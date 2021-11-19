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Высокогорные села и древние города. Лучшие идеи для путешествий в Грузию в межсезонье

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Пятница 19 ноября 2021 13:30
Высокогорные села и древние города. Лучшие идеи для путешествий в Грузию в межсезонье Фото: Экскурсии в Грузии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Рестораны и отели страны максимально снизили цены в ноябре

Отдых в Грузии станет доступнее для туристов из Украины. В декабре из Львова запустят рейсы в Тбилиси, пишет Lowcost Avia.

Новые рейсы авиакомпании Bees Airline стартуют с 28 декабря 2021 года. Летать из регионального аэропорта в столицу Грузии можно будет дважды в неделю – по вторникам и пятницам в декабре, в январе и феврале – по вторникам и субботам. Стоимость билетов в обе стороны – от 102 евро. Время в пути – примерно 3 часа.

Сколько стоит отдых в Грузии в ноябре 2021 года и какие туры предлагают украинцам – в материале РБК-Украина.

"Отели и рестораны максимально снизили цены"

Треть иностранных туристов в Грузии – из Украины, во время межсезонья это соотношение особенно заметно, сообщается на странице Travel Press Club.

"Самолеты заполнены до отказа, официанты в местных ресторанах и продавцы на базарах начали изучать украинские фразы", — отмечают в издании.

Высокогорные села и древние города. Лучшие идеи для путешествий в Грузию в межсезонье

Фото: Цены в ресторанах снизились в ноябре (unsplash.com/vadym-lebedych)

После пандемии в Грузии только начал возобновляться туризм. Российских туристов в Тбилиси практически нет, поэтому, как и 10 лет назад, здесь радуются каждому гостю.

"Отели и рестораны максимально снизили цены, поэтому обед в ресторане в центре Тбилиси с бутылкой натурального вина по цене киевской "Пузатой хаты" - реалии туристической жизни столицы Грузии", — предупреждают туристов.

К слову, условия въезда в Грузию в ноябре остаются прежними: или сертификат о полной вакцинации, или негативный ПЦР-тест за 72 часа и повторный тест на третий день пребывания в стране.

Грузинские застолья и экскурсии. Какой отдых предлагают в стране

"Реальное гостеприимство начинается за чертой города, в деревнях и на горных дорогах. Не надо вам сто тысяч мест и километров. Оставьте время выпить с местными жителями, для задушевных бесед вечером где-то в горах в гостевом домике. Или - с другими грузинами съесть форель у водопадов в "красоте, какой нигде в мире нет", — описывает подход к отдыху в Грузии местный организатор туров Омари Джолия на своей странице в Facebook.

Высокогорные села и древние города. Лучшие идеи для путешествий в Грузию в межсезоньеФото: Грузия привлекает туристов природой и архитектурой (unsplash.com/marybirago)

По его словам, вариантов путешествия по Грузии - масса. Можно ограничиться городскими экскурсиями в Тбилиси и окрестностям. А можно отправиться в насыщенный тур по самым колоритным местам страны.

"Туристов ожидают высокогорные села, древние города, уникальные архитектурные памятники, национальные заповедники, катание на лодках, каньоны и водопады, грузинские застолья, мастер-классы грузинской кухни, грузинский фольклор", — описывает он основные виды развлечений в турах.

Главное в Грузии – наслаждаться жизнью не спеша, почувствовать себя свободнее, веселее и спокойнее.

"Не знаю, что за волшебство хранит эта земля, но Грузия, говорят, лечит душу", — отмечает он.

Он описывает один из экскурсионных туров на 13 дней, который включает разные регионы страны:

  • Тбилиси;
  • грузинский "Прованс" – Кахетию с виноградниками, монастырями, крепостью и домами под черепичными крышами, винными погребами;
  • высокогорный район Казбеги;
  • "второй Иерусалим" –Мцхети;
  • курорт Боржоми с днем оздоровления.

Еще одна локация – город Ахалцихе с монастырями и скальным городом. Затем – посещение высокогорного региона Рача, Кутаиси, Аджария, Батуми с самыми яркими достопримечательностями. При этом для туристов предусмотрены дегустации вин и блюд на традиционном застолье.

Высокогорные села и древние города. Лучшие идеи для путешествий в Грузию в межсезонье

Фото: Монастыри и храмы в горах включат в программу экскурсий (unsplash.com/deogyeon-hwang)

Сколько стоят туры в Грузию в ноябре 2021 года

Большинство туров, которые предлагают украинским туристам – экскурсионные программы с включенным авиаперелетом или без, и с несколькими вариантами размещения на маршруте поездки. Другой вариант – только размещение в отелях на выбор с авиаперелетом.

Например, у туроператора "КОТЕ" предлагают экскурсионные туры с авиа на разное количество дней: например, 4 дня в Тбилиси с проживанием в отеле, питанием и трансфером обойдутся от 198 евро с человека, в Батуми – от 188 евро (отмечается, что на вылеты в ноябре и декабре – "распродажа"). Предусмотрена отдельная плата за экскурсии и застолье.

Авиатур "Весь колорит Грузии" с посещением 5 регионов за 6 дней обойдется от 235 евро с человека. При этом тот же тур на Новый год будет стоить от 295 евро при вылете из Львова, и от 315 евро – из Киева.

Высокогорные села и древние города. Лучшие идеи для путешествий в Грузию в межсезоньеФото: Виды в Тбилиси (unsplash.com/kent-tupas)

У туроператора "Калипсо" эконом-тур на 5 дней "Сказочная Грузия" - от 264 долларов с человека (без авиаперелета), недельный тур по 7 локациям Грузии "Классическая Грузия" – от 439 долларов. Тур выходного дня на три ночи в Тбилиси обойдется от 162 долларов при проживании в 3* отеле с завтраками. Отдельно придется оплатить авиаперелет.

У онлайн-агентства по подбору туров Farvater можно провести неделю в Тбилиси и Батуми от 14,5 тыс. гривен за двоих в отелях 3* с питанием "завтрак" с вылетом 22 или 24 ноября. В 4* в Тбилиси – от 15,4 тысячи гривен, в 5* в Батуми – от 21,2 тысячи гривен. В стоимости тура также авиаперелет, трансфер и страховка.

Напомним, мы писали, как Грузии удалось стать популярной среди туристов страной.

Также мы писали, в какие города Европы лучше всего ехать зимой.

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