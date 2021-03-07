"Заменит Турцию": какая страна может стать рекордно популярной летом

Кипр откроется для украинских туристов в начале апреля - такая новость обрадовала как туристов, так и представителей туристического рынка.

Пока же с туристической целью ехать на Кипр украинцы не могут: страна внесла Украину в так называемую "серую" зону. Это означает, что полеты из Украины на Кипр с целью туризма запрещены.

Тем не менее, ситуация с правилами въезда может измениться уже в ближайшее время. Дело в том, что на Кипре еще несколько месяцев назад составили список из 56 стран, откуда туристы смогут прилетать без необходимости проходить карантин.

Все страны из списка будут разделены на четыре зоны: "зеленую", "оранжевую", "красную" и "серую" в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Фото: Кипр отличают интересные природные ландшафты (pixabay.com)

Но даже пока страна не открылась, турагенты прогнозируют немалый спрос на путевки в страну. Некоторые в профильных группах даже пишут, что она способна заменить по популярности Турцию и Египет.

Действительно ли Кипр заменит Турцию и Египет

Многие туристы уже бывали в Турции в течение сезона по несколько раз, говорит РБК-Украина заместитель директора туроператора "Индиана Тревел" Татьяна Менендес. По ее мнению, при условии того, что правила въезда на Кипр будут понятными и стабильными, то спрос на кипрский отдых "будет колоссальным".

Кипр интересен прежде всего неплохим сервисом местных отелей, колоритными пейзажами и тем, что это новое европейское направление, которое откроется в этом сезоне для украинцев. Так считает специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега.

"На Кипр летом поедут немало украинцев: я это вижу по количеству запросов уже сегодня. Но нужно дождаться точных правил въезда: сейчас прогнозировать что-либо в эпоху пандемии крайне сложно", - говорит она РБК-Украина.

Фото: Спрос на отдых на Кипре может быть колоссальным, говорят в турфирмах (pixabay.com)

В то же время она отмечает, что по бюджету отдыха Кипр Египет и Турцию вряд ли заменит.

"Дело в том, что качественные туры на Кипр начинаются по стоимости от 1000 евро на человека за 5-7 ночей отдыха. В то же время весной в Египет можно улететь в два раза дешевле. Турция также предлагает неплохие варианты отдыха - финансово более доступные, чем Кипр. Но сам Кипр - это все же Европа, и однозначно интерес к нему будет огромным", - считает специалист.

Также она отмечает, что Кипр может открыться именно тогда, когда в Египет как раз ездить будут меньше из-за того, что там будет жарко.

"Поэтому Кипр Египет не заменит, так вряд ли можно сказать с профессиональной точки зрения", - говорит она.

По мнению директора туристической компании "Зевс Тревел" Юлии Тараненко, спрос на отдых на Кипре будет зависеть от того, состоится ли туристический сезон в других европейских странах. Если нет, то конкуренция будет разве что с Турцией.

Анонсированы новые авиарейсы

О том, что направление обещает стать популярным, можно судить и по расписанию авиарейсов на летний сезон. Доставлять туристов на Кипр из Украины уже готовятся несколько авиакомпаний.

К примеру, только из Киева заявлено 19 рейсов в неделю. Например, МАУ, у которой несколько туркомпаний бронируют блоки мест, анонсируют полеты в Ларнаку каждый день, сообщало РБК-Украина ранее.

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Фото: Морская пещера на Кипре (pixabay.com)

В расписании SkyUp есть четыре еженедельных вылета, а в онлайн-подборе туроператоров, сотрудничающих с Wind Rose - три. Также на Кипр можно будет долететь с лоукостами: у Wizz Air запланированы три вылета в неделю, у Ryanair на Пафос – два. Будут рейсы на Кипр и из региональных аэропортов Украины.

Кипр вполне может стать популярным направлением летом, если границы ЕС останутся закрытыми, предполагают эксперты туристического бизнеса.

Напомним, ранее мы писали, какая новая страна открылась для украинцев в марте.

Также сообщалось, разрешат ли туристам ехать в Израиль весной.