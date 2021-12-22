Запреты для вакцинированных. Германия усиливает ограничения на Новый год: что изменится

22 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия введет новые меры по сдерживанию распространения COVID-19 накануне Нового года. В том числе будут ограничены частные собрания вакцинированных до 10 человек, сообщает Reuters.

Шольц также согласился с главами 16 земель Германии о том, что нужно закрыть клубы и дискотеки. Разрешено будет проводить только крупные мероприятия, в том числе футбольные, без зрителей.

"Мы не можем и не должны закрывать глаза на новую волну (COVID)", — сказал Шольц прессе 22 декабря. Он добавил, что вариант "Омикрон" стал доминирующим в Германии всего за несколько недель.

Отметим, Германия также активизирует кампанию по ревакцинации. Около 70,4% населения страны (около 83 миллионов человек) были полностью вакцинированы, причем 32,6% уже получили третью дозу вакцины.

В Институте инфекционных болезней Роберта Коха (RKI) рекомендовали более строгие меры, включая немедленное введение "максимальных ограничений на контакты" и ограничение поездок.

Фото: В Германии вводят новые меры по сдерживанию распространения COVID-19 накануне Нового года (unsplash.com/bennett-tobias)

Так, в городе Гамбург вводят ограничения уже с 24 декабря. Там рестораны и бары должны закрываться до 23:00. В канун Нового года комендантский час будет с часа ночи.

Во вторник в Германии сообщили о 23 428 новых случаях заражения и 462 смертельных случаях от коронавируса.

7 января Шольц снова встретится с премьер-министром, чтобы обсудить дальнейшую ситуацию с COVID-19 в стране.

Какие правила въезда в Германию действуют сегодня

В данный момент пересечение границы разрешено только вакцинированным путешественникам.

Принимаются такие вакцины:

BioNTech/Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Covishield

Johnson & Johnson.

Также необходимо оформить полис медицинского страхования на все время пребывания

в стране. Остальные могут въехать только в случае неотложной потребности, при наличии негативного теста.

Перед поездкой в ​​Германию необходимо зарегистрироваться на сайте. Это требование касается всех путешественников: взрослых и детей любого возраста.

После заполнения анкеты система выдаст pdf-файл. Его нужно распечатать или сохранить на мобильный телефон. Этот файл могут попросить показать перед вылетом самолета в Германию или во время паспортного контроля по прилету в Германию.

Напомним, ранее стало известно, что Новая Зеландия откладывает открытие границ для туристов.