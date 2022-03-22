Запретили даже заправку. США наложили новые санкции на самолеты РФ, среди них - борт Абрамовича

В США запретили любые действия по обслуживанию 100 российских самолетов, включая даже их заправку.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства торговли США.

Новый пакет ограничений распространяется на все страны мира, в том числе Россию.

Кто оказался в черном списке США

В министерстве уточняют, что в черный список вошли бизнес-джет известного российского олигарха Романа Абрамовича, 33 самолета самой крупной компании страны-оккупанта "Аэрофлот", 23 самолета чартерного перевозчика Azur Air, 14 авиалайнеров Nordwind, 12 самолетов Utair, 12 воздушных судов AirBridgeCargo, а также пять авиалайнеров "Авиастар-Ту".

Если какая-то компания будет намерена заправлять, ремонтировать, предоставлять запчасти и предоставлять любой сервис для самолетов из запретного списка, то сразу столкнется с санкциями США.

Сообщается, что такие санкции могут включать тюремное заключение, штрафы, потерю экспортных привилегий и другие ограничения.

Новые ограничения США как минимум не позволят совершать международные рейсы на включенных в черный список авиалайнерах, ожидают в профильном министерстве США.

"Это изолирует Россию и Беларусь от глобальной экономики. Надеюсь, что эти действия станут понятными российскому бизнесу и олигархам, которые ищут возможности продолжения свей деятельности. Мы работаем с союзниками и партнерами над тем, чтобы Россия и Беларусь поняли: наши действия — не пустые слова", — прокомментировал новые санкции заместитель министра торговли США Дон Грейвс.

Предыдущим пакетом санкций США и Европейский Союз запретили поставку запчастей и самолетов для российских авиакомпаний или как-либо связанных с Россией лиц. Российских авиаперевозчиков также отключили от технической документации на их самолеты.

Также для российских компаний закрыто небо Европейского Союза.

Напомним, мы писали, как сокрушительные санкции сломали планы "Аэрофлота" на экспансию авиарынка.

Также сообщалось, что в рамках санкций KLM и Lufthansa не пускают россиян на свои рейсы с транзитом в Европе.