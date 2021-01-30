Необычное приключение и сказочные пейзажи: где в Украине можно полетать на воздушном шаре

Фото: Полет на воздушном шаре - аэростате (pixabay.com)

Зимой это развлечение не менее интересно, чем в теплое время года

Многие ошибочно считают, что зимой на воздушных шарах не летают. Но на самом деле это развлечение доступно в любое время года.

Воздухоплавание как туристическое развлечение доступно в различных регионах Украины. Во время полета можно увидеть разнообразные интересности с неба, при этом - без шума мотора. Цены за полет стартуют от 2 500 грн за человека: все зависит от количества участников полета.

Итак, где можно полетать на воздушных шарах в разных регионах Украины?

Особенности полетов на аэростате в разные времена года

Если с марта по ноябрь можно летать только рано утром (через 2-3 часа после восхода солнца) или вечером (2-3 часа до захода солнца), то зимой поднимаются в небо на протяжении всего светового дня.

С чем связана такая особенность? Дело в том, что солнце, нагревая поверхность земли, вызывает появление так называемых термиков - вертикальных воздушных масс, осложняющих управление воздушным шаром. Они возникают в теплое время года через несколько часов после восхода солнца и стихают за несколько часов до заката. Зимой солнце светит, но не греет, поэтому термики не образуются.

Возможность полета на воздушном шаре зависит от погодных условий: во время сильных осадков и при скорости ветра более 5 м/с полеты не осуществляются.

Фото: Летать на воздушных шарах комфортно не только когда тепло, а и зимой (Анна Дубовская)

Обычно подготовка к полету длится 30-40 минут, и это отдельное шоу: сверток весом около 130 килограммов расстилают на поляне, постепенно наполняют теплым воздухом – и вот перед вами гигант высотой с десятиэтажку!

Полет длится около часа. После посадки для тех, кто поднялся в небо на воздушном шаре впервые, проводят торжественное посвящение в воздухоплаватели.

Киев и Киевская область

Воздухоплавательное общество "Монгольфьер" организует полеты на воздушных шарах над Киевом и в Макаровском районе Киевской области. Это единственная в Украине компания с собственной воздухоплавательной авиабазой (располагается в селе Колонщина за 29 километров от Киева). Здесь есть и собственная Школа пилотов, где учатся воздухоплаватели из разных стран.

Фото: Так выглядят воздушные шары вечером после захода солнца (Анна Дубовская)

Кроме них, полеты над Киевом, в Киевской области и других регионах Украины предлагает компания "FlyBuy". А с мая по сентябрь она организует фестивальные полеты на воздушных шарах с массовым стартом аэростатов.

Весной, когда расцветут тюльпаны, или в пору цветения лаванды летом, можно также совершить полет над "Добропарком".

Фото: Зимой из-за отсутствия листьев на деревьях с шара можно увидеть больше (Анна Дубовская)

А вот над Киевом полетать есть смысл и зимой: отсутствие листьев на деревьях дает возможность увидеть больше. Стартуют воздушные шары в Киеве с острова Долобецкого - одного из двух островов, которые формируют парк "Гидропарк". Правда, удовольствие не из дешевых: такое развлечение стоит 20 000 грн на двоих.

В этом году на ВДНХ в декабре запустили целый сезон зимних фестивалей воздушных шаров "Монгольфьерия".

Фестивали проходят в формате привязанных полетов: 2 декабря фестиваль был дня, 18 декабря добавилось вечернее светомузыкальное шоу. А фестивали, которые состоятся 6 и 14 февраля, обещают дополнить театральными элементами.

Фото: Воздухоплавание как туристическая аттракция доступно в различных регионах Украины (Анна Дубовская)

Привязные полеты подойдут тем, кто еще не решился на большой, свободный полет, да и стоит это удовольствие намного дешевле: воздушный шар поднимет вас на 10-12 минут на высоту десятиэтажки за 450 грн, если вы ребенок.

Или за 590 грн, если вы взрослый. Но если вас интересует только шоу без подъема на воздушном шаре, то вход на фестиваль будет стоить 100 грн для ребенка и 200 грн для взрослого.

Видео: Украинская "Каппадокия": фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия" (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Львов и замки Львовской области

Компании "LvivAir" и "FlyAdventureLviv" предлагают полетать над живописными окрестностями Львова. Также вы можете выбрать полет над замками Львовщины - Свиржским, Подгорецким, Олесским и Золочевским.

Если вы выберете для полета старинный Галич, не забудьте посетить средневековую наскальную крепость Тустань: она расположена совсем рядом.

А если вы остановили свой выбор на Стрые, можете совместить полет над этим древним городом с посещением Дрогобыча или Трускавца. Те, в чьем сердце есть теплые чувства не только к небу, но и к горам, могут заказать путешествие в воздушном шаре над Карпатами.

Каменец-Подольский: замок и каньон реки Смотрич с высоты

Центр воздухоплавания "Триглав" предлагает пролететь над городом-легендой Каменцем-Подольским с его потрясающим замком, церквями и костелами, увидеть с высоты птичьего полета каньон реки Смотрич.

Также советую следить за фестивальным календарем, ведь фестивали воздушных шаров здесь чрезвычайно зрелищные.

Фото: Одна из компаний организует полеты на воздушных шарах над Киевом и в Макаровском районе Киевской области (Анна Дубовская)

Днепр

Над окрестностями городов Днепр, Каменское, Кривой Рог и других ближайших населенных пунктов летают шары центра воздухоплавания "Сапсан". Лоскутное одеяло полей, живописные реки и озера будут проплывать под вашими ногами.

Одесса: пролетая над Хаджибейским лиманом

Воздушные шары аэроклуба "Одесса" обычно стартуют за 15 километров от Одессы – с территории аэропорта "Гидропорт". Это живописное место расположено между Куяльницким и Хаджибейским лиманами.

Если ветер будет в направлении Куяльницкого лимана, кроме красивых пейзажей и уникальных участков целинной ковыльной степи, вы увидите самую низкую точку Украины (5 метров ниже уровня моря). Пролетая над Хаджибейским лиманом, вы увидите волшебный песчаный пляж и места для рыбалки, которыми славится лиман.

Фото: Во Львовской области с воздушного шара можно увидеть живописный Олесский замок и другие интересные локации (vidviday.ua)

К слову, первый воздушный шар, изобретенный братьями Монгольфье, поднялся в воздух в 1783 году.

А статистические данные свидетельствуют о том, что это один из самых безопасных видов транспорта. Точно предсказать место посадки практически невозможно. Но это, бесспорно, добавляет такому приключению романтики.

Напомним, ранее путешественница Анна Дубовская рассказала о поездке в зимний Чернигов и о том, что там посмотреть туристам.

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