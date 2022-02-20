От заповедников до вулканов: впечатляющие природне локации для поездок в 2022 году
В рейтинг Tripadvisor вошли 25 парков и заповедников
Tripadvisor назвал самые популярные направления для путешествий в 2022 году.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Tripadvisor.
Популярный туристический сайт Tripadvisor составил традиционный рейтинг самых популярных направлений мира для любителей активного отдыха. В рейтинг вошли 25 парков и заповедников.
Туристы могут насладиться красотой дикой природы, гор, водопадов, горячих источников, изучить неизведанные тропы лесов через леса. Также можно посетить зоопарки, заповедники.
Также можно посетить руины двух древнегреческих городов в парке Чиленто и Валло-ди-Диано в Италии или белоснежные пляжи острова Фрейсинет в Австралии.
Один из самых больших парков в Европе - Национальный парк Скафтафетль в Исландии, геологическое чудо - красные и желтые эрозионные столбы, Брайс-Каньон в Юте и кристально-бирюзовые водоемы национального парка "Плитвицкие озера" в Хорватии.
Фото: 25 самых популярных национальных парков (wikimedia.org)
25 самых популярных направлений для любителей активного отдыха
- Национальный парк вулкана Ареналь (Коста-Рика)
- Национальный парк Джима Корбетта (Индия)
- Национальный парк Серенгети (Танзания)
- Национальный заповедник Масаи Мара (Кения)
- Национальный парк Крюгера (Южная Африка)
- Национальный парк Фьордленд (Новая Зеландия)
- Национальный парк и заповедник Денали (США, Аляска)
- Национальный парк Килиманджаро (Танзания)
- Национальный парк Уэстленд Тай Путини (Новая Зеландия)
- Национальный парк Нью-Форест (Великобритания)
- Национальный парк Сноудония (Великобритания)
- Государственный заповедник г. Банф, Альберта (Канада)
- Национальный парк Чиленто и Валло-ди-Диано (Италия)
- Национальный парк Джаспер, Альберта (Канада)
- Национальный парк Гранд-Каньон (Аризона, США)
- Национальный парк Тарангире (Танзания)
- Заповедник Нгоронгоро (Танзания)
- Полуостров Фрейсинет (Австралия)
- Национальный парк Скафтафетль (Исландия)
- Национальный парк Гранд-Титон (Вайоминг)
- Национальный парк Брайс-Каньон (Юта, США, США)
- Национальный парк Плитвицкие озера (Хорватия)
- Национальный парк Шапада-дос-Беадейрос (Бразилия)
- Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта (Австралия)
- Национальный парк Зайон (Юта, США).
Напомним, ранее мы писали, что Египет вошел в рейтинг стран с выдающимися туристическими объектами.