"За три дня закончились все деньги": украинка "застряла" на изоляции в курортной стране

Отдых в ОАЭ доступен украинцам в этом сезоне и не теряет популярности среди наших туристов. Но во время отпуска можно столкнуться и с некоторыми трудностями.

Одна из туристок рассказала РБК-Украина о том, как вынуждена проходить самоизоляцию вместо отдыха в одном из отелей курортной страны.

"Четыре дня нахожусь на самоизоляции в одном из отелей ОАЭ. Это случилось после того, как второй ПЦР-тест оказался положительным. Первый в Украине был негативным, а тест в ОАЭ показал другой результат. Самоизоляцию прохожу за свой счет – плачу за каждый день по 60 евро. Это – дополнительные затраты, не считая цену за тур. Свою путевку я оплатила по раннему бронированию еще несколько месяцев назад", - рассказывает туристка.

Тур на 8 ночей в трехзвездочном отеле с завтраками обошелся ей в 16 тысяч гривен. При этом за три карантина она заплатила уже около 180 евро. По ее словам, весь карантин обойдется ей дороже, чем сам отдых.

"За трое суток у меня закончились почти все деньги. Вынуждена была просить семью выслать дополнительные средства", - добавляет она.

Как можно ехать в ОАЭ украинским туристам

Начиная с 1 августа 2020 года, в ОАЭ стали требовать от туристов негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более чем за 96 часов до вылета в страну.

Также есть требование – второй тест уже по прибытию. Его туристам делают бесплатно в аэропорту.

Фото: В ОАЭ можно ехать только с результатом ПЦР-теста. Второй тест делают в аэропорту (pixabay.com)

Результат второго теста туристы ожидают в номере гостиницы или в апартаментах, пребывая на самоизоляции. Уведомление о результате приходит в смс на телефон туриста. Если тест окажется негативным, ограничения сразу же снимаются: турист может свободно отдыхать. Если же будет положительным, то туриста изолируют в отеле на 14 дней за его счет.

"Конечно, я заранее знала, что в ОАЭ нужно проходить изоляцию за свой счет, читала правила заранее. Но я никак не ожидала, что ПЦР-тест по прилету у меня окажется положительным. За осень и зиму делала тест три раза. Все были негативными", - говорит туристка, которая застряла на самоизоляции в отеле курортной страны. Она добавляет, что никаких симптомов болезни у нее нет.

Когда можно вернуть деньги за пребывание в отеле

Похожий случай также недавно произошел и с другой украинской туристкой: Анна Эринчак выехала в отпуск в ОАЭ, но уже после въезда в курортную страну оказалось, что результат ее теста на COVID-19 – положительный. У нее тоже не было никаких симптомов заболевания. Тем не менее, она тоже вынуждена была 14 дней быть на самоизоляции в отеле за свой счет.

В ее стандартную страховку входило только покрытие лечения COVID-19 в больнице, а самоизоляцию в отеле договор не покрывал.

Но оказалось, что авиакомпания Air Arabia, рейсом которой она летела в ОАЭ, уже включила в цену перелета ковид-страховку, которая покрывает пребывание в карантинных отелях.

Фото: Расходы на самоизоляцию входят в страховку от некоторых авиакомпаний (РБК-Украина)

Но вторая туристка в разговоре с РБК-Украина отмечает, что ей, скорее всего, придется оплачивать пребывание в отеле самостоятельно. Рейсы в ОАЭ есть и у некоторых других авиакомпаний. Среди них - и МАУ. Но в цену билетов на их перелеты такая страховка не входит.

"Я летела на курорт с авиакомпанией МАУ. Несколько раз общалась с представителями компании. Узнала, что такая страховка у них не предусмотрена. Поэтому, насколько я понимаю, шансы на компенсацию оплаты за отель очень низкие", - допускает она.

Базовая страховка не включает расходы на самоизоляцию

В разговоре с РБК-Украина представители туроператоров отмечают, что у каждой компании условия страховки могут отличаться, и перед покупкой тура нужно внимательно прочитать все ее пункты. Как правило, туроператоры предлагают базовую страховку.

В период пандемии лечение коронавирусной инфекции входит в ее общую стоимость, но за некоторые другие пункты нужно доплатить, комментирует Леся Щербакова, исполнительный директор СК Провидна.

"К примеру, дополнительно оплачиваются пункты, которые включают занятия спортом за рубежом, экстремальные виды развлечений и так далее. Это прибавляет к стоимости страховки некоторую сумму, но незначительную", - поясняет специалист.

Фото: Надо заранее внимательно изучить, что входит в страховой договор, советуют в туркомпаниях (pixabay.com)

При этом также надо помнить, что далеко не все страховые компании сейчас могут возместить затраты, связанные с платой за проживание и питание во время самоизоляции в отпуске, говорит Евгений Тарелко, руководитель отдела виз и страхования туркомпании "Инкомартур 93". В страховку от этой компании, кроме покрытия лечения за рубежом, входят и экспресс-тесты на COVID-19 в случае, если их назначил доктор.

Нужно всегда внимательно читать условия, которые предполагает та или иная страховка, добавляет специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега.

"К сожалению, многие туристы относятся к страховке как к формальному документу, который быстро оформляют, совершенно в него не вчитываясь. А уже только за рубежом узнают, что в нее что-то не входит. Мой главный совет - заранее интересоваться у туроператора, что именно покрывается страховкой во время зарубежного отпуска, а что – нет. Когда вы не позаботились об этом заранее, порой бывает сложно что-то решить уже по факту", - подчеркивает она.

Если уже за рубежом оказалось, что ваша страховка не покрывает самоизоляцию, она советует сразу же обратиться к туроператору.

"Нередко бывает, что компания идет на уступки и оплачивает туристу хотя бы какой-то процент расходов, чтобы сохранить лояльность. Шансы на это выше, если это постоянный клиент компании. Тогда, возможно, есть шанс добиться хотя бы частичного возврата средств", - говорит специалист.

Что еще важно знать перед поездкой в ОАЭ

Есть еще некоторые важные правила, о которых стоит помнить туристам. Основные из них перечислены на сайте, созданном для информирования туристов о правилах въезда в страны мира во время пандемии.

Так, все пассажиры, путешествующие в Дубай, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорту отправления полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ, отмечается на сайте.

Фото: ПЦР-тест для отпуска в ОАЭ требуют не у всех (pixabay.com)

В то же время справка о ПЦР-тесте, сделанном до отпуска еще дома, должна быть предоставлена только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями.

Требование справки о негативном ПЦР-тесте не применяется в отношении детей в возрасте до 12 лет и пассажиров, имеющих среднее или тяжелую формы инвалидности.

На профильном ресурсе обращают внимание и на то, что в случае отсутствия данного сертификата или страхового полиса, пассажиру может быть отказано авиакомпанией в перевозке. Также авиакомпании имеют право отказать в регистрации на рейс пассажирам, которые будут иметь симптомы COVID-19.

Более строгие правила установлены для въезда в Абу-Даби: там все - туристы и лица, прилетающие через другие аэропорты, должны пройти 10-дневный карантин.

Напомним, ранее туристка рассказала о неприятном случае с покупкой тура в Египет.

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