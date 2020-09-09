Загородная вип-рыбалка: где и по какой цене ловят трофейную рыбу в Украине

Рыбалка – одно из любимых развлечений украинцев, в котором сочетаются спорт и отдых, и охотничий азарт. В Украине можно найти множество мест, где клюет и ловится рыба на любой вкус.

Рыбаки все чаще выбирают водоемы с базами отдыха. В последние несколько лет подобные базы предлагают не только рыбалку, а и размещение в комфортных номерах, возможность заказать разнообразные блюда, в том числе – из рыбы, которую вы поймали сами. Интересно, что в Украине все больше популярной становится услуга рыбалки в сопровождении гида.

Сколько стоит рыбалка "все включено" и где искать комфортные локации для подобной активности – разбиралось РБК-Украина.

Почему так популярна платная рыбалка?

"Платная рыбалка становится модной – представьте, что вы ездите на 10 рыбалок и ничего поймать не можете. Таких людей очень много. Они разочаровываются в рыбалке и не понимают, что они делают не так. И приходят к пониманию, что нужно ехать на "платник", где рыба есть точно. И пытаться уже там ее ловить", - рассказывает РБК-Украина мастер спорта Украины по рыболовному спорту Максим Нестерцов.

У разных рыбаков в рыбалке – разные интересы, говорит он. При этом любители тратят на такое хобби столько же много денег, как и спортсмены.

"Но любители хотят поймать большую трофейную рыбу. Например, щуку на 5 кг, а потом стараются перебить свой рекорд и поймать рыбу весом 7 килограммов. Такой рыбак получает одно удовольствие. Он ловит в спокойном ритме, отдыхает, не заморачивается из-за мелочей, любуется природой", - говорит спортсмен.

А для спортсменов главное – победа с любой рыбой в общем весе. Важно, сколько рыбы поймает победитель, а не ее размер. Это показатель его упорства и мастерства, отмечает Нестерцов.

"Например, в карповой рыбалке соревнования длятся 72 часов, и спортсмены спят по нескольку часов, потому что карп клюет ночью", - объясняет он.

Фото: Максим Нестерцов с уловом - судаком на 3,5 кг (Максим Нестерцов)

Правила ловли: трофеи отпускают

На трофейную платную рыбалку приезжают как рыбаки-любители, так и спортсмены. Если первые платят за удовольствие, то вторые – на большой рыбе оттачивают свое мастерство. При этом всю трофейную рыбу рыбаки должны отпускать, в то время как в стоимость любительской рыбалки включены нормы улова, который можно оставить себе. Во время рыбалки на базе отдыха зачастую улов можно отдать в ресторан и тут же заказать приготовление блюда.

В одном из рыбных клубов возле поселка Клавдиево-Тарасово рыбалкой занимаются как спортсмены, так и любители. Для трофейной рыбалки там специально отведено одно из озер, всю рыбу из которого необходимо выпускать назад.

"Если вы поймали на любительском озере карпа весом больше 3 кг, вы должны его выпустить. Точно также на трофейном озере, там карпы - весом до 30 килограмм. Туда приезжают тренироваться рыбаки-спортсмены. Любители ловят по 7-12 килограммов. Но на трофейном озере у рыбаков обязательно должен быть карповый мат, на который аккуратно выкладывают улов после фотографирования. Если даже рыба сильно поранилась снастью, мы обрабатываем рану средством и выпускаем", - объясняет администратор клуба Олег.

Назад в озеро не выпускают щуку, сома и толстолоба. Если рыбаку они не нужны, он должен отдать их администрации, поясняет он.

Фото: Карпов больше 3 килограмм отпускают в водоем (pixabay.com)

Сколько стоит необходимое оборудование и сама рыбалка

"Цена на рыбалку зависит от рыбы, которую вы собираетесь поймать. Самая дорогая рыбалка – это форелевая, карповая и осетровых", - говорит Максим Нестерцов.

В среднем сутки карповой рыбалки на обустроенном водоеме стоят 500-700 гривен за сектор, форелевой – примерно 700 гривен за светловой день.

"Самая дорогая рыбалка – карповая и ловля рыбы с лодки, потому что нужно купить дорогой катер. Спортсмены в карповой рыбалке – богатые люди. Только взнос на вип-турнирах составляет 30 тысяч гривен. Плюс - питание для карпа очень дорогостоящее – цена за килограмм корма может достигать 500 гривен, а его за трое суток турнира могут выбросить 20-30 килограмм, и других кормов – до 100 кг. То есть, это еще 100-150 тысяч гривен на троих членов команды нужно будет заплатить за корм для карпа", - считает расходы спортсмен.

Он вспоминает, что во время поездки на Малевское водохранилище в Донецкой области (один из самых известных платных спортивных водоемов), поймал с напарником карпа на 19,5 кг. Также они паралельно переловили и отпустили более полутонны рыбы.

"Примерная себестоимость всего оборудования, которое было задействовано на той рыбалке - 5-7 тысяч долларов. Сама рыбалка – расходная часть с питанием и заменой снастей за двое суток обошлась в тысяч 10 гривен точно", - рассказывает он.

Рыбалка с гидом – новый тренд

Со слов эксперта, набирает популярность рыбалка с гидами, потому что после обучения у любителей получается ловить.

"На самом деле, профессиональный гид-рыболов экономит вам очень много денег, которые вы бы заплатили за снасти, которые на самом деле не нужны. Он порекомендует, что лучше всего купить", - рассказывает эксперт.

Фото: Рыбакам предоставляют водоем, в который запущена рыба больших размеров (selfish.ua)

В одном из самых дорогих клубов возле Киева предоставляют гидов с 20-летним стажем. Некоторые из них пришли на работу из рыболовного спорта.

Максим Нестерцов считает, что с услугами гидов можно получить не просто рыбалку, а урок рыбалки.

"Люди сегодня привыкли платить за уроки по йоге или кулинарии, и здесь примерно тот же смысл. Потом вы этими знаниями можете пользоваться на любом водоеме в будущем. Плюс - вам предоставляют водоем, в который запущена рыба больших размеров", - объясняет Нестерцов.

Если брать рыбалку с гидом на лодке, то в эту цену будет входить катер, бензин, снасти. Цена в день может достигать 300 долларов (дело в том, что дорогой катер потребляет много топлива).

"Из этой суммы 100 долларов - это цена за работу гида, который обучит рыбалке и покажет места, где рыба есть. И он дает гарантию того, что вы рыбу поймаете", – уточняет он.

Фото: С гидом можно получить урок рыбалки (bazabereg.com)

Где искать премиальную рыбалку в Украине

"Selfish Club " – рекреационный комплекс (с. Кийлов, Бориспольский район) с клубными озерами и каналами, в которых водятся 16 видов рыбы, из них – 5 видов осетровых весом до 38 килограмм. Час трофейной рыбалки на озере "Зеркальное " стоит 1000 гривен, на "Осетровом " - 1500 гривен.

Выловленную рыбу можно оставить за отдельную плату: карп - 300 грн за килограмм, судак – 500 грн за кг, осетр – 1500 грн за кг, а севрюга – 1700 гривен за килограмм.

Рыбалка на Днепре с катера стоит от 7000 гривен за световой день, а услуги гида при этом обойдутся в 2500 гривен за 9 часов.

"MoreWell " (с. Толокунь, Вышгородский район) – загородный комплекс отдыха на Киевском море. Четырехчасовая экскурсия по рыбных местах по морю с гидом-рыбаком на катере "Азура" и заплыв на остров стоит 3400 гривен, 8-часовая прогулка – 4900 гривен. Гид-рыбалка на лодке гостя – 3400 гривен за 4 часа. Аренда удочки со снастями и спининга по 100 гривен в час. Проживание в двухместном номере в отеле – от 1400 гривен.

"Не всегда получается фиксировать трофеи, но один раз мы даже засняли на видео. Борьба была ожесточенная, но 10 килограмов счастья того стоили", - рассказывает про самую удачную ловлю щуки гид комплекса Артем Зинченко.

Фото: Трофеи ждут рыбаков в десятках подготовленных водоемов (selfish.ua)

"Gold Fish Club" - рыболовный клуб возле поселка Клавдиево-Тарасово в Бородянском районе Киевской области. У клуба есть два озера с 6 видами трофейных рыб, из них – 4 вида карпов. На "Верхнем" озере разрешена трофейная рыбалка, всю рыбу необходимо отпускать. День стоит 900 гривен, полдня – 500.

На "Нижнем" озере светловой день рыбалки обойдется в 450 гривен, ночная ловля – 600 гривен. При этом установлена норма вылова – карпа и сома – до 3 кг, карася и амура до 2 кг, толстолоба – до 5 кг. Если перелов – доплата 50-100 гривен за килограмм. В клубе есть коттеджи по цене 1800-2300 гривен в сутки. Аренда удочек и снастей - 50-150 гривен.

"Берег" – база отдыха в с. Светлогорское в Полтавской области на берегу Каменского водохранилища. В комлексе собираются рыбаки на соревнования. Для любителей день рыбалки с гидом стоит 4500 гривен, отдельно оплачивается бензин.

В стоимость включена аренда катера StarCraft, услуги гида и снасти. Улов можно приготовить в ресторане. Двухместные номера в отеле стоят от 900 гривен в сутки, в домиках с соломенной крышей в национальном стиле – 1000-1400 гривен в сутки.

"Дельта Днепра" – комплекс рыбалки и отдыха на Днепре в 23 км от центра Херсона. Территория комплекса – чуть более 1 гектара. Здесь ловят щуку, окуня, сома, карпа. Стоимость аренды катера с услугами гида – 1300 гривен в день. Сопровождение егеря на лодке гостя – 700 гривен в день.

Аренда удочек – от 100 гривен в день. Ловля с мостика на речке – 150 гривен в день. В комплексе предлагают организовать рыбалку "под ключ": подбирают все от наживки и подкормки до снастей и лодок. Проживание в двухместном номере в отеле стоит от 900 гривен в сутки.

Отдыхать на рыбалке с азартом и комфортом можно даже тем, кто никогда удочки в руках не держал. Заветные трофеи ждут рыбаков в десятках специально подготовленных водоемов по крайней мере до последних теплых дней осени.

Напомним, ранее мы писали, куда можно полететь на рыбалку за границей в этом году.