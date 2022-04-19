У российских олигархов забирают самолеты. Или как работают санкции на Западе

В рамках санкций против России, развязавшей войну против Украины, на западе начали арестовывать частные самолеты россиян. На данный момент уже известно о нескольких таких случаях.

Однако не всегда удается доказать, что самолеты связаны с теми, кто подпадает под санкции. Также власти стран только думают над тем, что делать с арестованным за рубежом имуществом российских олигархов и может ли Украина получить деньги от их продажи.

TRAVEL РБК-Украина разбирался, какая судьба может ждать арестованные частные самолеты россиян за границей.

Большинство арестованных самолетов – в Британии

Первый арест частного самолета из РФ произошел 9 марта в Великобритании. "Уже есть один самолет в Фарнборо, который я фактически конфисковал, пока мы последние несколько дней проводим расследование", — заявил министр транспорта Грант Шаппс.

Позже в Британии арестовали еще два частных самолета, принадлежащих российскому олигарху Евгению Швидлеру — близкому другу Романа Абрамовича, сообщало РБК-Украина. В правительстве заявили, что состояние Швидлера оценивается в 1,2 млрд фунтов стерлингов, а стоимость изъятых самолетов – в 60 млн долларов.

Об аресте еще одного частного самолета в рамках санкций в Британии заявили в начале апреля.

"Сегодня утром я предотвратил использование еще одного самолета, который имеет связи с российскими олигархами. Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как те, кто заработал миллионы благодаря покровительству Путина, мирно живут своей жизнью, пока льется невинная кровь", — написал в своем Twitter министр транспорта Великобритании.

Фото: Под арестом за рубежом оказались два частных самолета, принадлежащих российскому олигарху Евгению Швидлеру — близкому другу Романа Абрамовича (Getty Images)

Есть разные виды санкций в отношении авиации РФ, поясняет РБК-Украина авиаэксперт Владимир Беленький. Одни ограничивают доступ к сертификатам летной годности самолетов Boeing и Airbus, другие вносят в черный список авиакомпании: им запрещено работать в ЕС. Есть еще санкции против частных лиц: могут арестовать их яхты, бизнес-джеты и другое имущество.

"Власти проверяют, действительно ли самолет принадлежит тому или иному человеку. Запрашивают информацию из реестров. Если данные совпадают, то самолет подлежит аресту. На примере задержаний частных джетов в Британии мы видим, что механизм санкций работает", — отмечает он.

Однако в каждом случае надо доказать, что самолет точно связан с теми, кто подпадает под санкции. Такую связь не всегда удается установить, если собственность числится на ком-то другом. Отличается и политика разных стран в отношении граждан РФ, замечает эксперт.

"Самолет вряд ли полетит туда, где его ждет арест. Перед полетом все это проверяют, и только после этого совершается рейс. Например, в арабские Эмираты и Турцию бизнес-джеты олигархов из России сегодня летают. Их там не арестовывают. А в США и Европе реагируют оперативно: если человек есть в санкционном листе, то самолет блокируют в аэропорту", — рассказывает собеседник.

Национализация или разборка на детали. Что будет с арестованными лайнерами

Ситуация с арестами самолетов — прецедент для международной авиации, считают в Aviationpros.

"Возникает большой вопрос, что будет с этими конфискованными частными самолетами. Ведь если их продать, то покупка будет сопряжена со многими оговорками из-за санкций, политики KYC – know your customer - "знай своего клиента" (предполагает, что перед проведением финансовой операции надо проверить своего контрагента – ред.) и из принципиальных соображений", — анализируют в издании.

В отношении будущего арестованных самолетов могут быть несколько сценариев. По одному из них, их могут национализировать и выставить на продажу на открытом рынке без привлечения их российских владельцев, пишут на сайте.

Другой вариант — самолет может быть разобран на детали, а его части будут утилизированы или использованы для запасных частей других частных самолетов.

Фото: В британском аэропорту Фарнборо находятся несколько арестованных в рамках санкций самолетов граждан РФ (Wikipedia.org)

"Сразу после пандемии COVID-19 возникла острая нехватка новых бизнес-джетов для продажи. Это сильно влияет на цены на подержанные самолеты и на рынок запчастей. Одно можно сказать наверняка: если самолет снова появится на рынке, надо будет, чтобы опытные компании по техническому обслуживанию и ремонту предоставили свои услуги в рамках процесса PPI (проверки перед покупкой)", — пишут в издании.

Профильные компании прекрасно знают, как проводить такую проверку и уже готовятся предоставлять такие услуги, если понадобится, говорит генеральный директор JETMS Group Витис Залимас.

"Мы полностью готовы проводить все проверки для успешной сделки купли-продажи. Проверяться должно все: документы и записи о самолетах, авионика и электроника, окраска кузова и модификация интерьера", – отметил он.

Впрочем, пока точно неясно, какая судьба может ждать арестованные в рамках санкций самолеты: эти сценарии только обсуждаются. Тем временем такие компании как JETMS уже "готовятся к любому возможному исходу этой спорной ситуации", пишет Aviationpros.

Суды затянутся на годы. Можно ли направить деньги Украине с проданных самолетов

Пока нет работающего механизма, который бы позволил сначала арестовать, потом быстро продать имущество олигархов из РФ и направить деньги Украине. Об этом напоминает Владимир Беленький.

"Получается, что санкции – это заморозка активов. То есть эти люди продолжают владеть самолетами, но не могут ими пользоваться и распоряжаться. Идея санкций - прекратить войну в Украине, а не отобрать собственность, во всяком случае на сегодня. Однако в США уже высказывалось мнение, что в будущем активы могут быть не возвращены", – говорит он.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в марте заявил, что Вашингтон не намерен возвращать арестованные яхты и другие активы связанных с Путиным олигархов.



"Президент активно ищет пути достижения нашей цели – не возвращать арестованные активы. Наша цель состоит в том, чтобы реализовать их с большей пользой", – сказал он.

Фото: Советник президента США Джейк Салливан предполагает, что Вашингтон не вернет арестованное имущество олигархов из РФ (Getty Images)

В конце марта в США предложили законопроект, которым предлагают направлять все средства от продажи конфискованных российских активов на поддержку беженцев из Украины.

"Однако заморозить активы — это самая простая часть. А вот решить, что с ними делать и кто получит выручку, скорее всего, будет сложнее. Это может привести к судебным баталиям, которые затянутся на годы", – пишет CNBS.

Пока по законодательству США и большинству стран Европы, замороженные активы остаются в собственности олигарха, но их нельзя передать или продать.

Reuters пишет, что верфь La Ciotat на юге Франции, где находится "замороженная" яхта олигарха Игоря Сечина Amore Vero, выписала счета за швартовку суперъяхты. Но там не знают, кому эти счета отправить. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что власти наложили арест на Amore Vero.

Такая мера дает государству право опеки над яхтой и возлагает расходы на ее владельца. При этом власти не уведомили третьи стороны о состоянии судна, пишет Reuters. Поэтому пока неясно, кто именно несет ответственность за ее содержание и кто будет платить компании, которая по-прежнему ее обслуживает.

Напомним, ЕС частично ослабил санкции против гражданской авиации России.

Также из-за санкций против РФ появится самый длинный в мире рейс.