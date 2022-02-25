ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"УЗ" запускает дополнительные поезда из Львова до границы с Польшей: график

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 13:06
"УЗ" запускает дополнительные поезда из Львова до границы с Польшей: график Фото: Поезд Укрзализныци (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Поезда сообщением Львов–Госграница (Медика)–Львов будут курсировать ежедневно

Укрзализныця назначает дополнительные поезда сообщением Львов-Госграница (Медика) – Львов.

Об этом сообщает TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Сообщается, что они курсируют ежедневно, до отмены.

"Несмотря на существенный рост пассажиропотока в сообщении Львова и Государственной границы Украины с Республикой Польша Укрзализныця организует дополнительные поезда по маршруту Львов – Госграница (Медика, Польша) – Львов", – говорится в публикации.

Для обеспечения перевозок пассажиров по этому сообщению железнодорожники используют пригородный подвижной состав.

  • Поезд № 7601 Львов – Госграница (Медика) отправляется из Львова в 19:55. и прибывает на конечную станцию в 22:29 ч;
  • поезд № 7602 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 01:11 и прибывает во Львов в 03:45;
  • поезд № 7603 Львов-Госграница (Медика) отправляется из Львова в 00:40 и прибывает на конечную станцию в 03:14;
  • поезд № 7604 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 06:00 и прибывает во Львов в 08:34;
  • поезд № 7605 Львов – Госграница (Медика) отправляется из Львова в 05:27 и прибывает на конечную станцию в 08:01;
  • поезд № 7606 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 10:41 и прибывает во Львов в 13:15.

Сообщается, что указанные поезда отправляются и прибывают на Главный железнодорожный вокзал Львова.

Более подробную информацию об отправлении поездов можно получить в справочном бюро вокзала: тел.: (032)226-20-68; 226-15-95) примерно за час до времени отправления и по объявлениям через громкоговорящую связь.

РБК-Украина публикует актуальную информацию о том, как сейчас работает транспорт в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Обман или правда. Зачем "накручивают" отзывы на Booking и как не попасть на фейковые
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Леля Филимонова
Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Анна Дубовская
Долина страусов, ледяное озеро и локальные продукты. Идеальный маршрут по Киевщине для зимних выходных
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Татьяна Негода
Пустые курорты и дорогая коммуналка. Что кроется за рекламной картинкой отдыха на Кипре зимой
Татьяна Негода
специально для РБК-Украина
Все мнения