочного телефона, чем с нового. С другой стороны, современные телефоны очень хорошо показывают месторасположение туриста, поэтому это поможет сообщить спасателям, где именно вы находитесь. Также связь 4G работает на Говерле и в большинстве основных туристических мест".

Иногда туристы недооценивают сложности маршрута и думают - "да что тут идти, другие ходят - и мы пойдем", добавляет гид.

"Начинающим лучше начинать с более легких маршрутов. На картах они обозначены как экологические тропы. Обычно это простой маршрут, который туристы преодолевают за один-два часа", - объясняет Сергей Прокоп.

Какую одежду брать для похода в горы

"Кроме того, перед походом нужно подготовить обувь и одежду. Обувь надо брать плотную и прочную. Одежду брать такую, чтобы мог быстро высохнуть, если вымок от дождя. Если участников похода – около 12-15 человек, то среди них обязательно должно быть хотя бы два опытных и выносливых туриста, которые смогут в случае опасности помочь", - добавляет Сергей Прокоп.

Фото: Надо позаботиться о прочной обуви и одежде (pixabay.com)

В горы желательно идти группой от трех и более человек. Ведь если идет трое, и одному становится плохо или он травмируется, то больше людей смогут помочь.

Ни в коем случае нельзя оставлять травмированного туриста самого. Надо, чтобы кто оставался с тем, кто пострадал. А еще один человек тем временем должен идти оповещать или лагерь, или жителей села, или спасателей.

"Ни в коем случае не надо пользоваться очень известным, но опасным туристическим правилом. Есть миф о том, что когда кто-то заблудился в горах, то сходить вниз надо вдоль потока воды. Мол, река обязательно выведет к населенному пункту. Это недопустимо! Потому что в диких местах спускаться по горной реке – это выход в никуда. Не знаю, почему этот совет такой распространеный. Но из такой ситуации выйти без травм практически невозможно. От потока надо держаться на расстоянии, лишь слыша его рядом. Спускаться надо по тропинке, а не прямо вдоль ущелья", - дает совет специалист.

Как помочь себе психологически, если уже застряли в горах

Если уже произошла непредвиденная ситуация в горах, туристам нужно позаботиться и о своем психологическом состоянии, дожидаясь спасателей.

Такие события несут неблагоприятеое влияние на психику, который по интенсивности напоминает длительный арест или пребывание в плену, вызывает чувство тотального бессилия и совершенно непредсказуемые последствия, комментирует кризисный психолог Оксана Сашенко.

"Для того, чтобы минимизировать последствия ситуации, разделю советы на две группы: предупреждение, что делать в таких случаях, и самотерапия, если подобное все же произошло. Хорошо, когда на само время нахождения в плену стихии один из взрослых возьмет на себя роль лидера и будет предоставлять четкие инструкции относительно совместных действий, реагирования, поведения, поддержки друг друга", - поясняет специалист.

Шок, паника, ступор, истерика, агрессивность - все эти проявления могут иметь место в подобных ситуациях, добавляет она.

Фото: В горы желательно идти группой от трех и более людей (pixabay.com)

"Это естественно и нормально, но не конструктивно. Поэтому важно отложить все эти переживания "на потом" и действовать рационально: настолько, насколько это возможно. Влиять в это время мы можем только на две вещи: собственное дыхание и движения тела. Все. Вот на этом и стоит сконцентрироваться - и увидите, уровень эмоциональной стабильности станет значительно выше! Двух-трех недель психологической реабилитации может быть вполне достаточно для устранения последствий для психики", - добавляет специалист.

В первую очередь это - усиленное теплое питье и кутанье в плед; употребление продуктов, богатых глюкозой и полезными углеводами (орехи, сухофрукты).

"Дальше приходит время разрешить проявить все эмоции, которые имели место в самой кризисной ситуации. Если хочется кричать, плакать, калечить бумагу или ткань - стоит позволить себе эти проявления. Составьте план действий на такой случай (даже если прямо сейчас готовы поклясться, что никогда больше не согласится на подобный поход в горы) - это стабилизирует психику и снимет остатки тревоги. Напишите от руки (это важно!) три рассказа о пережитом. Первый - о своих мысли и действиях от первого лица. Второй - о собственных эмоциях и переживаниях, тоже от себя. Третий - как будто вы были не участником, а сторонним наблюдателям. Это поможет интегрировать пережитый опыт", - отмечает Оксана Сашенко.

Напомним, ранее мы писали, как действовать в непредсказуемых ситуациях за границей и что делать, если вас не пускают в страну.

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