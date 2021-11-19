Високогірні села і стародавні міста. Кращі ідеї для мандрівок до Грузії в міжсезоння

Ресторани та готелі країни максимально знизили ціни у листопаді

Відпочинок в Грузії стане доступнішим для туристів з України. У грудні зі Львова запустять рейси до Тбілісі, пише Lowcost Avia.

Нові рейси авіакомпанії Bees Airline стартують з 28 грудня 2021 року. Літати з регіонального аеропорту в столицю Грузії можна буде двічі на тиждень – по вівторках і п'ятницях у грудні, в січні і лютому – по вівторках і суботах. Вартість квитків в обидві сторони - від 102 євро. Час у дорозі - приблизно 3 години.

Скільки коштує відпочинок в Грузії в листопаді 2021 року і які тури пропонують українцям – в матеріалі РБК-Україна.

"Готелі та ресторани максимально знизили ціни"

Третина іноземних туристів в Грузії - з України, під час міжсезоння це співвідношення особливо помітне, повідомляється на сторінці Travel Press Club.

"Літаки заповнені вщерть, офіціанти в місцевих ресторанах і продавці на базарах почали вивчати українські фрази", - зазначають у виданні.

Фото: Ціни в ресторанах знизилися у листопаді (unsplash.com/vadym-lebedych)

Після пандемії в Грузії тільки почав відновлюватися туризм. Російських туристів в Тбілісі практично немає, тому, як і 10 років тому, тут радіють кожному гостю.

"Готелі та ресторани максимально знизили ціни, тому обід в ресторані в центрі Тбілісі з пляшкою натурального вина за ціною київської "Пузатої хати" - реалії туристичного життя столиці Грузії", - попереджають туристів.

До слова, умови в'їзду до Грузії в листопаді залишаються попередніми: або сертифікат про повну вакцинацію, або негативний ПЛР-тест за 72 години та повторний тест на третій день перебування в країні.

Грузинські застілля та екскурсії. Який відпочинок пропонують в країні

"Реальна гостинність починається за межею міста, в селах і на гірських дорогах. Не треба вам сто тисяч місць і кілометрів. Залиште час випити з місцевими жителями, для задушевних бесід ввечері десь в горах в гостьовому будиночку. Або - з іншими грузинами з'їсти форель біля водоспадів в "красі, якої ніде у світі немає", - описує підхід до відпочинку в Грузії місцевий організатор турів Омарі Джолія на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Грузія приваблює туристів природою і архітектурою (unsplash.com/marybirago)

За його словами, варіантів подорожі по Грузії - маса. Можна обмежитися міськими екскурсіями в Тбілісі та околицях. А можна вирушити в насичений тур по найколоритніших місцях країни.

"Туристів чекають високогірні села, стародавні міста, унікальні архітектурні пам'ятники, національні заповідники, катання на човнах, каньйони й водоспади, грузинські застілля, майстер-класи грузинської кухні, грузинський фольклор", - описує він основні види розваг в турах.

Головне в Грузії - насолоджуватися життям не кваплячись, відчути себе вільніше, веселіше і спокійніше.

"Не знаю, що за чари має ця земля, але Грузія, кажуть, лікує душу", - зазначає він.

Він описує один з екскурсійних турів на 13 днів, який включає різні регіони країни:

Тбілісі;

Грузинський "Прованс" - Кахетію з виноградниками, монастирями, фортецею і будинками під черепичними дахами, винними погребами;

високогірний район Казбегі;

"другий Єрусалим" – Мцхеті;

курорт Боржомі з днем оздоровлення.

Ще одна локація - місто Ахалцихе з монастирями й скельним містом. Потім - відвідування високогірного регіону Рача, Кутаїсі, Аджарія, Батумі з найяскравішими пам'ятками. При цьому для туристів передбачені дегустації вин і страв на традиційному застіллі.

Фото: Монастирі та храми в горах включать в програму екскурсій (unsplash.com/deogyeon-hwang)

Скільки коштують тури в Грузію в листопаді 2021 року

Більшість турів, які пропонують українським туристам - екскурсійні програми з включеним авіаперельотом або без, і з декількома варіантами розміщення на маршруті поїздки. Інший варіант - лише розміщення в готелях на вибір з авіаперельотом.

Наприклад, у туроператора "КОТЕ" пропонують екскурсійні тури з авіа на різну кількість днів: наприклад, 4 дні в Тбілісі з проживанням в готелі, харчуванням і трансфером обійдуться від 198 євро з людини, в Батумі - від 188 євро (зазначається, що на вильоти в листопаді й грудні – "розпродаж"). Передбачена окрема плата за екскурсії та застілля.

Авіатур "Весь колорит Грузії" з відвідуванням 5 регіонів за 6 днів обійдеться від 235 євро з людини. При цьому той же тур на Новий Рік коштуватиме від 295 євро при вильоті зі Львова, і від 315 євро – з Києва.

Фото: Краєиди в Тбілісі (unsplash.com/kent-tupas)

У туроператора "Каліпсо" економ-тур на 5 днів "Казкова Грузія" - від 264 доларів з людини (без авіаперельоту), тижневий тур по 7 локаціях Грузії "класична Грузія" – від 439 доларів. Тур вихідного дня на три ночі в Тбілісі обійдеться від 162 доларів при проживанні в 3* готелі зі сніданками. Окремо доведеться оплатити авіапереліт.

У онлайн-агентства з підбору турів Farvater можна провести тиждень в Тбілісі та Батумі від 14,5 тыс. гривень за двох в готелях 3* з харчуванням "сніданок" з вильотом 22 або 24 листопада. В 4* в Тбілісі – від 15,4 тисячі гривень, в 5* в Батумі – від 21,2 тисячі гривень. У вартості туру також авіапереліт, трансфер і страховка.

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