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Вслед за Украиной. Массовые приезды туристов из Саудовской Аравии фиксируют в Грузии

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Четверг 13 января 2022 13:47
Вслед за Украиной. Массовые приезды туристов из Саудовской Аравии фиксируют в Грузии Фото: Тбилиси, Грузия (unsplash.com/mostafa-meraji)
Автор: Евгения Тугушева

Приезд туристов из стран Персидского залива приблизился к уровню до пандемии

В прошлом году Грузия приняла более 103 500 туристов с Ближнего Востока, что на 511% больше, чем в ноябре прошлого года, а 2019 году — более 150 000, пишет Middleeastmonitor.com со ссылкой на статистику, опубликованную в Грузии.

Саудовская Аравия вошла в десятку стран с наибольшим количеством иностранных посетителей в Грузии и увеличилась на 1079,8% по сравнению с предыдущими 11 месяцами, составив 58 520 посетителей. Хотя отмечается, что туристов из Израиля и Турции по-прежнему больше, чем из арабоязычных стран.

Сообщается, что гости из стран Персидского залива проводят целые месяцы на Черном море и в столице страны Тбилиси, где находится арабский квартал.

Вслед за Украиной. Массовые приезды туристов из Саудовской Аравии фиксируют в Грузии

Фото: Массовые приезды туристов из Саудовской Аравии фиксируют в Грузии (unsplash.com/mahmoud-sayed)

В прошлогоднем отчете Ближневосточного института стран сотрудничества стран Персидского залива (GCC) о туризме в Грузию было обнаружено, что за последнее десятилетие эта страна стала популярной благодаря многообещающим возможностям для бизнеса и в качестве альтернативного места отдыха. Тем более что въезд в Грузию осуществляется по визе бесплатно, что позволяет многим туристам из стран Персидского залива повторить визит в течение того же года.

Отметим, тренд по приездам туристов из Саудовской Аравии наблюдался летом 2021 года: тогда путешественники ехали в Киев, Львов, Одессу и Буковель. В Гостуризме ожидают, что тенденция продолжится, и в 2022-м году к нам приедет еще больше туристов из стран Персидского залива.

Напомним, ранее мы писали сколько денег, потратили туристы из Саудовской Аравии в Украине в 2021 году.

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