Достатньо взяти паспорт: популярна країна оголосила про нововведення для туристів

В ОАЕ почнуть видавати візи на п'ять років

Уряд ОАЕ незабаром введе багаторазові туристичні візи на 5 років. З такими документами зможуть подорожувати туристи з усіх країн, повідомляє Кhaleej Times.

Шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, віце-президент і прем'єр-міністр ОАЕ, правитель Дубая, заявив у Твіттері, що кабінет міністрів схвалив запуск нової візи. Країна вперше оголосила про видачу багаторазових віз для туристів у січні минулого року.

Тоді шейх Мохаммед повідомив, що перша у своєму роді віза спрямована на перетворення ОАЕ в великий "глобальний туристичний напрямок".

Як будуть працювати 5-річні візи

Новий список правил і віз, оголошений після засідання Кабінету міністрів напередодні, спрямований на зміцнення статусу ОАЕ як світової економічної столиці, зазначив правитель Дубая. Нові візові схеми - це остання з реформ, спрямованих на стимулювання економіки.

Фото: Нововведення посприяє туризму в ОАЕ (pixabay.com)

Керівники туристичних компаній та експерти у сфері туризму заявили, що довгострокова туристична віза зміцнить слабкий туристичний сектор. Це також принесе користь сім'ям, які часто їздять в ОАЕ, щоб зустрітися зі своїми близькими.

"Після впровадження ті, хто часто їздить в ОАЕ, щоб зустрітися зі своїми близькими, безумовно виграють від цього. Наприклад, літні батьки жителів, діти, які навчаються за кордоном – такі категорії сімей обов'язково виграють від цього. Витрати на постійне звернення за гостьовою візою також будуть скорочені для експатріантів", - сказав Афі Ахмед, керуючий директор Smart Travels.

Експерти місцевого туристичного бізнесу відзначають, що нововведення принесе користь частим мандрівникам.

"Діловим мандрівникам, які хочуть приїхати в ОАЕ в будь-який момент, достатньо буде взяти паспорт і виїхати. Більше не потрібно постійно подавати заяву на отримання візи для відвідування. Це забезпечує легкий доступ в країну протягом тривалого часу", - сказав виданню генеральний менеджер Deira Travel and Tourist Agency.

Багаторазові візи будуть сприяти подальшому розвитку туризму в країні. Візова реформа також допоможе підприємцям, кваліфікованим працівникам та їх сім'ям, вважають представники турбізнесу країни.

Фото: Члени сімей зможуть частіше відвідувати тих, працює в ОАЕ (booking.com)

Правила в'їзду в ОАЕ для українських туристів

Українські туристи з біометричними паспортами можуть відвідувати Об'єднані Арабські Емірати без оформлення віз і перебувати в країні до 30 днів. Продовжити перебування в країні можна ще на 30 днів за окрему плату.

Згідно з правилами поїздок під час пандемії, громадянам України, які мають намір відвідати ОАЕ з туристичною метою, потрібно дотримуватися ряду вимог.

Всі пасажири, які подорожують у Дубай, повинні надати при реєстрації на рейс в аеропорту відправлення:

- Поліс медичного страхування, що підтверджує покриття витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 і перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ;

- Заповнений англійською мовою й обов'язково роздрукований сертифікат негативного результату ПЛР-тесту. В електронному вигляді та з вписаними від руки даними довідки не приймаються.

Сертифікат повинен бути виданий не більш ніж за 72 години до прибуття в ОАЕ. Ця вимога не поширюється на дітей віком до 12 років і пасажирів, які мають середню або важку форми інвалідності.

У разі відсутності сертифіката або страхового поліса, авіакомпанія може відмовити пасажиру в перевезенні. Також залишать в аеропорту вильоту пасажирів з симптомами COVID-19.

Після прибуття в Дубай необхідно пройти ще один тест на COVID-19, який робиться безпосередньо в аеропорту безкоштовно, а також завантажити додаток "COVID-19 DXB" і зареєструватися в ньому для можливого спілкування з органами охорони здоров'я ОАЕ.

Фото: Першу добу після прильоту потрібно перебувати в готелі (booking.com)

Результат тесту прийде в смс протягом 24 годин. До цього часу необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі чи іншому місці проживання. Туристи, у яких прийде позитивний результат тесту на коронавірус, будуть ізольовані на 10 днів у спеціально визначених еміратської стороною установах за свій рахунок.

Під час перельоту і подорожі зберігається вимога дотримуватися масковий режим, дистанцію і дезінфікувати руки.

До речі, відпочити 7 ночей в найближчий тиждень в Дубаї можна за ціною від 22500 гривень за двох в 4* готелі з харчуванням "сніданки", авіаперельотом і страховкою.

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