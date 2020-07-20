"Заграничные" чудеса в Украине: пять розовых озер, которые поражают красотой

В сложное время пандемии путешествия для украинцев стали намного менее доступными. Но все же хочется выехать куда-то на отдых хотя бы на короткое время!

Многие люди предпочитают отдых на иностранных курортах, однако в нынешних условиях карантина выбраться за рубеж не так и легко. Не лучшее ли это время для познания Украины?

Уникальными и неизвестными для многих украинцев являются розовые озера. Это объекты, которые смогут вас удивить не только своей красотой. Они еще и имеют лечебное воздействие на организм благодаря грязям и высокому содержанию в водах целебной соли.

Чем полезны розовые озера?

Розовый цвет водоемам придают водоросли вида Дуналиелла солоноводная, которые под действием солнечного тепла производят пигменты, помогающие лучшему функционированию организма человека.

Также розовые озера содержат много брома, магния, натрия и других целебных минералов, действие которых, по мнению некоторых специалистов, приносит пользу иммунной, дыхательной, пищеварительной, опорно-двигательной и других систем.

Фото: Розовые озера славятся своей красотой (wikipedia.org)

Лемурийское озеро

Самым популярным розовым озером Украины является Лемурийское, расположенное в селе Григорьевка, что на Херсонщине, в одной из бухт залива Сиваш. Часто его называют украинским "Мертвым морем", поскольку уровень его солености составляет 35%.

По данным украинского мультиканального медиа о путешествиях "Ветер дует", история этого озера началась 26 августа 1969, когда на берег Сиваша упал советский бомбардировщик.

Во время работ спасатели создали пропасть и задели водоносные горизонты. Впоследствии воронка наполнилась водой, которая была более соленая, чем та, что в Сиваше. Местные назвали озеро "Яма", однако впоследствии оно получило название в честь мифического континента Лемурии.

Фото: Живописное Лемурийское озеро (wikipedia.org)

К сожалению, лечебно-оздоровительного комплекса на территории озера нет, но есть туалеты, душ, стоянка, беседки так далее.

Добраться до этого места можно автомобилем, направляясь от Киева до Херсона, дальше - по районному центрому Чаплинка, повернуть в сторону села Григорьевка и двигаться на юг к побережью.

Также можно доехать на поезде до Херсона или Новоалексеевки, откуда двинуться автобусом до Чаплинки. Затем - автобусом, такси или попутным транспортом до Григорьевки.

Фото: Лемурийское озеро (inlviv.in.ua)

Геническое озеро

Это озеро, расположенное в селе Приозерное (Херсонская область), известное многим. Согласно легенде, именно сюда ходили чумаки добывать соль. Да и сейчас это чудо природы не перестает удивлять, поскольку принадлежит к четырем месторождениям мира, содержащих соль, обогащенную бета-каротином. Соленость этого водоема летом достигает 22-26%.

Озеро - очень мелкое, но стоит быть осторожными и помнить, что под слоем розовой рапы есть соль, которая на глубину в 1,5 метра покрывает иловый осадок. Инфраструктура озера лиманного происхождения не очень богатая: магазин, сувенирный рынок и летний душ.

Фото: Геническе озеро (pavlograd.info)

Добраться к этому месту можно на автомобиле, двигаясь в направлении города Геническ, откуда нужно доехать в село Приозерное. Второй способ - от Киева до Геническа можно доехать пассажирским поездом сообщением Хмельницкий-Геническ, а потом - на такси или автобусе добраться до Приозерного.

Розовые озера на Кинбурнской косе

Кинбурнская коса - это не только прекрасное место для отдыха в гармонии с сосновыми природой - лесами, широкими степями и чистым морем. Это место, где вы удивитесь красоте соленых озер Кинбурна.

Вблизи села Геройское, что на Херсонщине, и в сейчас продолжают добывать соль, применяя методику поэтапного выпаривания. Здесь морская вода протекает через двадцать озер, и только тогда попадает в искусственные водоемы, где превращается в розовую.

Фото: Розовые озера на Кинбурнской косе (wikipedia.org)

Эта территория совсем не похожа на промзону: здесь тихие плесы озер, красочные ракушки на песчаном дне, цветут красные маки в зелени. Летают пеликаны, бакланы и чайки. В августе к пейзажу обычно добавляются белые огромные "пирамиды" добытой соли, которые лежат прямо на земле.

Если вы предпочитаете такой отдых, то смело берите автомобиль и едьте в направлении Херсонской области! Там вы проедете Цюрупинск, Голую Пристань, Збурьевку, а после едьте в село Геройское.

Если вам удобнее добираться общественным транспортом, тогда надо доехать до Николаева, а далее - автобусом "Николаев - Кинбурнская коса".

Розовое озеро Солонец-Тузлы

Розовым чудом Николаевщины является знаменитое озеро Солонец-Тузлы, которое расположено в зоне отдыха села Рыбаковка. Это место имеет не только красивые пейзажи, но и интересную историю.

Путешествуя по Украине, известный советский писатель Николай Горький побывал и поработал на солевых промыслах этого озера. Рассказ об этом позже стал основой его автобиографического рассказа "На соли".

Фото Озеро Солонец-Тузлы (pinterest)

Особенностью озера является два слоя размещения соли: под белой - розовая.

Если вы хотите провести выходные на побережье этого озера, едьте на автомобиле в Николаев. Нужно свернуть и налево в село Тузлы (около 12 км от трассы М14).

Оттуда вы сможете попасть в село Рыбаковка. Также возможен вариант прибытия в Николаев. Там надо сесть на автобус до станции "Поворот на Рыбаковку". Оттуда в летнее время регулярно курсируют автобусы и маршрутки.

Куяльницкий лиман

Лиман длиной 28 километров расположен вблизи Одессы. Его уникальность заключается в том, что он розовым озером не является, но благодаря большому содержанию соли, в жаркую погоду он приобретает розовый цвет.

Автомобилем вы сможете добраться до этого места, двигаясь по трассе Е95 от Киева по напраавлению в село Усатово. Там надо свернуть на трассу Р71 и следовать прямо к лиману.

Также можно доехать в Одессу. От железнодорожного вокзала можно выехать на лиман маршруткой до поселка Котовского. Выйти надо на остановке "Фабрика нетканых материалов".

Фото: Куяльницкий лиман (veterdoit)

Изучайте родные места, очаровывайтесь пейзажами Украины!

Напомним, ранее мы писали, как село Буша в Винницкой области привлекает тысячи туристов.

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