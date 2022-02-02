WizzAir существенно изменит структуру флота. Как это повлияет на полеты в Украине

Wizz Air существенно изменит структуру флота в течение следующих 5 лет и увеличит среднюю вместимость самолетов. Это следует из финансовой отчетности лоукостера за последний квартал 2021 года. Об этом сообщает Avianews.com.

Сообщается, что такая стратегия позволит продавать на маршрутах на треть больше билетов без увеличения частоты полетов. Потенциально это может увеличить число низких тарифов на каждом рейсе.

Свою деятельность авиакомпания начала в 2004 году, и основу ее парка составляли 180-местные авиалайнеры Airbus A320.

Wizz Air ведет процесс по постепенному выводу этих самолетов и замене их на 239-местные авиалайнеры Airbus A321neo. В последнем квартале 2021 года лоукостер получил восемь новых A321neo и вывел из парка два старых A320.

Уже сейчас более вместительные A321 разных модификаций преобладают во флоте Wizz Air. На конец 2021 года в него входили 150 воздушных судов: 66 A320 разных модификаций и 84 A321 разных модификаций.

Фото: Airbus A320neo (uk.wikipedia.org)

Лоукостер начал вывод из флота всех A320 предыдущего поколения, и откажется полностью от их использования в 2027 году. Вместо них парк к тому моменту поступят 40 более новых авиалайнеров A320neo. Они вмещают на шесть пассажиров больше и имеют более экономичные двигатели по сравнению с предыдущей моделью.

Смена флота. Что это означает для украинских аэропортов

Сейчас только четыре украинских аэропорта могут принимать самолеты A321neo без ограничений: Борисполь, Львов, Харьков и Одесса.

Если не развивать аэродромы других аэропортов, это приведет к тому, что авиакомпания не сможет открывать туда рейсы по мере развития своего флота.

Например, для аэропорта "Киев" ("Жуляны") это означает, что Wizz Air может уйти в соседний Борисполь.

Уже сейчас лоукостер выполняет из Борисполя один рейс — в Абу-Даби. Причина в том, что Жуляны не могут принимать A321neo с полной загрузкой и заправкой.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Wizz Air объявила о сокращении рейсов международных европейских рейсов.