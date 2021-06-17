Замки, утесы и серфинг: Ирландия разрешит въезд украинским туристам в июле
Страна анонсировала правила въезда из стран вне ЕС
Ирландия открывает свои границы для туристов из третьих стран с 19 июля. Для вакцинированных пассажиров из Украины ни тестов, ни карантина не потребуется. Остальные смогут въезжать с негативным ПЦР-тестом. О новых правилах сообщается на сайте правительства.
"С 19 июля Ирландия присоединится к подходу Евросоюза относительно несущественных поездок в ЕС из третьих стран. Чтобы защитить своих граждан от ввоза штаммов, на уровне ЕС будет скоординирован механизм "экстренного торможения", который будет быстро реагировать на появление штамма, вызывающего беспокойство", - отмечается в публикации.
C этой же даты в стране начнет действовать цифровой сертификат вакцинации ЕС, в котором будет указываться получение вакцины, выздоровление или результаты тестов.
Какие правила будут действовать в июле
Для путешественников из стран вне ЕС будут действовать такие правила: все вакцинированные иностранцы будут освобождены от необходимости проходить самоизоляцию и делать повторные тесты.
Фото: Отель в здании отреставрированной масонской школы в Ирландии (booking.com)
Без доказательства вакцинации необходимо:
- представить доказательства отрицательного результата ПЦР-теста в течение 72 часов до прибытия в страну;
- отправиться на самоизоляцию (до 14 дней);
- пройти тестирование после прибытия.
По данным украинского МИД, с февраля 2021 все туристы в Ирландии должны проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию. В то же время, пассажиры могут сократить срок пребывания на обязательном карантине, получив негативный ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем через 5 дней после прибытия в Ирландию. Нарушители карантинных правил могут быть оштрафованы на сумму до 2500 евро.
Для путешествия украинцам необходимо получить ирландскую визу. Также перед поездкой нужно заполнить форму.
Фото: В Ирландии любят отдыхать туристы из европейских стран (unsplash.com/diogo palhais)
Чем интересна Ирландия украинцам
Украинские туристы до пандемии ездили в Ирландию в индивидуальные путешествия, говорят эксперты. Эта страна была малопопулярной локацией и спрос на фоне пандемии вряд ли будет, отметил в комментарии РБК-Украина руководитель сети агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.
"Это остров, на который программ у туроператоров не было, туристы летали индивидуально регулярными рейсами. Кроме того, у Ирландии была альтернатива – скандинавские страны, куда предлагалось много туров, в том числе и автобусных", - отметил он.
Между тем, Ирландия считается одной из самых популярных локаций среди европейских туристов. Страну ежегодно посещали больше 6 млн путешественников – в полтора раза больше, чем местного населения. В 2011 году в опросе Lonely Planet туристы назвали Ирландию "лучшим местом для отдыха" в мире.
Фото: Утесы в Ирландии (unsplash.com/henrique craveiro)
Достопримечательности страны – средневековые замки и исторические сооружения, которые можно не только осматривать, и пожить внутри. Например, в отреставрированной школе масонов устроили отель.
Многих туристов также привлекают ночные клубы, пабы, культурные фестивали, музеи и парки. Ценится в Ирландии и отдых на природе – на побережье есть морские курорты с пляжами и местами для серфинга. У западного побережья острова есть своя "визитная карточка" – впечатляющие высотой скалы и утесы для инстаграмных фото.
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