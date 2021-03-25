Достаточно взять паспорт: популярная страна объявила о нововведении для туристов

В ОАЭ начнут выдавать визы на пять лет

Правительство ОАЭ вскоре введет многократные туристические визы на 5 лет. С такими документами смогут путешествовать туристы из всех стран, сообщает Кhaleej Times.

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, заявил в Твиттере, что кабинет министров одобрил запуск новой визы. Страна впервые объявила о выдаче многократных виз для туристов в январе прошлого года.

Тогда шейх Мохаммед сообщил, что первая в своем роде виза направлена ​​на превращение ОАЭ в крупное "глобальное туристическое направление".

Как будут работать 5-летние визы

Новый список правил и виз, объявленный после заседания Кабинета министров накануне, направлен на укрепление статуса ОАЭ как мировой экономической столицы, отметил правитель Дубая. Новые визовые схемы - это последняя из реформ, направленных на стимулирование экономики.

Фото: Нововведение поспособствует туризму в ОАЭ (pixabay.com)

Руководители туристических компаний и эксперты в сфере туризма заявили, что долгосрочная туристическая виза укрепит слабый туристический сектор. Это также принесет пользу семьям, которые часто ездят в ОАЭ, чтобы встретиться со своими близкими.

"После внедрения те, кто часто ездит в ОАЭ, чтобы встретиться со своими близкими, определенно выиграют от этого. Например, пожилые родители жителей, дети, обучающиеся за границей – такие категории семей обязательно выиграют от этого. Расходы на постоянное обращение за гостевой визой также будут сокращены для экспатриантов", - сказал Афи Ахмед, управляющий директор Smart Travels.

Эксперты местного туристического бизнеса отмечают, что нововведение принесет пользу частым путешественникам.

"Деловым путешественникам, которые хотят приехать в ОАЭ в любой момент, достаточно будет взять паспорт и уехать. Больше не нужно постоянно подавать заявление на получение визы для посещения. Это обеспечивает легкий доступ в страну в течение длительного времени", - сказал изданию генеральный менеджер Deira Travel and Tourist Agency.

Многоразовые визы будут способствовать дальнейшему развитию туризма в стране. Визовая реформа также поможет предпринимателям, квалифицированным работникам и их семьям, считают представители турбизнеса страны.

Фото: Члены семей смогут чаще посещать работающих в ОАЭ (booking.com)

Правила въезда в ОАЭ для украинских туристов

Украинские туристы с биометрическими паспортами могут посещать Объединенные Арабские Эмираты без оформления виз и находиться в стране до 30 дней. Продлить пребывание в стране можно еще на 30 дней за отдельную плату.

Согласно правилам поездок во время пандемии, гражданам Украины, которые намерены посетить ОАЭ с туристической целью, нужно соблюдать ряд требований.

Все пассажиры, путешествующие в Дубай, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорту отправления:

- Полис медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;

- Заполненный на английском языке и обязательно распечатанный сертификат негативного результата ПЦР-теста. В электронном виде и с вписанными от руки данными справки не принимаются.

Сертификат должен быть выдан не более чем за 72 часов до прибытия в ОАЭ. Это требование не распространяется на детей до 12 лет и пассажиров, имеющих среднюю или тяжелую формы инвалидности.

В случае отсутствия данного сертификата или страхового полиса, авиакомпания может отказать пассажиру в посадке на рейс. Также оставят в аэропорту вылета пассажиров с симптомами COVID-19.

По прибытии в Дубай необходимо пройти еще один тест на COVID-19, который делается непосредственно в аэропорту бесплатно, а также загрузить приложение "COVID-19 DXB" и зарегистрироваться в нем для возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ.

Фото: Первый сутки после прилета нужно находиться в отеле (booking.com)

Результат теста придет в смс в течение 24 часов. До этого времени необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания. Туристы, у которых придет положительный результат теста на коронавирус, будут изолированы на 10 дней в специально определенных эмиратской стороной учреждениях за свой счет.

Во время перелета и путешествия сохраняется требование соблюдать масочный режим, дистанцию и дезинфицировать руки.

К слову, отдохнуть 7 ночей в ближайшую неделю в Дубае можно по цене от 22500 гривен за двоих в 4* отеле с питанием "завтраки", авиаперелетом и страховкой.

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