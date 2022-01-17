ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вышел за полосу. Появилось видео посадки самолета в Минском аэропорту в сильный снегопад

Новина українською →
Понедельник 17 января 2022 18:15
Вышел за полосу. Появилось видео посадки самолета в Минском аэропорту в сильный снегопад Фото: Национальный аэропорт в Минске (facebook.com/MinskNationalAirport)
Автор: Евгения Тугушева

На борту находилось 115 пассажиров: никто из них не пострадал

В Национальном аэропорту Минска со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет, сообщает People.onliner.by со ссылкой на пресс-службу Нацаэропорта. Из-за этого задержались и другие рейсы.

"Примерно в 11:45 во время сильного снегопада и метели Airbus А-320 авиакомпании "Узбекские авиалинии", выполнявший рейс сообщением Ташкент–Минск, успешно приземлился в Национальном аэропорту. Однако в момент руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", – говорят в пресс-службе аэропорта.

На борту находились 115 пассажиров, никто из них не пострадал. На месте работали аварийно-спасательные службы, и затем самолет был отбуксирован к месту стоянки.

Один из пассажиров, представившийся Геннадием и летевший этим рейсом из Узбекистана в Беларусь, рассказал изданию Onlíner о случившемся.

"Мне показалось, что пилот перелетел (взлетно-посадочную полосу. — Прим. Onlíner), очень мягко сел, включил заранее реверс и мы очень быстро выкатились в поле. Сразу было понятно: что-то произошло, — отмечает он. По словам минчанина, службы приехали очень быстро: минуты через три".

По его словам, проблема была в том, что никто ни о чем не информировал пассажиров.

"Стюардессы кричали "Сидите на месте! ", пилот ничего не сообщил о происшествии голосовой командой. Через 10 минут после посадки мне удалось спросить у стюардессы, что произошло, — она ответила, что мы выехали из полосы ", — рассказал Onlíner пассажир.

Ранее мы писали про впечатляющее видео посадки самолета "Мрия" в сильный туман.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минск
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Прогулки у моря как альтернатива Карпатам. За каким отдыхом едут в Одессу зимой
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Александра Панамарчук
Сказочная страна в центре Европы. 7 причин поехать на лыжи в княжество Андорра
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Сергей Панченко
Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты
Сергей Панченко
доктор биологических наук, доцент
Станислав Ткацевич
Рождественская сказка. Почему зима - идеальное время для первого путешествия во Львов
Станислав Ткацевич
специально для РБК-Украина
Все мнения