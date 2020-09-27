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Другая Турция: самые увлекательные пешеходные маршруты курортной страны

Воскресенье 27 сентября 2020 07:42
Другая Турция: самые увлекательные пешеходные маршруты курортной страны
Фото: Поход в Турцию (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Главные интересные места для походов вдоль побережья

Чтобы понять, что Турция – это не только all inclusive, стоит хоть раз отправиться в пешеходное путешествие по самым красивым маршрутам. В таком походе можно насладиться пейзажами невероятной красоты и набраться сил от практически нетронутой природы вдали от толп праздных туристов.

Бархатный сезон в Турции манит знакомиться с местами силы этой страны как любителей коротких вылазок на природу, так и приверженцев пешеходного туризма.

Самое подходящее время для похода в Турции – сентябрь и октябрь. В это время нет 40-градусной жары, дожди бывают редко, а сморя дует свежий ветер.

По дороге путешественники могут полакомиться спелыми апельсинами и гранатами в рощах и поесть свежевыловленной рыбы, приготовленной на гриле.

Мы собрали четыре самых красивых пешеходных маршрута Турции, которые стоит посетить этой осенью.

Другая Турция: самые увлекательные пешеходные маршруты курортной страныФото: Пешеходный маршрут в Турции (avral.club)

Ликийская тропа

Один из самых красивых пешеходных маршрутов в Европе - Ликийская тропа по горам Тавра на побережье Средиземного моря в Турции. Пролегает на территории древней Ликии, которая находилась на полуострове между Анталией и Фетхие.

Длина маршрута – более 500 километров. За одни поход пройти такое расстояние невозможно. Поэтому туристические маршруты делят на отрезки в 60-80 километров: Восточная, Центральная и Западная Ликийские тропы. Как правило, поход по местности с рюкзаками или без занимает около недели.

Маршрут проложен вдоль высоких гор и живописных скал, уютных бухт с голубой водой, а также – древнегреческих руин, крепостей и природных чудес. На маршруте, который в Турции официально утвержден, можно увидеть наиболее значимые памятники Древней Ликии.

Другая Турция: самые увлекательные пешеходные маршруты курортной страныФото: Ликийская тропа (pixabay.com)

Волшебная Каппадокия

Каппадокия – одно из красивейших мест не только Турции, но и, пожалуй, на планете. Этот регион известен своими многоярусными подземными городами, которые тянутся на километры под землей.

Рельеф местности создана могущественными вулканами Хасан и Эрджияс, а пещерные города - тысячелетним трудом человеческих рук.

Когда-то первые дома в скалах создали первые христиане, гонимые Римской империей. В пещерах сохранились церкви и монастыри, а также обычные жилища. В густонаселенном поселке Ухчисар, который возник вокруг древней крепости с подземными ходами, можно приобщиться и к современной культуре Турции.

В Каппадокии интересные и природные долины. В Голубиной долине можно увидеть сотни голубей, в Розовом – "домики фей" и вулканическую породу розового цвета, Красная долина имеет красный цвет. Долина монахов известна "дымоходами" – скальными образованиями, напоминающие конусы.

А еще на рассвете над Каппадокией взлетают десятки воздушных шаров.

Другая Турция: самые увлекательные пешеходные маршруты курортной страныФото: Каппадокия (pixabay.com)

Карийская тропа

Этот пешеходный маршрут в горах открыт несколько лет назад, еще не так облюбован туристами, как Ликийская тропа. Впрочем, среди любителей путешествовать и изучать красоту мира пешком, эта тропа становится все более популярной.

Маршрут проходит на полуострове Датча рядом с курортом Мармарис, откуда обычно и начинается сбор группы. Стартует многодневная прогулка с грунтовой дороги среди миндальных садов, затем начинаются сосновые леса и холмы. А потом открывается вид на море с островами на горизонте – и с этого момента от красоты начинает захватывать дух.

Во время похода путешественники любуются не только красотой первозданных мест – удивительным побережьем Эгейского моря и живописными бухтами с бирюзовой водой, но и античными руинами. В маршрут похода часто включают посещение руин Книдоса, бухту Дегирменбюкю, долину Мерсинджик, залив Мурдала.

Другая Турция: самые увлекательные пешеходные маршруты курортной страныФото: Вид на бухту на Карийской тропе (booking.com)

Озера Даламана

Еще один из самых красивых и при этом легких походов по Турции. В этом походе можно любоваться горами, озерами, морем и живописными бухтами.

Маршрут проходит недалеко от города Кемер по побережью Средиземного моря. По пути встретятся древнегреческие развалины: руины античного греческого поселения на полуострове Капу - город Аримакса, полузатопленного водой. Старинный город Каунос, вырубленный в скале – известная достопримечательность с городскими стенами, акрополем, амфитеатром, римскими банями.

Также в маршруте – бухта Экинджик с живописным видом на сосновый лес вокруг и дельтой реки Дальян. Путешественники поднимаются на гору Эвлемез (937 метров) и спускаются к озерам.

Далее в маршруте – красивые озера и прекрасные пляжи. Например, Черепаший пляж, где эти животные откладывают яйца, из-за чего это место превратилось в их "детский сад": очень необычное и захватывающее зрелище для туристов.

Другая Турция: самые увлекательные пешеходные маршруты курортной страныФото: Озера Даламана (avral.club)

Говорят, путешествия избавляют от осенней хандры.

Тогда походы по местам Турции, где от красоты дикой природы захватывает дух, можно считать запасом хорошего настроения на весь следующий год.

Напомним, мы писали, что в сентябре туры на курорты Турции стремительно дешевеют.

Также мы рассказывали, что посмотреть в Стамбуле осенью.

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