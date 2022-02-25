"УЗ" запускает дополнительные поезда из Львова до границы с Польшей: график

Поезда сообщением Львов–Госграница (Медика)–Львов будут курсировать ежедневно

Укрзализныця назначает дополнительные поезда сообщением Львов-Госграница (Медика) – Львов.

Об этом сообщает TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Сообщается, что они курсируют ежедневно, до отмены.

"Несмотря на существенный рост пассажиропотока в сообщении Львова и Государственной границы Украины с Республикой Польша Укрзализныця организует дополнительные поезда по маршруту Львов – Госграница (Медика, Польша) – Львов", – говорится в публикации.

Для обеспечения перевозок пассажиров по этому сообщению железнодорожники используют пригородный подвижной состав.

Поезд № 7601 Львов – Госграница (Медика) отправляется из Львова в 19:55. и прибывает на конечную станцию в 22:29 ч;

поезд № 7602 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 01:11 и прибывает во Львов в 03:45;

поезд № 7603 Львов-Госграница (Медика) отправляется из Львова в 00:40 и прибывает на конечную станцию в 03:14;

поезд № 7604 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 06:00 и прибывает во Львов в 08:34;

поезд № 7605 Львов – Госграница (Медика) отправляется из Львова в 05:27 и прибывает на конечную станцию в 08:01;

поезд № 7606 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 10:41 и прибывает во Львов в 13:15.

Сообщается, что указанные поезда отправляются и прибывают на Главный железнодорожный вокзал Львова.

Более подробную информацию об отправлении поездов можно получить в справочном бюро вокзала: тел.: (032)226-20-68; 226-15-95) примерно за час до времени отправления и по объявлениям через громкоговорящую связь.

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