Закрытые границы для украинцев: как паспорт гражданина ЕС "спасает" от коронавируса

В этом году из-за пандемии коронавируса все устоявшиеся правила туризма, авиаперевозок и просто рядовых рейсов за границу кардинально изменились. Страны только начинают восстанавливать былые масштабы поездок.

Похоже, что границы Евросоюза останутся закрытыми для украинских туристов как минимум до конца лета. При этом в ЕС могут ехать те, кто имеет вид на жительство, рабочую визу или поступил в один из европейских университетов на учебу.

Судя по официальным заявлениям государственных органов разных стран, все активно мониторят уровень заболеваемости в том или ином государстве, и если заболевших COVID-19 много, то туристов оттуда пока не пускают. Конечно, так и поступают в большинстве стран.

Но на открытие или закрытие границ, как оказалось, влияет на только пандемия, но и большая политика и экономика. Некоторым уже довелось почувствовать на себе избирательный подход и двойные стандарты.

Для кого-то их гражданство стало "вакциной" от проверок на границе, а если вы имеете паспорт "не той" страны - будьте готовы пойти на самоизоляцию и испытать на себе все "прелести" бюрократии. Приведу несколько примеров.

Как же паспорт гражданина ЕС "спасает" от COVID-19?

Если вы - гражданин Евросоюза, или же украинец, имеющий карту ПМЖ или ВНЖ в странах ЕС, то, с точки зрения госорганов ЕС, вирус вам "не страшен". Как это работает на практике?

Европеец, пробыв несколько месяцев или недель в Украине, где показатели заболеваемости растут все более быстрыми темпами, летит из Киева в как бы уже почти "здоровую" Европу и даже не проходит самоизоляцию и тест на COVID-19.

Фото: Наши граждане должны проходить процедуры, которых часто не применяют к гражданам ЕС (РБК-Украина)

Но украинцу, прибывающему из нашей страны с теми же показателями заболеваемости, так нельзя. Почему? Потому что на нашем паспорте нет значка "Евросоюз". Наши граждане должны проходить в ЕС процедуры, которых часто не применяют к гражданам ЕС.

Таким образом подходят к контролю на границе в курортной Греции: своих граждан, прибывающих из Украины, на самоизоляцию не отправляют. Для украинцев же свои границы страна закрыла наглухо.

В то же время Хорватия, еще одна курортная страна и тоже член ЕС, ввела тесты для туристов, опираясь на исключительно медицинские показатели. Здесь получается логично и разумно: все едут на отдых, все довольны. Эти правила меняются очень часто, и завтра уже может быть иначе. Но тенденция прослеживается характерная. К слову, во Франции на коронавирус тестируют всех – и своих граждан, и иностранцев.

Фото: Хорватия ввела понятные правила пересечения границ, и украинцы успешно едут туда на отдых (pixabay.com)

В чем же разница, когда в ЕС из Украины приезжает украинец или гражданин другой страны? Оказывается, украинцев спасает гигиена, масочный режим и карантин, а европейцы устроены иначе, и их "спасает" наличие паспорта гражданина ЕС? :)

Разве не все имеют схожие риски инфицирования коронавирусом. независимо от гражданства? Почему к медицинскому вопросу подключается вопрос паспорта? Тогда надо честно признать, что речь не только о медицине, но и о закрытии границ для отдельных категорий граждан. Остается только мониторить официальные источники и учитывать все эти правила при пересечении границ.

Влияет не только медицина, но и бизнес?

Есть еще один пример влияния политики и экономики на решение о том, для кого открыть границы, а для кого - нет. Сейшелы, маленькая и гордая курортная страна в Индийском океане, на днях опубликовала так называемый список "зеленых стран". Украины там нет, но есть Великобритания и Эмираты.

Фото: Правила перелетов и пересечения границ с ЕС меняются чуть ли не каждый день (facebook.com/airportboryspil)

Очень характерно, что в этих странах коэффициент заболеваемости коронавирусной инфекцией в разы выше, чем у нас. Я задал вопрос представителям сферы туризма этой страны: "А как же коэффициент и забота о безопасности в вашей стране, как же здоровье граждан?". Я получил честный ответ: "Великобритания и ОАЭ - это наши главные инвесторы и партнеры по бизнесу".

Получается, Кипр уже давно должен был открыться для украинцев? А британцев от вируса "оберегает" корона на паспортах? Кстати, Китай – страна, где в свое время начиналась пандемия, давно внесен в "зеленый" список Евросоюза.

Глупо оспаривать масштабы распространения COVID-19 и его опасность. Всем нужно и далее соблюдать нормы гигиены, социальную дистанцию и просто беречь себя и окружающих. Даже вне пандемии коронавируса, а с ней – тем более. Я лишь делюсь своими личными наблюдениями и подмечаю тенденции. Надеюсь, это поможет обратить внимание на эту проблему.

Напомним, ранее мы писали, когда украинцы смогут поехать на море в Грецию и другие страны Евросоюза.