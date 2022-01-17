Вышел за полосу. Появилось видео посадки самолета в Минском аэропорту в сильный снегопад

На борту находилось 115 пассажиров: никто из них не пострадал

В Национальном аэропорту Минска со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет, сообщает People.onliner.by со ссылкой на пресс-службу Нацаэропорта. Из-за этого задержались и другие рейсы.

"Примерно в 11:45 во время сильного снегопада и метели Airbus А-320 авиакомпании "Узбекские авиалинии", выполнявший рейс сообщением Ташкент–Минск, успешно приземлился в Национальном аэропорту. Однако в момент руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", – говорят в пресс-службе аэропорта.

На борту находились 115 пассажиров, никто из них не пострадал. На месте работали аварийно-спасательные службы, и затем самолет был отбуксирован к месту стоянки.

Один из пассажиров, представившийся Геннадием и летевший этим рейсом из Узбекистана в Беларусь, рассказал изданию Onlíner о случившемся.

"Мне показалось, что пилот перелетел (взлетно-посадочную полосу. — Прим. Onlíner), очень мягко сел, включил заранее реверс и мы очень быстро выкатились в поле. Сразу было понятно: что-то произошло, — отмечает он. По словам минчанина, службы приехали очень быстро: минуты через три".

По его словам, проблема была в том, что никто ни о чем не информировал пассажиров.

"Стюардессы кричали "Сидите на месте! ", пилот ничего не сообщил о происшествии голосовой командой. Через 10 минут после посадки мне удалось спросить у стюардессы, что произошло, — она ответила, что мы выехали из полосы ", — рассказал Onlíner пассажир.

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