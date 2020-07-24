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"Вроде и нет карантина": носят ли на самом деле маски на зарубежных курортах

Пятница 24 июля 2020 16:35
"Вроде и нет карантина": носят ли на самом деле маски на зарубежных курортах
Фото: Отдых в Албании (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Что надо знать туристам перед поездкой в Албанию и Египет

Какой запас масок брать с собой в отпуск за рубеж – такой вопрос волнует этим летом многих украинцев, которые собираются отдохнуть на море.

Многие не знают, где на курортах надо носить маски, а где – нет. Также не всем понятно, насколько строго контролируют соблюдение этого правила.

"Берите с собой как можно больше масок"

Киевлянка Алена Гусева собирается в августе на один из курортов в Албанию. РБК-Украина она говорит, что возьмет с собой на неделю такое количество масок, чтобы их можно было менять несколько раз в день.

"Моя подруга побывала недавно в этой стране. Рассказывала, что на курорте масок не носит практически никто из туристов, и за этим не особенно кто-то следит. Конечно, к персоналу гостиниц и ресторанов это не относится. Они обязаны носить средства защиты везде", - рассказывает она.

По словам женщины, к туристам таких требований не было.

"У подруги во время отпуска в Албании было такое ощущение, что вроде и нет карантина вовсе. Люди гуляли по улицам, загорали на пляжах, в масках она не видела практически никого.То есть все рассчитано на личную сознательность туриста. Мое мнение такое: если не хотите заболеть – берите с собой как можно больше масок. Хотя бы потому, что их нужно менять каждые два часа", - говорит она.

Надо ли носить маски в гостиницах?

Этим летом маски туристам в отелях носить не нужно, говорят РБК-Украина представители туроператоров. Такого требования не выдвигали для наших туристов ни в Турции, ни в Египте, говорит Ольга Дяченко, гендиректор туроператора "Siesta".

"Туристам разрешают не носить маски нигде в отелях", - отмечает она.

В то же время правила для самих гостиниц страны выдвигают достаточно жесткие, говорят в компании "Tex Tour".

По данным туроператора, во всех гостиницах Египта, Турции и Албании персонал должен находиться строго в масках и соблюдать дистанцию как минимум в полтора метра от гостей.

&quot;Вроде и нет карантина&quot;: носят ли на самом деле маски на зарубежных курортахФото: Отдых в Египте (pixabay.com)

Также в целях безопасности во многих отелях из номеров даже убрали элементы декора. Не выдают и халаты, а обслуживающий персонал не может заходить в номера, когда там отдыхают гости, сообщают в "Travel Professional Group".

Все сотрудники отелей обязательно проходят сертификацию по осведомленности и соблюдения правил безопасности. Дезинфекция багажа гостей проводится не только в аэропортах, но и в гостиницах.

Также надо быть готовым к тому, что во всех зонах отдыха по несколько раз в день вам могут проводить температурный скрининг, говорят в компании. Такие правила были введены для соблюдения протоколов безопасности на базе требований и рекомендаций ВООЗ, чтобы избежать заражения COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что делать в случае утери паспорта за границей во время отпуска.

Также советуем почитать, когда для наших туристов могут открыться курорты Греции и других стран ЕС.

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